శ్రీశైలం మల్లన్న సేవలో ప్రధాని మోదీ - భ్రమరాంబ, మల్లికార్జున స్వామివార్లకు పూజలు
మోదీతోపాటు మల్లన్నను దర్శించుకున్న చంద్రబాబు, పవన్ - మల్లికార్జునస్వామికి పంచామృతాలతో ప్రధాని మోదీ రుద్రాభిషేకం
Published : October 16, 2025 at 12:41 PM IST|
Updated : October 16, 2025 at 1:23 PM IST
PM Modi Visits Srisailam Temple: కర్నూలు పర్యటనలో భాగంగా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ శ్రీశైలం క్షేత్రాన్ని దర్శించుకున్నారు. అర్చకులు, ఆలయ అధికారులు ఆయనకు వేద మంత్రోచ్చారణల మధ్య స్వాగతం పలికారు. ఈ సందర్భంగా ప్రధాని మోదీ, భ్రమరాంబ అమ్మవారు, మల్లికార్జున స్వామివార్లకు ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. మోదీతో పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ కూడా స్వామివార్లను దర్శించుకున్నారు. ఇద్దరు నేతలూ పూజా కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.
పంచామృత రుద్రాభిషేకం - ఖడ్గమాల పూజలు: ప్రధాని మోదీ మల్లికార్జున స్వామివారికి పంచామృతాలతో రుద్రాభిషేకం చేశారు. తరువాత భ్రమరాంబ దేవికి ఖడ్గమాల, కుంకుమార్చన పూజల్లో పాల్గొన్నారు. తర్వాత శివాజీ స్ఫూర్తి కేంద్రం వైపు ప్రధాని పయనమయ్యారు. పూజల అనంతరం ప్రధాని మోదీ శివాజీ స్ఫూర్తి కేంద్రాన్ని సందర్శించారు. అక్కడి శివాజీ దర్బార్ హాల్, ధ్యాన మందిరాలను ప్రధాని మోదీ తిలకించారు. దేశభక్తి, ధర్మరక్షణకు ప్రతీకగా నిలిచిన ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజు స్ఫూర్తి కేంద్రంలోని ప్రదర్శనలపై ఆసక్తి చూపారు. ప్రధాని వెంట చంద్రబాబు, పవన్ కల్యాణ్ కూడా శివాజీ స్ఫూర్తి కేంద్రాన్ని సందర్శించారు. కేంద్రం నిర్వహణ పట్ల సంతోషం వ్యక్తం చేసిన ప్రధాని, స్ఫూర్తి కేంద్ర నిర్వహణ బాగుందంటూ ట్రస్టు నిర్వాహకులను అభినందించారు. తర్వాత ప్రధాని మోదీ భ్రమరాంబ గెస్ట్హౌస్కు వెళ్లారు.
కర్నూలు ఎయిర్పోర్టులో ఘన స్వాగతం: శ్రీశైలం చేరుకునే ముందు ప్రధాని కర్నూలు విమానాశ్రయానికి ప్రత్యేక విమానంలో చేరుకున్నారు. విమానాశ్రయంలో ఆయనకు గవర్నర్ జస్టిస్ అబ్దుల్ నజీర్, సీఎం చంద్రబాబు, ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్, మంత్రి నారా లోకేశ్ ఘన స్వాగతం పలికారు. తర్వాత ప్రధాని సైనిక హెలికాప్టర్లో శ్రీశైలం వైపు పయనమయ్యారు. ఆయనతో పాటు చంద్రబాబు, పవన్ కల్యాణ్ కూడా హెలికాప్టర్లో శ్రీశైలం వెళ్లారు. హెలికాప్టర్ సున్నిపెంట హెలీప్యాడ్కి చేరుకుంది. అక్కడి నుంచి రోడ్డుమార్గంలో శ్రీశైలానికి మోదీ చేరుకున్నారు.
లోకేశ్తో ప్రధాని సరదా మాటలు: కర్నూలు విమానాశ్రయంలో ప్రధాని మోదీ నారా లోకేశ్తో చిన్న సంభాషణ జరిపారు. లోకేశ్ను చూసి మోదీ “ఇంతకుముందు కంటే చాలా బరువు తగ్గావు” అని నవ్వుతూ అన్నారు. “త్వరలోనే మీ నాన్న మాదిరిగా తయారవుతావు” అని సరదాగా ప్రశంసించారు. వారిద్దరి మధ్య జరిగిన ఈ స్నేహపూర్వక సంభాషణ అక్కడ ఉన్న నేతల ముఖాల్లో చిరునవ్వులు పుట్టించింది.
సాయంత్రం కర్నూలు సభ: శ్రీశైలం దర్శన అనంతరం ప్రధాని మధ్యాహ్నం కర్నూలు శివారులోని నన్నూరు టోల్గేట్ సమీపంలో ఏర్పాటు చేసిన భారీ బహిరంగ సభకు హాజరవుతారు. ఈ సభలో ప్రధాని ‘సూపర్ జీఎస్టీ - సూపర్ సేవింగ్స్’ కార్యక్రమం విజయవంతంపై ప్రసంగించి, 13,429 కోట్ల అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులకు శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవాలు చేయనున్నారు.
