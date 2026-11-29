ఏపీకి ప్రధాని మోదీ - 3 రోజుల తిరుపతి పర్యటన షెడ్యూల్ ఖరారు
PM Modi to Attend DGP IGP Conference in Tirupati: ప్రధాని ఆంధ్రప్రదేశ్ పర్యటనకు రంగం సిద్ధమైంది. డిసెంబర్ 4 నుంచి 6 వరకూ ఆయన తిరుపతిలో పర్యటించనున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 29, 2026 at 1:22 PM IST
ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఆంధ్రప్రదేశ్ పర్యటనకు రంగం సిద్ధమైంది. డిసెంబర్ 4 నుంచి 6 వరకూ ఆయన తిరుపతిలో పర్యటించనున్నారు. 61వ అఖిల భారత పోలీసు ఉన్నతాధికారుల సదస్సులో పాల్గొనేందుకు మోదీ పర్యటన షెడ్యూల్ ఖరారైంది. సదస్సుకు కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా, జాతీయ భద్రతా సలహాదారు అజిత్ ఢోబాల్ సహా దేశవ్యాప్తంగా సుమారు 200 మంది ఐపీఎస్ ఉన్నతాధికారులు హాజరుకానున్నారు.
దేశ అంతర్గత భద్రత, సైబర్ నేరాలు, ఉగ్రవాదం, డ్రగ్స్ అక్రమ రవాణా వంటి అనేక కీలక అంశాలపై సదస్సులో చర్చించనున్నారు. ప్రధాని పర్యటన నేపథ్యంలో తిరుపతిలో భద్రతా ఏర్పాట్లు కట్టుదిట్టం చేస్తున్నారు. కలెక్టర్, ఎస్పీ వీటిని ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తున్నారు.
ఐసర్లో బస : ఏర్పేడులోని ఐసర్ కేంద్రంలో పోలీసు సదస్సు 3 రోజులు ఉంటుందని సంబంధిత అధికారులు తెలిపారు. డిసెంబర్ 4న రాత్రి 8.30 గంటలకు ప్రధాని రేణిగుంట విమానాశ్రయానికి చేరుకుంటారు. ఏర్పేడులోని ఐసర్ కేంద్రానికి చేరుకుని అక్కడే రాత్రి బస చేయనున్నారు. ప్రధానికి గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్, సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్కల్యాణ్ స్వాగతం పలకనున్నారు.
డిసెంబర్ 5, 6 తేదీల్లో ఉదయం 6 గంటలకు యోగా కార్యక్రమాలు నిర్వహించనున్నట్లు అధికారులు వివరించారు. వీటిలో ప్రధానితో పాటు పోలీసు ఉన్నతాధికారులు పాల్గొననున్నారు. ఐసర్, ఐఐటీ, కలనరీ ఇన్స్టిట్యూట్లో అధికారులకు బస ఏర్పాట్లు చేశారు.
శ్రీవారి దర్శనం : డిసెంబర్ 5న ఉదయం 8.15 నుంచి రాత్రి 9 గంటల వరకు పోలీసు సదస్సులో ప్రధాని పాల్గొంటారు. 6వ తేదీ మద్యాహ్నం 3.30 గంటల వరకు ఐసర్లో కార్యక్రమాలకు హాజరై, అదే రోజు సాయంత్రం 5.30 గంటలకు తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకోనున్నారు. శ్రీవారి దర్శనం అనంతరం సాయంత్రం 6.30 గంటలకు ప్రధాని తిరుగుపయనం కానున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. ప్రధాని పర్యటన నేపథ్యంలో తిరుపతిలో భారీ భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు. రవాణా, వసతి, పారిశుద్ధ్యం, విద్యుత్ సరఫరాపై అధికారులు ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టినట్లు వివరించారు. ప్రధాని పర్యటన ఏర్పాట్లను జిల్లా యంత్రాంగం దగ్గరుండి పర్యవేక్షిస్తోంది.
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