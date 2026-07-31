నేడే చారిత్రాత్మక క్షణం - వైభవంగా భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్ ప్రారంభోత్సవం
ఉత్తరాంధ్ర ముఖ చిత్రాన్ని మార్చే భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయ ప్రారంభోత్సవం - తరలివచ్చిన లక్షలాది మంది జనం - 7వేల మంది పోలీసులు భద్రత
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 31, 2026 at 10:50 PM IST
Grand Launch Of Bhogapuram Airport By PM Modi: ఉత్తరాంధ్ర ముఖచిత్రాన్ని మార్చే భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయ ప్రారంభోత్సవానికి ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి. నేడు ప్రధాని మోదీ చేతుల మీదుగా కార్యక్రమం జరగనుంది. అంగరంగ వైభవంగా జరగనున్న ఈ వేడుకను వీక్షించేందుకు ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల నుంచి దాదాపు 3 లక్షల మంది ప్రజలు హాజరుకానున్నట్లు తెలుస్తుంది.
భారీ భద్రత: ఉత్తరాంధ్ర ప్రజల దశాబ్దాల కలను సాకారం చేస్తూ భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవానికి సిద్ధమైంది. జీఎంఆర్ గ్రూప్ అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా, ప్రపంచ స్థాయి ప్రమాణాలతో నిర్మించిన ఈ గ్రీన్ ఫీల్డ్ ఎయిర్పోర్ట్ను ప్రధాని మోదీ ప్రారంభించనున్నారు. ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమ ఏర్పాట్లను మంత్రులు స్వయంగా పర్యవేక్షించారు. సభకు లక్షలాది మంది రానుండడంతో వారికి ఎటువంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు. 7 వేల మంది పోలీసులు భద్రతను పర్యవేక్షిస్తున్నారు.
Special Arrangements at Bhogapuram: వైభవంగా జరిగే ఈ కార్యక్రమానికి ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలతో పాటు ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాల నుంచి సుమారు 5 వేల బస్సుల్లో 3 లక్షల మంది సభకు తరలివస్తారని అధికారుల అంచనా వేశారు. వీటితో పాటు 7 వేల ద్విచక్ర వాహనాలు, కార్లు వస్తాయని అధికారులు భావించారు. వీటి పార్కింగ్కు చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో విశాలమైన ప్రాంగణాలను సిద్ధం చేశారు.
తాత్కాలిక వైద్య సేవలు: సభా ప్రాంగణంలో 10 బెడ్లతో తాత్కాలిక ఆసుపత్రిని అందుబాటులోకి తెచ్చారు. ఇది కాకుండా ప్రాంగణంలో వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో 22 అంబులెన్స్లు, 30 ప్రాంతాల్లో మెడికల్ క్యాంపులు సిద్ధం చేశారు. వీటిలో 606 మంది సిబ్బంది సేవలందించనున్నారు. సభా ప్రాంగణంలో 320 వాటర్ బబుల్స్, 280 వాటర్ డ్రమ్ములు, 1.20 లక్షల లీటర్లు మంచి నీటిని అందుబాటులో ఉంచారు. 17 వేల లీటర్ల మంచి సీసాలను కూడా పంపిణీ చేయనున్నారు.
భోజన ఏర్పాట్లు: సభా ప్రాంగణానికి వచ్చే వారికి ఉదయం నుంచే అల్పాహారం అందించనున్నారు. మంచి నీళ్ల బాటిళ్లు సిద్ధం చేశారు. బిస్కెట్స్, అరటి పండ్లు స్నాక్స్ గా ఇవ్వనున్నారు. సభ ముగిశాకా భోజనం ప్యాకెట్ల రూపంలో కాకుండా అప్పటికప్పుడు తయారు చేసిన ఆహారాన్ని అందించనున్నారు. జాతీయరహదారికి అనుసంధానంగా ఉన్న పూసపాటిరేగ, రణస్థలం, నాతవలస కూడలి, రాజపులోవ, అనకాపల్లి ప్రాంతాల్లో ప్రత్యేక భోజన స్టాల్స్ను సిద్ధం చేశారు. సభా ప్రాంగణం వద్ద పారిశుద్ధ్య పనులను 26 మంది మున్సిపల్ కమీషనర్లు పర్యవేక్షించనున్నారు. 1800 తాత్కాలిక మరుగుదొడ్లను ఏర్పాటు చేశారు.
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