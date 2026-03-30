'ముదిగుంట' ఇంకుడుగుంతకు మోదీ ఫిదా - గ్రామస్థుల ఐక్యతను ప్రశంసించిన ప్రధాని

ముదిగుంట గ్రామస్థుల జల సంరక్షణ చర్యలను మన్​ కీ బాత్​లో ప్రశంసించిన ప్రధాని - గ్రామంలోని ప్రతి ఇంట్లో ఇంకుడు గుంతలు నిర్మించారని కితాబు - దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారిన ముదిగుంట

Mudigonda Soak Pit By PM Modi
Mudigonda Soak Pit By PM Modi (ANI)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 30, 2026 at 10:52 AM IST

Mudigonda Soak Pit By PM Modi : వేసవి కాలం వచ్చిందంటే భానుడు ఓ వైపు నిప్పులు చెరుగుతుంటే, మరో వైపు వర్షాలు కురవక చెరువులు, వాగులు అడుగంటుతుంటాయి. దీంతో భూగర్భ జలాలు సైతం తగ్గిపోతాయి. ఈ సమస్యను అధిగమించేందుకు ఇంకుడు గుంతలు ఎంతగానో సహాయపడతాయి. ఈ విషయం అందరికీ తెలిసినదే అయినప్పటికీ దీనిని ఆచరించే వారు చాలా తక్కువ సంఖ్యలో ఉన్నారు. అయితే మంచిర్యాల జిల్లాలోని ముదిగుంట గ్రామస్థులు జల సంరక్షణ కోసం ఇంటింటా ఇంకుడు గుంతల నిర్మాణాన్ని ప్రజా ఉద్యమంలా భావించి పూర్తి చేశారని ప్రధాని మోదీ ప్రశంసించారు. ఈ విషయాన్ని మన్​ కీ బాత్ కార్యక్రమంలో ప్రస్తావించారు. వివరాల్లోకి వెళితే,

జల సంరక్షణ విధానానికి ప్రశంసలు : మంచిర్యాల జిల్లా జైపూర్ మండలం ముదిగుంట గ్రామస్థులు జల సంరక్షణ కోసం ఎంతగానో కృషి చేస్తున్నారని మోదీ కొనియాడారు. దీని కోసం గ్రామంలోని ప్రతి ఇంట్లో ఇంకుడు గుంతలు నిర్మించారని ప్రస్తావించారు. గ్రామంలోని పరిస్థితులను మార్చేందుకు ఇక్కడి వారు చూపిన కృషి అభినందనీయమని పొగడ్తలతో ముంచెత్తారు. ఆదివారం 132వ మన్​ కీ బాత్​ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఆ పల్లెవాసులు చేపట్టిన జల సంరక్షణ విధానాన్ని ప్రధాని ప్రశంసించారు.

Mudigonda Soak Pit By PM Modi
గ్రామంలో బోర్​వెల్ల వద్ద ఇంకుడు గుంత (Enadu)

దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా : మోదీ మెచ్చుకోలుతో ముదిగుంట కృషి దేశ వ్యాప్తంగా మరోసారి చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఈ గ్రామంలో 1,571 మంది జనాభా నివసిస్తున్నారు. ఇక్కడ 443 కుటుంబాలు ఉండగా, వారిలో 353 కుటుంబాలు పూర్తి స్థాయిలో ఇంకుడుగుంతల నిర్మాణాలు చేపట్టాయి. వీటితో పాటు గ్రామంలో సామూహిక ఇంకుడుగుంతలు, నీటి కుంటల నిర్మాణాలు ఏర్పాటు చేశారు. ఇవన్నీ నీటి సంరక్షణకు ఎంతగానో దోహదం చేశాయి.

ఉపాధి హామీ పథకం ద్వారా : గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలో దాదాపు 402 కుటుంబాలు ఉపాధి హామీ పథకంలో నమోదయ్యాయి. తొమ్మిది సంవత్సరాలుగా నీటి సంరక్షణ విషయంపై అవగాహన కల్పించడంతో గ్రామస్థుల్లో ఇంకుడుగుంతలపై ఆసక్తి ఏర్పడింది. ఇంకుడుగుంత నిర్మాణానికి ఉపాధి హామీ పథకం ద్వారా రూ.4 వేల వరకు ఆర్థిక సాయం అందింది. దీంతో కూలీలకు ప్రోత్సాహంగా మారి ఇంకుడుగుంతల నిర్మాణాలు చేపట్టారు.

అడవిలోని మూగజీవాలకు దాహాన్ని తీర్చేలా : ఈ చర్యలన్నింటి ఫలితంగా ఏడెనిమిదేళ్ల కిందటితో పోల్చితే ప్రస్తుతం గ్రామంలో భూగర్భ జలాల లభ్యత పెరిగిందని గ్రామస్థులు చెబుతున్నారు. దీని కారణంగా మురుగునీటి బెడద, దోమల ఉద్ధృతి తగ్గిందని అంటున్నారు. ఈ పల్లెను ఆనుకొని ఉన్న అటవీ ప్రాంతంలో ప్రధానమంత్రి కృషి సించాయీ యోజన ద్వారా మూడు కుంటలను అభివృద్ధి చేశారు. ప్రస్తుతం ఆ కుంటలు జలకళను సంతరించుకుని అడవిలోని మూగజీవాలకు దాహాన్ని తీర్చుతున్నాయి.

Mudigonda Soak Pit By PM Modi
ముదిగుంట సమీపంలో నీటి కుంట (Enadu)

తెలంగాణకు ప్రత్యేక గుర్తింపు : ప్రధాని మోదీ మన్​ కీ బాత్​ ద్వారా తెలంగాణకు ప్రత్యేక గుర్తింపు లభించిందని కేంద్రమంత్రి కిషన్​రెడ్డి పేర్కొన్నారు. ఆదివారం హైదరాబాద్​లోని ఖైరతాబాద్ నియోజకవర్గం హైదర్​గూడ అవంతి నగర్​లో ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో పాల్గొని మోదీ ప్రసంగాన్ని విన్నారు. మోదీ మన్​ కీ బాత్​లో సూర్యాపేట యువకుడు కోట్ల రఘువీర్​రెడ్డి ప్రతిభను మెచ్చుకున్నారు. మంచిర్యాల జిల్లా ముదిగుంటలో గ్రామస్థులు ఇంకుడు గుంతలు నిర్మించి నీటిసంరక్షణలో ఆదర్శింగా నిలిచిన విషయాన్ని ప్రస్తావించారు. ప్రధాని దేశవ్యాప్తంగా ఎంతోమంది సామాన్యులు, సామాజిక కార్యకర్తలు, ఆవిష్కర్తలు, స్ఫూర్తిదాయక వ్యక్తులను ప్రజలకు పరిచయం చేస్తున్నారని కిషన్​రెడ్డి పేర్కొన్నారు. కార్యక్రమంలో చింతల రామచంద్రారెడ్డి, ఇంద్రసేన్​రెడ్డి, ప్రేమ్​సింగ్​ రాథోడ్, కె.శ్రీధర్​, ఎన్​.వి.సుభాష్​, లంకల దీపక్​రెడ్డి, పి.ప్రసాద్​, మాధవి పాల్గొన్నారు.

"ప్రధాని మోదీ మన్​ కీ బాత్​ ద్వారా తెలంగాణకు ప్రత్యేక గుర్తింపు లభించింది. మోదీ మన్​ కీ బాత్​లో సూర్యాపేట యువకుడు కోట్ల రఘువీర్​రెడ్డి ప్రతిభను మెచ్చుకున్నారు. మంచిర్యాల జిల్లా ముదిగుంటలో గ్రామస్థులు ఇంకుడు గుంతలు నిర్మించి నీటి సంరక్షణలో ఆదర్శింగా నిలిచిన విషయాన్ని ప్రస్తావించారు. ప్రధాని దేశవ్యాప్తంగా ఎంతోమంది సామాన్యులు, సామాజిక కార్యకర్తలు, ఆవిష్కర్తలు, స్ఫూర్తిదాయక వ్యక్తులను ప్రజలకు పరిచయం చేస్తున్నారు" - కేంద్రమంత్రి కిషన్​రెడ్డి

