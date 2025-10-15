ETV Bharat / state

రేపు ఏపీలో ప్రధాని మోదీ పర్యటన - 'భారత్ ఎలక్ట్రానిక్ లిమిటెడ్‌' వర్చువల్‌గా ప్రారంభం

రేపు వర్చువల్‌గా భారత్ ఎలక్ట్రానిక్ లిమిటెడ్‌ను ప్రారంభించనున్న ప్రధాని - రూ.362 కోట్లతో బెల్ కంపెనీ - 1000 మందికి పైగా ఉపాధి

PM Modi Will Launch Bharat Electronics in Krishna Dist
PM Modi Will Launch Bharat Electronics in Krishna Dist (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 15, 2025 at 7:36 PM IST

2 Min Read
PM Modi Will Launch Bharat Electronics Limited in Krishna District: కృష్ణా జిల్లా నిమ్మలూరులోని భారత్ ఎలక్ట్రానిక్ లిమిటెడ్​ను గురువారం ప్రధాని మోదీ వర్చువల్ విధానంలో ప్రారంభించనున్నారు. కర్నూలు పర్యటనకు వస్తున్న ప్రధాని అదే వేదిక నుంచి బెల్​కు ప్రారంభోత్సవం చేయనున్నారు. మొత్తం 362 కోట్ల రుపాయాలతో చేట్టిన ఈ బెల్ కంపెనీ వల్ల దాదాపు వెయ్యి మందికి పైగా ఉపాధి లభిస్తోంది.

భారత్ ఎలక్ట్రానిక్ లిమిటెడ్‌ ప్రారంభించనున్న ప్రధాని: ఇటీవల జరిగిన ఆపరేషన్ సిందూర్‌లో శత్రు దేశానికి చుక్కలు చూపించిన యాంటీ డ్రోన్ సిస్టమ్‌ను దేశానికి అందించిన కృష్ణా జిల్లా పామర్రు నియోజకవర్గం నిమ్మలూరులోని భారత్ ఎలక్ట్రానిక్ లిమిటెడ్​ను 362 కోట్ల రుపాయాలతో 2016లో అప్పటి కేంద్రమంత్రి వెంకయ్య నాయుడు, నాటి సీఎం చంద్రబాబు బెల్ నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేశారు. ఆ తర్వాత ఎన్నో అడ్డంకులు దాటుకుని బెల్ పరిశ్రమ ఏర్పాటుకు అవసరమైన భూమి కేటాయింపుల్లో తొలుత ఇబ్బందులు ఎదురు కావడంతో ఈ కంపెనీ ఉత్తరప్రదేశ్‌కు తరలిపోతుందని అప్పటో ఊహాగానాలు వచ్చాయి.

భారత్ ఎలక్ట్రానిక్ లిమిటెడ్‌ను వర్చువల్‌గా ప్రారంభించనున్న మోదీ (ETV)

కానీ ప్రభుత్వం దేవదాయశాఖ భూమి కేటాయింపు చేయడంతో అన్ని అడ్డంకులు దాటుకుని నిమ్మలూరులో బెల్ కంపెనీ ఏర్పాటైంది. శంకుస్థాపన చేసి పనులు మొదలయ్యేసరికి ప్రభుత్వం మారడంతో గత ప్రభుత్వ జమానాలో నిర్మాణ పనులపై దృష్టి పెట్టలేదు. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత నిరంతర పర్యవేక్షణతో పనులు వేగంగా పూర్తి కావడం వల్ల ఇక్కడ కార్యకలాపాలు మొదలయ్యాయి. దీంతో వేల మంది యువతకు నైపుణ్య శిక్షణ, ప్రత్యక్ష, పరోక్ష ఉపాధి లభించనుంది.

ప్రధాని మోదీ కర్నూలుకు విచ్చేస్తున్న నేపథ్యంలో ఆ సభ నుంచి బెల్ కంపెనీని వర్చువల్ విధానంలో ప్రారంభించనున్నారు. ఈ యూనిట్‌లో యాంటీ డ్రోన్ సిస్టమ్ రుపొందించి ఆపరేషన్ సిందూర్‌తో పాకిస్థాన్​ను కట్టడి చేశారు. అలాగే సైనికులు దూరం నుంచి చీకటిలో కూడా చూడగలిగే కళ్లద్దాలు, రక్షణ రంగ పరికరాలు, ఆయుధాలు సైతం ఇక్కడ తయారవుతున్నాయి.

ఏపీ పర్యటనపై ఎక్స్​లో పోస్టు చేసిన ప్రధాని: గురువారం నాటి కర్నూలు పర్యటనపై స్పందిస్తూ ప్రధాని మోదీ ఎక్స్‌లో పోస్టును పెట్టారు. గురువారం శ్రీశైలంలో మల్లికార్జున స్వామిని దర్శించుకోబోతున్నానని ఈ సందర్భంగా ప్రధాని వెల్లడించారు. కర్నూలులో రూ.13,400 కోట్ల ప్రాజెక్టులకు శ్రీకారం చుట్టబోతున్నామని తెలియజేశారు. అంతేకాకుండా పలు ప్రాజెక్టులకు శంకుస్థాపనలను సైతం చేయబోతున్నానని వివరించారు. ఇందులో భాగంగా రైల్వే, విద్యుత్‌, పెట్రోలియం, రక్షణ పరిశ్రమలకూ శ్రీకారం చుడతామని స్ఫష్టం చేశారు.

కొత్తవలస-విజయనగరం నాలుగో రైల్వే లైన్‌, పెందుర్తి-సింహాచలం నార్త్‌ రైల్వే పైవంతెన ప్రాజెక్టులకు శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. అలాగే కొత్తవలస-బొడ్డవర, శిమిలిగూడ-గోరాపూర్‌ లైన్‌ డబ్లింగ్‌ పూర్తయిన రూ.1,200 కోట్ల విలువైన ప్రాజెక్టులను జాతికి అంకితం చేయనున్నారు.

