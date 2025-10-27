ETV Bharat / state

ఏపీపై మొంథా తుపాను ప్రభావం - సీఎం చంద్రబాబుకు ప్రధాని మోదీ ఫోన్‌

మొంథా తుపాన్‌ ప్రభావంపై సీఎం చంద్రబాబుతో ఫోన్‌లో మాట్లాడిన ప్రధాని మోదీ - రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న చర్యలు వివరించిన సీఎం

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 27, 2025 at 1:19 PM IST

PM Modi calls CM Chandrababu about Cyclone Montha: మొంథా తుపాను ప్రభావంపై సీఎం చంద్రబాబుతో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఫోన్లో మాట్లాడారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న చర్యలను సీఎం ప్రధానికి వివరించారు. ప్రధాని కార్యాలయంతో సమన్వయం చేసుకోవాలని మంత్రి లోకేశ్​కు సీఎం సూచించారు. మొంథా తుపానుపై ఆర్టీజీఎస్​లో అధికారులతో సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష నిర్వహించారు. ప్రస్తుతం కాకినాడకు 680 కిమీ దూరంలో మొంథా తుపాను కేంద్రీకృతమై ఉందని అధికారులు సీఎం చంద్రబాబు దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. 16 కి.మీ వేగంతో తుపాను తీరాన్ని సమీపిస్తుందని అధికారులు తెలిపారు.

ఈ రోజు, రేపు కృష్ణా జిల్లాలో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే సూచనలు ఉన్నాయని అధికారులు సీఎంకి తెలిపారు. గుంటూరు, బాపట్ల, ఎన్టీఆర్, పల్నాడు, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలకు భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని తెలిపారు. రేపు రాత్రికి తుపాను తీరాన్ని తాకే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు వివరించారు. ప్రతీ గంటకు తుపాను కదలికలను గమనిస్తూ అప్రమత్తంగా ఉండాలని సీఎం చంద్రబాబు సూచించారు. వర్షాలు, వరదలకు అవకాశం ఉన్న ప్రాంతాల్లో ముందస్తు చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. కాలువ గట్లు పటిష్టం చేసి పంట నష్టం జరగకుండా చూడాలని అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు. సమీక్షకు మంత్రులు లోకేశ్, అనిత, సీఎస్, ఇతర ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు.

సహాయక చర్యల కోసం రూ.19 కోట్లు విడుదల: "మొంథా" తుపాను నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం ఇప్పటికే ముందస్తు చర్యలు చేపట్టింది. తుపాను ప్రభావం దృష్ట్యా అధికారులకు సెలవులు రద్దు చేశారు. ప్రభుత్వం సహాయక చర్యల కోసం రూ.19 కోట్లు విడుదల చేసింది. ఎస్డీఆర్‌ఎఫ్‌, ఏపీఎస్‌డీఎంఏ కేంద్రాలు, 16 శాటిలైట్‌ ఫోన్లు ఏర్పాటు చేశారు. 57 తీర ప్రాంత మండలాల పరిధిలో 219 తుపాను షెల్టర్లు ఏర్పాటు చేశారు. సముద్రంలోని 62 మెకనైజ్డ్‌ బోట్లను ఒడ్డుకు రప్పిస్తున్నారు. సముద్ర తీరాల్లో పర్యాటకుల రాకపోకలపై నిషేధం విధించారు.

విద్యా సంస్థలకు ఎల్లుండి వరకు సెలవులు: అనకాపల్లి, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్‌, గుంటూరు జిల్లాల్లో విద్యా సంస్థలకు ఎల్లుండి వరకు సెలవులు ప్రకటించారు. పశ్చిమ గోదావరి, ఏలూరు, బాపట్ల, కడపలో విద్యా సంస్థలకు రేపటి వరకు సెలవులు ప్రకటించారు. నెల్లూరు జిల్లాలోని విద్యా సంస్థలకు కలెక్టర్‌ హిమాన్షు శుక్లా నేడు సెలవు ప్రకటించారు.

తుపాను దృష్ట్యా జిల్లాల్లో విపత్తు బృందాలు మోహరించాయి. సహాయక చర్యల కోసం 9 ఎస్డీఆర్‌ఎఫ్‌, 7 ఎన్డీఆర్‌ఎఫ్‌ బృందాలు అందుబాటులో ఉంచారు. తుపాను దృష్ట్యా జిల్లాలకు టీఆర్‌-27 కింద నిధులు మంజూరు చేశారు. వీటితో సహాయ శిబిరాలు, తాగునీరు, ఆహర ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. విజయనగరం జిల్లాలోని ముక్కాం తీరప్రాంత గ్రామంలో జిల్లా కలెక్టర్‌ రాంసుందర్‌రెడ్డి, ఎస్పీ ఏఆర్‌ దామోదర్‌ పర్యటించారు. మత్స్యకారులతో మాట్లాడి పలు సూచనలు చేశారు.

