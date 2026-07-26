13 వేలమంది బాలికలతో 'థింసా' నృత్యం - ఆగస్టు 1న ప్రధాని మోదీకి ఘన స్వాగతం
ప్రధాని, సీఎంకు స్వాగతం పలికేందుకు సిద్ధమవుతున్న గిరిజన థింసా కళాకారులు - గిరిజన థింసా కళాకారుల కోసం ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన శిక్షణ కార్యక్రమం - గిరిజన సంప్రదాయ ఆచారాలను తెలియజేసేందుకు ప్రదర్శించనున్నథింసా నృత్యం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 26, 2026 at 10:23 PM IST
Bogapuram Airport Inauguration : ఉత్తరాంధ్ర ప్రజల చిరకాల స్వప్నం నెరవేరుతోంది. భోగాపురంలో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మించిన 'అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం' ప్రారంభోత్సవానికి సర్వం సిద్ధమైంది. ఆగస్టు 1వ తేదీన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఈ విమానాశ్రయాన్ని అట్టహాసంగా ప్రారంభించనున్నారు. ఈ చారిత్రక ఘట్టంలో రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి సైతం పాల్గొననున్నారు. ప్రధాని మోదీ, సీఎంలకు కనీవినీ ఎరుగని రీతిలో ఘన స్వాగతం పలికేందుకు ప్రభుత్వం భారీ ఏర్పాట్లు చేస్తోంది.
గిరిజన సంప్రదాయం ఉట్టిపడేలా : ప్రధాని మోదీకి ఉత్తరాంధ్ర గిరిజన సంప్రదాయ ఆచారాలు ఉట్టిపడేలా స్వాగతం పలకాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఇందులో భాగంగా అరకు ప్రాంతానికి చెందిన ప్రసిద్ధ 'థింసా' నృత్యాన్ని భారీ స్థాయిలో ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. 13 వేల మంది గిరిజన బాలికలు, మహిళలతో మహా థింసా నృత్యాన్ని ప్రదర్శించనున్నారు. ప్రధాని విమానాశ్రయానికి చేరుకోగానే ఈ భారీ బృందం నృత్యంతో ఘనంగా స్వాగతం పలుకుతుంది.
మూడు జిల్లాల నుంచి కళాకారులు : ఈ థింసా నృత్య ప్రదర్శన కోసం మూడు జిల్లాల నుంచి గిరిజన బాలికలను ఎంపిక చేశారు. అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా నుంచి 6 వేల మంది, పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా నుంచి 5 వేల మంది, పోలవరం జిల్లా నుంచి 2 వేల మంది బాలికలు ఈ నృత్యంలో పాల్గొంటారు. అరకులోయ, పాడేరు, పార్వతీపురం తదితర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే ఈ కళాకారుల కోసం అధికారులు ప్రత్యేక శిక్షణ కార్యక్రమాలు కూడా ఏర్పాటు చేశారు.
ఐటీడీఏ ఆధ్వర్యంలో పర్యవేక్షణ : ఈ భారీ సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని ఐటీడీఏ అధికారులు దగ్గరుండి పర్యవేక్షిస్తున్నారు. ఇంతపెద్ద సంఖ్యలో విచ్చేస్తున్న గిరిజన థింసా కళాకారులకు ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా అధికారులు అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు. వారికి భోజనం, రవాణా, వసతి తదితర సౌకర్యాల్లో ఎలాంటి లోటు రాకుండా ముందస్తు చర్యలు చేపట్టారు.
ఏర్పాట్లపై మంత్రుల ఉన్నతస్థాయి సమీక్ష : ప్రధాని మోదీ పర్యటన, విమానాశ్రయ ప్రారంభోత్సవ సభ ఏర్పాట్లపై విజయనగరంలో ఉన్నతస్థాయి సమీక్ష జరిగింది. ఈ సమావేశంలో రాష్ట్ర మంత్రులు వంగలపూడి అనిత, బీసీ జనార్దన్ రెడ్డి, కొండపల్లి శ్రీనివాస్, గుమ్మిడి సంధ్యారాణి పాల్గొన్నారు. వారితో పాటు ఎంపీ కలిశెట్టి అప్పలనాయుడు, జిల్లా కలెక్టర్ ఎస్.రాంసుందర్ రెడ్డి తదితరులు పాల్గొని ఏర్పాట్లపై సుదీర్ఘంగా చర్చించారు. ఈ భారీ సభను విజయవంతం చేయాలని మంత్రులు అధికారులను ఆదేశించారు.
భారీ జనసమీకరణ : ప్రారంభోత్సవ సభకు ఉమ్మడి విజయనగరం, విశాఖపట్నం, శ్రీకాకుళం జిల్లాల నుంచి భారీగా జనసమీకరణ చేయాలని మంత్రులు నిర్ణయించారు. ముఖ్యంగా విజయనగరం జిల్లాలోని అన్ని నియోజకవర్గాల నుంచి ఎక్కువ మంది ప్రజలను సమీకరించాలని నేతలకు సూచించారు. సభకు వచ్చే వేలాది వాహనాలతో ట్రాఫిక్ సమస్యలు తలెత్తకుండా ట్రాఫిక్ మళ్లింపు చర్యలు చేపట్టాలన్నారు. పార్కింగ్కు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా సమీపంలోని అనువైన ప్రైవేటు స్థలాలను గుర్తించి ఎంపిక చేయాలని పోలీసు, రెవెన్యూ అధికారులను మంత్రులు ఆదేశించారు.
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