మోదీ నోట ఆంధ్ర మామిడి - 'మన్​ కీ బాత్'​లో బంగినపల్లి, సువర్ణరేఖలపై ప్రస్తావన

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఉత్తర ఆంధ్రలోని తీరప్రాంత జిల్లాల్లో సువర్ణరేఖకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది - ప్రాంతం మారే కొద్దీ రంగు, రుచి, సువాసన మార్పు - దేశ ఎగుమతులలో మామిడి పండ్లది ప్రత్యేక స్థానం

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 1, 2026 at 9:08 AM IST

PM Modi About Andhra Pradesh Mangoes : భారతదేశంలోని మామిడి పండు ప్రతి ప్రాంతానికి ఒక ప్రత్యేకమైన రుచికి ప్రసిద్ధి అని ప్రధాన మంత్రి పేర్కొన్నారు. దేశ సాంస్కృతిక, వ్యవసాయ వైవిధ్యానికి ఈ పండు ఒక చిహ్నమని వర్ణిస్తూ "ప్రాంతం మారేకొద్దీ మామిడి రూపం, రంగు, రుచి కూడా మారుతాయి" అని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఆదివారం 'మన్ కీ బాత్' 134వ ఎపిసోడ్‌లో ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు సంబంధించిన మామిడి పండ్ల గురించి ప్రస్తావించారు. అదేవిధంగా రాష్ట్రంలోని ప్రసిద్ధ మామిడి రకాలను భారతదేశ వ్యవసాయ గుర్తింపునకు ప్రపంచ ఖ్యాతికి అవి అందిస్తున్న తోడ్పాటును ప్రముఖంగా పేర్కొన్నారు.

దక్షిణ భారత్​ మామిడి పండ్ల ప్రత్యేకత : వేసవి కాలం, భారతదేశ సాంప్రదాయ ఆహార సంస్కృతి గురించి మాట్లాడుతూ ఇళ్లలో మామిడి పండ్లకు ప్రత్యేక స్థానం ఉందని ప్రధాని అన్నారు. వివిధ ప్రాంతాలలో పండించే మామిడి పండ్లలోని అద్భుతమైన వైవిధ్యాన్ని ప్రస్తావిస్తూ ఆయన ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు చెందిన ప్రసిద్ధ సువర్ణరేఖ బంగినపల్లి రకాలతో పాటు దక్షిణ భారతదేశం అంతటా పండే తోతాపురి, నీలం, మాల్గోవా రకాల గురించి కూడా ప్రస్తావించారు.

ప్రాంతం మారేకొద్ది అన్నీ మారుతాయి: భారతదేశంలో పండే మామిడి ప్రతి ప్రాంతానికి ఒక ప్రత్యేకమైన రుచిని జోడిస్తుందని మోదీ పేర్కొన్నారు. వివిధ ప్రాంతాలలో పండే మామిడి పండ్లు ఒక్కోదానికి ఒక్కో ప్రత్యేకమైన రుచి, సువాసన ఉంటాయి. మహారాష్ట్రకు చెందిన అల్ఫోన్సో, గుజరాత్ నుంచి కేసర్, ఉత్తరప్రదేశ్‌కు చెందిన దశేరి, బెంగాల్‌కు చెందిన హిమ్‌సాగర్ వంటి రకాలు ఎంతో ప్రసిద్ధి చెందాయి. అంతేకాకుండా దక్షిణాదిని సందర్శించే ఎవరికైనా బంగినపల్లి, తోతాపురి, నీలం, మల్గోవా వంటి రకాలు ఎంతో ఆకర్షణీయంగా అనిపిస్తాయి. సువర్ణరేఖ మామిడి పండ్లు ఆంధ్రప్రదేశ్, ఒడిశా రాష్ట్రాలలో లభిస్తాయి.

బీహార్‌లో జర్దాలు రకం మామిడి పండ్ల సువాసన చాలా దూరం నుంచే పసిగట్టవచ్చు. కాశీకి చెందిన లంగ్రా రకం మామిడి పండ్లు పండిన తర్వాత కూడా ఆకుపచ్చ రంగులోనే ఉంటాయి. దేశ సాంస్కృతిక, వ్యవసాయ వైవిధ్యానికి ఈ పండు ఒక ప్రతీక అని వర్ణిస్తూ, "ప్రాంతం మారేకొద్దీ మామిడి రూపం, రంగు, రుచి కూడా మారుతాయి" అని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. ఆయన ప్రస్తావించిన రకాలలో ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ముఖ్యంగా ఉత్తర ఆంధ్రలోని తీర జిల్లాలలో సువర్ణరేఖకు ఒక ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. సుందరి, చిన్న సువర్ణరేఖ లేదా లాల్ సుందరి అనే పేర్లతో ప్రసిద్ధి చెందిన ఈ మామిడికి సంస్కృత పదం నుంచి గోల్డెన్ లైన్ అని అర్థం వచ్చేలా పేరును పెట్టారు.

భారీ ఎగుమతికి సహాయపడే పంట : ఈ మామిడిని దాని బంగారు-పసుపు రంగు చర్మం, కాడ దగ్గర ఉండే ప్రత్యేకమైన ఎరుపు రంగు ఛాయ ద్వారా సులభంగా గుర్తించవచ్చు. ఇది రాష్ట్రంలో పండించే అత్యంత ఆకర్షణీయమైన మామిడి పండ్లలో ఒకటిగా నిలుస్తుంది. నిగనిగలాడే పసుపు రంగు, పండులో రసం, పీచులేని గుజ్జుకు ప్రసిద్ధి చెందిన సువర్ణరేఖ, దాని తీపి, సువాసనల వల్ల మార్కెట్లో భారీ డిమాండ్ ఉండటంతో దీనికి ఎంతో విలువ ఉంది. ఏప్రిల్ నుంచి జూన్ వరకు లభించే ఈ రకాన్ని అధికారులు ఎగుమతి ఆధారిత పంటగా కూడా పరిగణిస్తున్నారు.

రైతులను ప్రశంసించిన మోదీ : వ్యవసాయ ఆర్థిక వ్యవస్థను బలోపేతం చేస్తున్నందుకు భారతీయ ఉత్పత్తుల ప్రపంచవ్యాప్త విస్తరణకు కృషి చేస్తున్నందుకు ప్రధాని మామిడి రైతులను ప్రశంసించారు. ఆయన పానకం, నీర్ మోర్, సాంబారం వంటి సంప్రదాయ వేసవి పానీయాలను కూడా ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావిస్తూ ఇవి భారతదేశపు సుసంపన్నమైన వంటలు సంప్రదాయానికి 'ఏక్ భారత్ శ్రేష్ఠ భారత్' స్ఫూర్తికి నిదర్శనాలని అభివర్ణించారు.

