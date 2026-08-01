దూరాన్ని దగ్గర చేసే హైటెక్ 'హైవే' - నేడు జాతికి అంకితం చేయనున్న ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ
వాహనదారులకు అందుబాటులోకి ఖమ్మం-దేవరపల్లి హైవే - నేడు జాతికి అంకితం చేయనున్న ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ - గ్రీన్ఫీల్డ్ జాతీయ రహదారిలో అధునాతన సౌకర్యాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 1, 2026 at 10:34 AM IST
PM Modi to Inaugurate Khammam to Devarapalli Highway : రహదారులంటే అభివృద్దికి సూచికలు.! రోడ్లు విశాలమైతే అభివృద్ధి వేగవంతం అవుతుంది. దూరాలు తగ్గితే అవకాశాలు దగ్గరవుతాయి. తెలంగాణ–ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల మధ్య రాకపోకలకు కొత్త ఊపునిచ్చే ఖమ్మం-దేవరపల్లి గ్రీన్ఫీల్డ్ జాతీయ రహదారిని ప్రధాని నేడు ప్రారంభిస్తారు. దూరాన్ని దగ్గర చేస్తూ గమ్యాన్ని చేరువ చేసే అత్యాధునిక హైవే అందుబాటులోకి రావడంపై వాహనదారులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
కనుచూపు మేర విశాల రహదారి.! అటూ ఇటూ పచ్చని పంట పొలాలు, ఆహ్లాదకర వాతావరణం. అడుగడుగునా హెచ్చరిక బోర్డులు. వాహనదారులు ఏమరుపాటుకు గురి కాకుండా అప్రమత్తం చేసేలా, మితిమీరిన వేగాన్ని నియంత్రించేలా అత్యాధునిక వ్యవస్థలు. ఇవీ ఖమ్మం- దేవరపల్లి మధ్య నిర్మించిన గ్రీన్ ఫీల్డ్ హైవే ప్రత్యేకతలు. విశాఖ- హైదరాబాద్ మధ్య దూరాన్ని తగ్గించే ఈ హైవే దేశంలో అత్యాధునిక ప్రమాణాలతో నిర్మించిన హైవేగా ఇది గుర్తింపు పొందింది.
162 కిలోమీటర్ల పొడవుండే ఖమ్మం-దేవరపల్లి గ్రీన్ఫీల్డ్ హైవే కోసం కోసం 4,451 కోట్ల రూపాయలు వెచ్చించారు. 2022లో పనులు ప్రారంభించారు. కార్లకు గంటకు గరిష్టంగా 100 కిలోమీటర్ల వేగంతో, ఇతర వాహనాలు 80 కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణించేలా అవకాశమిచ్చారు. అంతకు మించి వేగంగా వెళ్తే వెంటనే పట్టేసే స్పీడ్ గన్లు అమర్చారు. ట్రాఫిక్ నియంత్రణ పర్యవేక్షణకు సీసీ కెమెరాలూ ఏర్పాటు చేశారు.
ఉత్తరాంధ్ర, కోస్తాంధ్ర వాసులు హైదరాబాద్కు పెద్దఎత్తున రాకపోకలు సాగిస్తుంటారు. ఏపీలోని దేవరపల్లి, పొంగుటూరు, జంగారెడ్డిగూడెం సమీపంలోని పుట్లగట్టగూడెం, రేచర్ల వద్ద మాత్రమే వాహనాలు ఎక్కి దిగడానికి కనెక్టివిటీ రోడ్డు నిర్మించారు. దీనిపై వాహనదారులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తెలుగు రాష్ట్రాలనూ అనుసంధానించడకాకుండా దారి పొడవునా అభివృద్దికి ఊతమిచ్చే అత్యాధునిక బాటగా ఖమ్మం-–దేవరపల్లి గ్రీన్ఫీల్డ్ హైవే చరిత్రకెక్కనుంది.
మరోవైపు బెంగళూరు నుంచి అమరావతి, విజయవాడకు తక్కువ సమయంలో చేరుకునేలా గ్రీన్ఫీల్డ్ హైవే పనులు వేగంగా సాగుతున్నాయి. కోడూరు-ముప్పవరం మధ్య యాక్సెస్ కంట్రోల్ గ్రీన్ఫీల్డ్ హైవేపై వచ్చే ఏడాది జూన్, జులై నాటికి రాకపోకలు సాగించే లక్ష్యంతో పనులు చేస్తున్నారు. రాష్ట్రంలో కోడూరు-ముప్పవరం యాక్సెస్ కంట్రోల్ గ్రీన్ఫీల్డ్ హైవే-544G పనులు వేగంగా సాగుతున్నాయి. బెంగళూరు నుంచి రాజధాని అమరావతి, విజయవాడకు రాకపోకలు సాగించేందుకు వీలుగా ఈ హైవేను నిర్మిస్తున్నారు. ఈ ప్రాజెక్ట్ను బెంగళూరు-కడప-విజయవాడ BKV ఎకనమిక్ కారిడార్గా ఎన్హెచ్ఏఐ నిర్మాణం చేస్తోంది.
'యాక్సెస్ కంట్రోల్'గా కడప- కర్నూలు హైవే - ఇక 100 కి.మీ. వేగంతో దూసుకెళ్లొచ్చు
శరవేగంగా చెన్నై-బెంగళూరు ఎక్స్ప్రెస్వే పనులు - 258 కిలోమీటర్లు 3 గంటల్లోనే చేరేలా నిర్మాణం