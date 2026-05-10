చంద్రబాబు, పవన్ కల్యాణ్ నివాసానికి వెళ్లిన ప్రధాని మోదీ - గంటకు పైగా సమావేశం
హైదరాబాద్లో ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్కల్యాణ్ నివాసాలకు వెళ్లిన ప్రధాని - పవన్ ఆరోగ్య పరిస్థితిని అడిగి తెలుసుకున్న మోదీ - గంటకు పైగా కొనసాగిన మోదీ, చంద్రబాబు సమావేశం
Published : May 10, 2026 at 7:09 PM IST
PM Modi Met Chandrababu Naidu and Pawan Kalyan : ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ తెలంగాణ పర్యటనకు వచ్చిన విషయం తెలిసిందే. హెచ్ఐసీసీలో నరేంద్ర మోదీ తన చేతుల మీదుగా వర్చువల్గా పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవాలు చేశారు. అనంతరం హైదరాబాద్లోని జూబ్లీహిల్స్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు, ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ నివాసాలకు వెళ్లారు.
పవన్ కల్యాణ్కు పరామర్శ : ప్రధాని తొలుత పవన్ కల్యాణ్ ఇంటికి వెళ్లారు. పవన్ కల్యాణ్ ఆరోగ్య పరిస్థితి గురించి అడిగి తెలుసుకొని పరామర్శించారు. సైనస్ సమస్య కారణంగా పవన్ కల్యాణ్కు ఇటీవల శస్త్ర చికిత్స జరిగిన విషయం తెలిసిందే. ప్రస్తుతం ఆయన విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో పవన్ ఇంటికి మోదీ వెళ్లి పరామర్శించి, ఆరోగ్య పరిస్థితిని అడిగి తెలుసుకున్నారు.
చంద్రబాబుతో గంటకు పైగా సమావేశం : అనంతరం నారా చంద్రబాబు నాయుడు నివాసానికి వెళ్లి మర్యాద పూర్వకంగా కలిశారు. ప్రధానికి చంద్రబాబుతో పాటు ఏపీ మంత్రి నారా లోకేశ్ ఆత్మీయ స్వాగతం పలికారు. చంద్రబాబుతో మోదీ సమావేశం గంటకు పైగా కొనసాగింది.
సింధు ఆస్పత్రిని ప్రారంభించిన ప్రధాని మోదీ : అంతకుముందు గచ్చిబౌలిలోని సింధు ఆస్పత్రికి చేరుకున్న ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, ఆస్పత్రిని ప్రారంభించారు. ప్రారంభోత్సవం అనంతరం సింధు ఆస్పత్రిని, సింధు ఆస్పత్రిలో రోబోటిక్ శస్త్ర చికిత్సలను పరిశీలించారు. సింధు ఆస్పత్రి ప్రాంగణంలోని ఆలయంలో మోదీ పూజలు చేశారు. పరిసర ప్రాంతాల్లోనూ ఆరోగ్య సేవారంగంలో మౌలిక సదుపాయాలను మెరుగుపరచడానికి ఇది ఒక ప్రశంసించదగ్గ ప్రయత్నమని, అత్యాధునిక సాంకేతికతనూ, నవీన ఆవిష్కరణలనూ సమన్వయం చేసేందుకు ఆసుపత్రి బృందం ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించడం చాలా అభినందనీయమని ట్వీట్ చేశారు.
హైదరాబాద్లో సింధు హాస్పిటల్ను ప్రారంభించాను. నగరంలోనూ,పరిసర ప్రాంతాల్లోనూ ఆరోగ్య సేవారంగంలో మౌలిక సదుపాయాలను మెరుగుపరచడానికి ఇది ఒక ప్రశంసించదగ్గ ప్రయత్నం. అత్యాధునిక సాంకేతికతనూ,నవీన ఆవిష్కరణలనూ సమన్వయం చేసేందుకు ఆసుపత్రి బృందం ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించడం చాలా అభినందనీయం. pic.twitter.com/sByFppxgZZ— Narendra Modi (@narendramodi) May 10, 2026
