సీఎం రేవంత్ రెడ్డి బర్త్ డే - ప్రధాని మోదీ సహా ప్రముఖుల స్పెషల్ విషెస్
నేడు తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి బర్త్ డే - పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపిన ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు, పశ్చిమ బెంగాల్ సీఎం మమతా బెనర్జీ
Published : November 8, 2025 at 10:38 AM IST
CM Revanth Reddy Birthday : నేడు తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి బర్త్ డే. ఆయన జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకుని పలువురు రాజకీయ, సినీ ప్రముఖులు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ రేవంత్ రెడ్డికి బర్త్ డే విషెస్ చెప్పారు. రేవంత్ ఆయురాగ్యాలతో ఉండాలని ఆకాంక్షించారు. ఈ మేరకు మోదీ ఎక్స్ వేదికగా పోస్టు పెట్టారు.
Birthday greetings to Telangana Chief Minister Revanth Reddy Garu. May he be blessed with a long and healthy life.@revanth_anumula— Narendra Modi (@narendramodi) November 8, 2025
మోదీతో పాటు ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, పశ్చిమ బెంగాల్ సీఎం మమతా బెనర్జీ కూడా తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రికి పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు.
తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి శ్రీ రేవంత్ రెడ్డి గారికి హృదయపూర్వక జన్మదిన శుభాకాంక్షలు.@revanth_anumula— N Chandrababu Naidu (@ncbn) November 8, 2025
రేవంత్రెడ్డి ప్రజాసేవలో కొనసాగాలి : చిరంజీవి
రేవంత్రెడ్డికి ప్రముఖ నటుడు చిరంజీవి బర్త్డే విషెస్ తెలిపారు. ఆయనకు ఆయురారోగ్యాలు కలగాలని ఆకాంక్షించారు. అలాగే ప్రజాసేవలో కొనసాగాలని పేర్కొన్నారు.
Warm birthday wishes to Hon’ble Chief Minister @revanth_anumula garu 💐— Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) November 8, 2025
May you be blessed with good health, happiness, and continued strength in your service to the people of Telangana.
