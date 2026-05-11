పవన్ను పరామర్శించిన ప్రధాని మోదీ - ‘ప్రజాజీవితంలో ఎంతో కాలం ఉండాలి’ అంటూ సూచన
ఆరోగ్యం అశ్రద్ధ చేయొద్దు’ - పవన్కు ప్రధాని మోదీ సూచన - పిల్లలతో సరదా ముచ్చట్లు - ఎక్స్లో ఫొటోలు షేర్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 11, 2026 at 11:00 AM IST
PM Modi Visits Deputy CM Pawan Kalyan House Jubilee Hills: ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ నివాసానికి ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఆదివారం వెళ్లి హుషారుగా గడిపారు. ఇటీవల శస్త్రచికిత్స చేయించుకున్న పవన్ను పరామర్శించారు. పవన్ పిల్లలతో సరదాగా కబుర్లు చెప్పారు. ‘ప్రజా జీవితంలో చాలా కాలం ఉండాలని, ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయొద్దన్నారు. సమాజానికి మీరు చేయాల్సింది ఎంతో ఉందని అంటూ పవన్కు ప్రధాని మోదీ పలు ఆరోగ్య సూచనలు చేశారు.
తర్వాత పవన్ కుమారుడు అకీరానందన్తో ప్రధాని మాట్లాడారు. ఏం చేస్తున్నావని అడగ్గా మార్షల్ ఆర్ట్స్ నేర్చుకుంటున్నట్లు అకీరా చెప్పారు. ‘మీ నాన్నలా నువ్వు కూడా అటు వైపు ఎందుకు? వేరే ప్రయత్నించాల్సింది కదా’ అని మోదీ వ్యాఖ్యానించారు. స్పోర్ట్స్, షూటింగ్ అంశాల్లోనూ శిక్షణ తీసుకుంటున్నానని అకీరా చెప్పారు. ప్రఖ్యాత హిందీ కవి రాంధారి సింగ్ దినకర్ కవిత్వాన్ని అకీరా ప్రధానికి వినిపించి ఆ అర్థం కూడా హిందీలోనే విశ్లేషించి చెప్పారు. ఆ హిందీ కఠినమైనదని, అది చెప్పడంతో పాటు దాని అర్థం కూడా అంతే చక్కని హిందీలో వివరించినందుకు ప్రధాని సంతోషం వ్యక్తం చేశారు.
పవన్ కుమార్తె ఆద్యతోనూ మాట్లాడారు. ఆద్య అమ్మమ్మకు గుజరాతీ మూలాలున్నాయి. వీరి మధ్య అందుకు సంబంధించి కొద్దిసేపు చర్చ జరిగింది. పవన్ మరో కూతురు పొలినా అంజనాతో ప్రధాని ఇంగ్లిష్లో మాట్లాడారు. హిందీ తెలియదా అని ప్రశ్నించారు. ‘మళ్లీ మనం కలిసే నాటికి పొలినా, అనా కొణిదెల కూడా హిందీలో మాట్లాడాలి’ అని ప్రధాని చమత్కరించారు. కుటుంబమంతా సంతోషంగా, సరదాగా ఉన్నారని. ఆరోగ్యాన్ని అసలు అశ్రద్ధ చేయొద్దని పవన్ కల్యాణ్కు ప్రధాని మరోసారి జాగ్రత్తలు చెప్పారు.
ఎక్స్లో పోస్టు- పవన్ కృతజ్ఞతలు: పర్యటన వివరాలను ఆ తర్వాత ప్రధాని ‘ఎక్స్’లో పోస్టు చేశారు. పవన్ నివాసానికి వెళ్లానని, ఆయనతో పాటు వారి కుటుంబసభ్యులను కలిశానని తెలిపారు. పవన్ ఆరోగ్యం గురించి అడిగి తెలుసుకున్నానని పోస్టు చేశారు. ఆయన ఆరోగ్యంగా ఉండాలని ఆకాంక్షించినట్లు పేర్కొన్నారు. ఈ పోస్టుకు వారితో కలిసి ఉన్న నాలుగు ఫొటోలను జత చేశారు.
ప్రధాని స్వయంగా తన ఇంటికి వచ్చి పరామర్శించడం పట్ల పవన్ కల్యాణ్ ‘ఎక్స్’ వేదికగా కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ‘దేశ అత్యున్నత బాధ్యతల్లో తీరిక లేకుండా ఉన్నప్పటికీ ప్రధాని వ్యక్తిగతంగా వచ్చి చూపిన ఆప్యాయత తనకు జీవితాంతం గుర్తుంటుంది’ అన్నారు. ప్రధాని రావడం గొప్ప అనుభూతిని కలిగించిందని, అనా, అకీరానందన్, ఆద్య, పొలినా అంజనా, మార్క్ శంకర్తో కలిసి ప్రధానికి సాదరంగా స్వాగతం పలికే గొప్ప గౌరవం దక్కిందని తెలిపారు. తన ఆరోగ్య పరిస్థితి గురించి వ్యక్తిగతంగా తెలుసుకోవడానికి రావడంలో ప్రధానిలోని ఆప్యాయత, అనురాగం, మానవత్వం ప్రతిబింబిస్తున్నాయని పేర్కొన్నారు. ప్రధాని చూపిన శ్రద్ధకు, ఆయన తమతో గడిపిన విలువైన సమయానికి చలించిపోయినట్లు చెప్పారు.
