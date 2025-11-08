ETV Bharat / state

సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి బర్త్​ డే - ప్రధాని మోదీ సహా ప్రముఖుల స్పెషల్ విషెస్

నేడు తెలంగాణ సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి బర్త్​ డే - పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపిన ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు, పశ్చిమ బెంగాల్​ సీఎం మమతా బెనర్జీ

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 8, 2025 at 10:38 AM IST

CM Revanth Reddy Birthday : నేడు తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​రెడ్డి బర్త్​ డే. ఆయన జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకుని పలువురు రాజకీయ, సినీ ప్రముఖులు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ రేవంత్​ రెడ్డికి బర్త్​ డే విషెస్​ చెప్పారు. రేవంత్​ ఆయురాగ్యాలతో ఉండాలని ఆకాంక్షించారు. ఈ మేరకు మోదీ ఎక్స్​ వేదికగా పోస్టు పెట్టారు.

మోదీతో పాటు ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, పశ్చిమ బెంగాల్​ సీఎం మమతా బెనర్జీ కూడా తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రికి పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు.

రేవంత్‌రెడ్డి ప్రజాసేవలో కొనసాగాలి : చిరంజీవి

రేవంత్​రెడ్డికి ప్రముఖ నటుడు చిరంజీవి బర్త్​డే విషెస్​ తెలిపారు. ఆయనకు ఆయురారోగ్యాలు కలగాలని ఆకాంక్షించారు. అలాగే ప్రజాసేవలో కొనసాగాలని పేర్కొన్నారు.

