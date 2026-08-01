స్వర్ణాంధ్ర విజన్కు శుభదినం - భోగాపురం ఎయిర్పోర్టు ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధికి కొత్త రన్వే: ప్రధాని మోదీ
రూ.18 వేల కోట్ల విలువైన ప్రాజెక్టులకు శ్రీకారం - భోగాపురం ఎయిర్పోర్టు ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధికి కొత్త రన్వే - మేం వచ్చాక 12 ఏళ్లలో 166 విమానాశ్రయాలు వచ్చాయన్న మోదీ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 1, 2026 at 2:26 PM IST
PM Modi Speech in Bhogapurm Alluri Seetharamaraju Airport Inauguration Program: ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధికి, స్వర్ణాంధ్ర విజన్ సాకారానికి ఇవాళ అత్యంత కీలకమైన రోజు అని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ స్పష్టం చేశారు. భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవంతో పాటు రాష్ట్రంలో మొత్తంగా రూ. 18 వేల కోట్ల విలువైన వివిధ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుట్టామని ఆయన ప్రకటించారు. ఉత్తరాంధ్ర యువత ప్రగతికి ఈ సరికొత్త ఎయిర్ పోర్టు ఒక రన్వేలా, లాంచ్ ప్యాడ్లా పని చేస్తుందని ప్రధాని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. స్వర్ణాంధ్రతో పాటు వికసిత్ భారత్ సంకల్పాన్ని నెరవేర్చే లక్ష్యంతోనే కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల డబుల్ ఇంజిన్ సర్కార్ రాత్రింబవళ్లు శ్రమిస్తోందని వెల్లడించారు.
ఉత్తరాంధ్ర ఆరాధ్య దైవాలను స్మరిస్తూ ప్రసంగం ప్రారంభించిన ప్రధాని మోదీ, గిరిజనుల హక్కుల కోసం ప్రాణాలర్పించిన విప్లవ వీరుడు అల్లూరి సీతారామరాజు నడయాడిన నేలపై ఆయన పేరుతోనే ఈ విమానాశ్రయాన్ని ప్రారంభించడం సంతోషంగా ఉందన్నారు. గతంలో కేవలం ఒకే కుటుంబం పేర్లు ఎయిర్ పోర్టులకు పెట్టే పద్ధతిని మార్చి, దేశ సంస్కృతిని గౌరవిస్తూ అయోధ్యలో వాల్మీకి పేరు, ఇక్కడ అల్లూరి పేరు పెట్టామని గుర్తుచేశారు. దేశంలో గతంలో 74 విమానాశ్రయాలు మాత్రమే ఉండగా, ఇప్పుడు వాటి సంఖ్యను 166కు పెంచడం ద్వారా చిన్న చిన్న పట్టణాలకూ విమానయాన సేవలను విస్తరించామన్నారు. ఉడాన్ పథకం ద్వారా సామాన్యుడికి కూడా విమానం ఎక్కే అవకాశం లభించిందని, స్మోక్ ఎయిర్ పోర్టు మోడల్ ద్వారా ఏకంగా 25 దేశాలకు ఎయిర్ కనెక్టివిటీ సాధ్యమైందని కొనియాడారు. ఇదే సభలో ఏపీకి చెందిన 13 వేల మందికి పైగా గిరిజన మహిళలు థింసా నృత్యంతో గిన్నిస్ రికార్డు సృష్టించడం అభినందనీయమని ప్రశంసించారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, పవన్ కళ్యాణ్ నాయకత్వంలోని ఎన్డీఏ కూటమి ప్రభుత్వం రాష్ట్రంలో రెండింతల వేగంతో అభివృద్ధిని ముందుకు తీసుకెళ్తోందని ప్రధాని స్పష్టం చేశారు.
రాష్ట్రంలో కోస్టల్ ఎకానమిక్ కారిడార్ను అభివృద్ధి చేస్తూ బ్లూ ఎకానమీని బలోపేతం చేయడమే కేంద్ర ప్రభుత్వ లక్ష్యమని ప్రధానమంత్రి వెల్లడించారు. ఇందులో భాగంగానే విశాఖపట్నం నుంచి కృష్ణపట్నం వరకు ఉన్న పాత రేవులను ఆధునీకరిస్తూనే, మూలపేట, రామాయపట్నంలో కొత్త పోర్టులను నిర్మిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. రవాణా వేగాన్ని పెంచేందుకు విశాఖ-రాయపూర్ ఎక్స్ప్రెస్వేతో పాటు జాతీయ రహదారుల నెట్వర్క్ను శరవేగంగా విస్తరిస్తున్నామని చెప్పారు. పారిశ్రామిక ప్రాంతాలను అనుసంధానించేలా రూ. 1 లక్ష కోట్ల భారీ వ్యయంతో రైల్వే కనెక్టివిటీ పనులు జరుగుతున్నాయని, అందులో భాగంగానే 70కు పైగా రైల్వే స్టేషన్లను ఆధునీకరిస్తున్నామని వివరించారు. పీఎం గతి శక్తి-మాస్టర్ ప్లాన్ ద్వారా రైలు, పోర్టు, ఎయిర్ పోర్టులను ఒకేతాటిపైకి తెచ్చి సమగ్రంగా అభివృద్ధి చేస్తున్నామన్నారు. ఈ ఆధునిక లాజిస్టిక్ నెట్వర్క్ భవిష్యత్తులో దేశంలోని రైతులకు, పారిశ్రామికవేత్తలకు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందని ప్రధాని మోదీ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ యువతకు సాఫ్ట్వేర్, ఐటీ మరియు సాంకేతిక రంగాలలో అద్భుతమైన నైపుణ్యం ఉందని, అందుకే విశాఖలో సెమీకండక్టర్ లాంటి ఫ్యూచరిస్టిక్ ప్లాంట్కు శంకుస్థాపన చేశామని ప్రధాని తెలిపారు. సీఎం చంద్రబాబు పగలు, రాత్రి కష్టపడి చేస్తున్న కృషి వల్లే ఏపీకి గూగుల్ డేటా సెంటర్తో పాటు ఎన్నో అంతర్జాతీయ కంపెనీలు పెద్ద ఎత్తున పెట్టుబడులతో తరలివస్తున్నాయన్నారు. ఏపీలో సెమీకండక్టర్ పరిశ్రమతో పాటు ఏఐ ఇన్ఫ్రా, డేటా సెంటర్లు ఏర్పాటు కావడం ద్వారా ఇక్కడి యువతకు స్థానికంగానే భారీగా ఉపాధి లభించబోతోందని స్పష్టం చేశారు. నక్కపల్లిలో కేంద్రం ఏర్పాటు చేయనున్న అతి పెద్ద ఫార్మా పార్క్ ద్వారా దేశంలోనే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రముఖ ఫార్మా హబ్గా మారనుందని వెల్లడించారు. రాయలసీమ ప్రాంతంలో గ్రీన్ ఎనర్జీ రంగంలో రూ. 5 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు రానున్నాయని, గత మూడేళ్ల పర్యటనల్లోనే ఏపీలో రూ. 2 లక్షల కోట్ల అభివృద్ధి పనులకు శ్రీకారం చుట్టానని గుర్తుచేశారు. రాబోయే రోజుల్లో ఆసియా ఖండంలోనే విశాఖ ఎకనమిక్ రీజియన్ అత్యంత కీలకమైన పారిశ్రామిక కేంద్రంగా మారబోతోందని, అందుకు తగ్గట్లుగా కేంద్రం అన్ని చర్యలూ తీసుకుంటోందని ప్రకటించారు.
పరిశ్రమల ద్వారా పెట్టుబడులు పెరగడం, తద్వారా ఉత్పత్తి, ఎగుమతులు పెరిగి యువతకు ఉపాధి లభించడమే ఎన్డీఏ ప్రభుత్వ ఏకైక లక్ష్యమని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ స్పష్టం చేశారు. పెట్టుబడుల ద్వారా ప్రజల జీవితాలను మార్చడమే ధ్యేయంగా కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సంయుక్తంగా ప్రణాళికలు అమలు చేస్తున్నాయని వివరించారు. ఇవాళ ఏపీలో ప్రారంభించుకున్న ప్రాజెక్టులన్నీ రాష్ట్రాన్ని ప్రగతి పథంలో నిలిపి, స్వర్ణాంధ్ర-వికసిత్ భారత్ సంకల్పాన్ని వంద శాతం నెరవేరుస్తాయని ప్రధాని మోదీ భరోసా ఇచ్చారు.
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