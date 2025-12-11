ఏపీకి ఎక్కువగా పెట్టుబడులు - చంద్రబాబు పరిపాలనపై మంచి ఫీడ్ బ్యాక్: మోదీ
ఏపీ, తెలంగాణ బీజేపీ ఎంపీలకు ప్రధాని మోదీ అల్పాహార విందు - సీఎం చంద్రబాబుతో పూర్తి సమన్వయంతో వెళ్తున్నామని వెల్లడి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 11, 2025 at 2:47 PM IST|
Updated : December 11, 2025 at 3:18 PM IST
PM Modi met AP and Telangana BJP MPs: ఏపీలో సీఎం చంద్రబాబుతో కలిసి ముందుకు సాగడం మంచి పరిణామమని ప్రధాన మంత్రి నరేంద్రమోదీ అన్నారు. రాష్ట్రంలో పరిపాలనపై కూడా మంచి ఫీడ్ బ్యాక్ వచ్చిందని చెప్పారు. గురువారం దిల్లీలో ఏపీ, తెలంగాణ, అండమాన్ రాష్ట్రాల బీజేపీ ఎంపీలకు ప్రధాని అల్పాహార విందు ఇచ్చారు. 15 మంది ఎంపీలతో సుమారు అరగంటపాటు మాట్లాడారు.
పెట్టుబడులు ఎక్కువగా ఆంధ్రప్రదేశ్ వైపు వెళ్తున్నాయని, ఇది చాలా మంచి అభివృద్ధి అని మోదీ కితాబిచ్చారు. వైఎస్సార్సీపీ అధ్యక్షుడు వైఎస్ జగన్, ఆ పార్టీ సోషల్ మీడియాలో చేస్తున్న విమర్శలకు బీజేపీ కూడా దీటుగా కౌంటర్ ఇవ్వాలని మోదీ దిశానిర్దేశం చేశారు. ఈ అల్పాహార విందులో ఎంపీ పురందేశ్వరి, సీఎం. రమేష్, భూపతిరాజు శ్రీనివాస వర్మ పాల్గొన్నారు.
తెలంగాణ ఎంపీలపై ఆగ్రహం: తెలంగాణలో బీజేపీ ప్రతిపక్ష పాత్ర కూడా పోషించడం లేదని ప్రధాని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. మంచి టీమ్ని పెట్టుకుని సమర్థంగా ఎదుర్కోవడానికి సమస్య ఏంటని, రాష్ట్రంలో పార్టీ గ్రాఫ్ పెరగడానికి మంచి అవకాశం ఉన్నా దాన్ని ఉపయోగించుకోవడంలో విఫలమవుతున్నారని మోదీ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. జాతీయ పరిణామాలపై తెలుగు ఎంపీలు యాక్టివ్గా ఉండాలని, పలు రాష్ట్రాల్లో పర్యటించి ఆయా అంశాలను ప్రజల దృష్టికి తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేయాలని మోదీ సూచించారు.
ఆ పలాలను నేడు చూస్తున్నాం: దివంగత మాజీ ప్రధాని అటల్ బిహారీ వాజ్పేయీ చేసిన సంస్కరణలు, అభివృద్ధి పలాలను నేడు చూస్తున్నామని వైద్యారోగ్య శాఖ మంత్రి సత్య కుమార్ యాదవ్ చెప్పారు. శ్రీ సత్య సాయి జిల్లా ధర్మవరంలో అటల్ బిహారీ వాజ్పేయీ శతజయంతి వేడుకలను మంత్రి సత్య కుమార్ యాదవ్, పీవీఎన్ మాధవ్లు ప్రారంభించారు. అటల్ నుంచి మోదీ వరకు అభివృద్ధిపై నేటి తరానికి తెలియజెప్పేందుకు ధర్మవరం నుంచి అమరావతి వరకు బస్సు యాత్ర ప్రారంభించారు. రాష్ట్రంలో అభివృద్ధిని అప్పటి ప్రధాని వాజ్పేయీ ప్రారంభించారని ఇంకా రహదారులు మొదలు అనేక సంస్కరణలు వాజ్పేయీ ప్రధానిగా ఉన్నప్పుడే జరిగాయని మంత్రి సత్య కుమార్ చెప్పారు. సమర్థవంతమైన బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు నాయకుడిగా దేశాన్ని అన్ని విధాలా శక్తివంతం చేసిన గొప్ప వ్యక్తి అటల్ బిహారీ వాజ్పేయీ అని బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు మాధవ్ తెలిపారు.
