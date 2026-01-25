ETV Bharat / state

మన్‌కీ బాత్​లో అనంతపురం ప్రజల శ్రమకు మోదీ అభినందనలు

రాష్ట్ర ప్రభుత్వ మద్దతుతో ఇప్పటి వరకు దాదాపు 10కి పైగా జలాశయాలను పునరుద్ధరించారని, సుమారు 7 వేలకు పైగా చెట్లను నాటారని ప్రశంసలు - అనంత నీరు సంరక్షణ ప్రాజెక్ట్​ని ప్రశంసించిన ప్రధాని

PM Narendra Modi About Anantapur In Mann Ki Baat Program
PM Narendra Modi About Anantapur In Mann Ki Baat Program (ETV Bharat)
January 25, 2026

PM Narendra Modi About Anantapur In Mann Ki Baat Program : ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో రాష్ట్రంలోని కరవు ప్రాంతమైన అనంతపురంలో నీటి ఎద్దడి సమస్యను ఎదుర్కోవడానికి 'అనంత నీరు సంరక్షణ ప్రాజెక్ట్' ద్వారా అక్కడి ప్రజలు చేపడుతున్న చర్యలను ప్రధాని మోదీ ప్రశంసించారు. అక్కడ వర్షపాతం సరిగా లేకపోవడం వల్ల స్థానికులు తీవ్ర నీటి కోరతను ఎదుర్కొంటారని మోదీ పేర్కొన్నారు.

ఆ సమస్యను పరిష్కరించడానికి అక్కడ ఉన్న ప్రజలు స్వయంగా జలాశయాలను పునరుద్ధరించడానికి ముందుకు వచ్చారన్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ మద్దతుతో ఇప్పటి వరకు దాదాపు 10కి పైగా జలాశయాలను పునరుద్ధరించారని, సుమారు 7 వేలకు పైగా చెట్లను నాటారని పేర్కొన్నారు. ఆదివారం(25-01-26) మన్‌కీ బాత్‌ 130వ కార్యక్రమంలో మోదీ మాట్లాడుతూ, ఈ విషయాన్ని ప్రస్తావించారు.

ప్రాజెక్ట్ ముఖ్య ఉద్దేశాలు, ఫలితాలు:

  • జలాశయాల పునరుద్ధరణ: ఈ ప్రాజెక్టులో భాగంగా జిల్లా యంత్రాంగం, స్థానిక ప్రజల సహకారంతో ఇప్పటివరకు 10కి పైగా ప్రధాన జలాశయాలను విజయవంతంగా పునరుద్ధరించారు. పూడికతీత పనులు చేపట్టడం ద్వారా వీటి నీటి నిల్వ సామర్థ్యాన్ని గణనీయంగా పెంచారు.
  • పర్యావరణ పరిరక్షణ: ,కేవలం నీటి నిల్వకే పరిమితం కాకుండా, ఈ జలాశయాల గట్లతో పాటు పరివాహక ప్రాంతాల్లో 7,000 కంటే ఎక్కువ మొక్కలను నాటారు. ఇది భూగర్భ జలాల పెరుగుదలకు పర్యావరణ సమతుల్యతకు తోడ్పడుతోంది.
  • సామాజిక భాగస్వామ్యం: ఈ ప్రాజెక్టు విజయానికి ప్రధాన కారణం ప్రజల భాగస్వామ్యం. గ్రామీణ ప్రాంతాల ప్రజలు శ్రమదానం చేయడం ద్వారా తమ ఊరి చెరువులను తామే బాగుచేసుకున్నారు.
  • సుస్థిర వ్యవసాయం: పెరిగిన నీటి నిల్వలతో చుట్టుపక్కల బోర్లలో నీటి మట్టం పెరిగిందని, తద్వారా వేల ఎకరాల భూమి సాగులోకి రావడానికి అవకాశం ఏర్పడిందని అధికారులు వెల్లడించారు.

మన ఉత్పత్తుల నాణ్యత అత్యుత్తమంగా ఉండాలి : భారతీయ స్టార్టప్‌లు, పరిశ్రమలు తమ వస్తువుల తయారీలో నాణ్యతపై దృష్టి సారించాలని ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా ప్రధాని మోదీ పేర్కొన్నారు. నాణ్యతను ఒక బెంచ్‌మార్క్‌లా చేసేందుకు అందరూ సంకల్పించాలని పిలుపునిచ్చారు. భారతీయ ఉత్పత్తులు ప్రతి ఒక్కటీ టాప్‌ క్వాలిటీకి పర్యాయపదంగా మారాలని సూచించారు. లోపాలు లేని వస్తువులను తయారు చేయాలని భారతీయ పరిశ్రమలను కోరారు. టెక్నాలజీ, ఎలక్ట్రానిక్స్‌,వస్త్రాలు, ప్యాకేజింగ్‌ ఇలా మనం తయారు చేసే ఏ వస్తువైనా ఉత్తమంగా ఉండేలా ప్రధాని మోదీ చూడాలన్నారు. తమ ప్రభుత్వం యువతకు అన్ని రంగాల్లో ఉపాధి కల్పించాలనే లక్ష్యంతో ప్రపంచ దేశాలతో వాణిజ్య ఒప్పందాలు కుదుర్చుకుంటోందని మన్‌కీ బాత్‌లో ప్రధాని మోదీ తెలిపారు. భారత్‌లో పెద్ద సంఖ్యలో స్టార్టప్‌లతో దాదాపు లక్షలమంది యువతకు మంచి ఉపాధి, ఉద్యోగావకాశాలు వస్తున్నాయన్నారు.

మన కుటుంబ వ్యవస్థ ప్రపంచానికి ఆదర్శం : ప్రపంచానికి మన కుటుంబ వ్యవస్థ ఆదర్శమని ప్రధాని పేర్కొన్నారు. మన కుటుంబ వ్యవస్థలను విదేశీయులు ఎంతగానో గౌరవిస్తారన్నారు. ప్రజల మధ్య ఉన్న సంబంధాలను బలోపేతం చేయడానికి భారత్‌ను ఆదర్శంగా తీసుకొని యూఏఈ ప్రభుత్వం కూడా ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు ఆ దేశాధ్యక్షుడు పేర్కొన్నట్లు ప్రధాని మోదీ ఈ కార్యక్రమంలో వెల్లడించారు. యూఏఈ ‘కుటుంబ సంవత్సరం’గా 2026 సంవత్సరాన్ని నిర్వహిస్తున్నట్లు అధ్యక్షుడు షేక్ మొహమ్మద్ బిన్ జాయెద్ తనకు చెప్పారని ప్రధాని మోదీ వెల్లడించారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

