కర్నూలులో ప్రధాని మోదీ పర్యటన - రూ.13,430 కోట్ల అభివృద్ధి పనులకు శ్రీకారం
‘సూపర్ జీఎస్టీ - సూపర్ సేవింగ్స్’ సభకు 3 లక్షల మందితో భారీ ఏర్పాట్లు - కర్నూలు నన్నూరులో 450 ఎకరాల్లో సభా ప్రాంగణం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 16, 2025 at 7:33 AM IST
PM Modi Kurnool Visit: కర్నూలు నగరం నేడు పండుగ వాతావరణంతో కళకళలాడుతోంది. కర్నూలు జిల్లాలో నేడు ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ పర్యటించనున్నారు. దీంతో రాష్ట్ర రాజకీయ, అభివృద్ధి రంగాల దృష్టి మొత్తం కర్నూలుపైనే కేంద్రీకృతమైంది. కేంద్రం ప్రవేశపెట్టిన జీఎస్టీ 2.0 సంస్కరణలతో ప్రజలకు కలుగుతున్న ప్రయోజనాలను వివరించేందుకు ఆయన ఈ పర్యటన చేపట్టారు.
ఈ సందర్భంగా కర్నూలు శివారులోని నన్నూరు టోల్గేట్ సమీపంలో ‘సూపర్ జీఎస్టీ - సూపర్ సేవింగ్స్’ పేరుతో భారీ బహిరంగ సభ జరుగనుంది. సుమారు మూడు లక్షల మంది ప్రజలు ఈ సభకు హాజరవుతారని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. సభ వేదిక కోసం 450 ఎకరాల్లో ప్రాంగణం సిద్ధం చేశారు. సభలో పాల్గొనే వారికి భోజన సౌకర్యం, మంచినీటి సరఫరా, పార్కింగ్, సీటింగ్ వంటి అన్ని ఏర్పాట్లు సమగ్రంగా పూర్తిచేశారు.
రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విస్తృత ప్రచారం: జీఎస్టీ 2.0 నిర్ణయం తర్వాత రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దసరా పండుగ నుంచే భారీ ఎత్తున ప్రచార కార్యక్రమాలు చేపట్టింది. ప్రభుత్వ యంత్రాంగం మొత్తం ఈ ప్రచారంలో భాగమైంది. మండల స్థాయి నుంచి జిల్లా స్థాయి వరకు కార్యక్రమాలు నిర్వహించి ప్రజల్లో జీఎస్టీ 2.0 ప్రయోజనాలపై అవగాహన కల్పించారు. ‘సూపర్ జీఎస్టీ - సూపర్ సేవింగ్స్’ కార్యక్రమం సూపర్ సక్సెస్ కావడంతో, ఆ విజయోత్సాహంలో భాగంగా కర్నూలు సభను కూడా అదే స్థాయిలో ఘనవిజయం సాధించేలా ప్రభుత్వం కసరత్తు చేస్తోంది.
ప్రధాని పర్యటన షెడ్యూల్: ప్రధాని మోదీ ఉదయం 7.20 గంటలకు దిల్లీ నుంచి బయల్దేరి, 9.50 గంటలకు కర్నూలు ఎయిర్పోర్ట్కు చేరుకుంటారు. అక్కడి నుంచి శ్రీశైలానికి బయల్దేరి 10.55 గంటలకు శ్రీశైలం దేవస్థానానికి చేరుకోనున్నారు. ప్రధాని భ్రమరాంబ మల్లికార్జున స్వామి వార్లను దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తారు. అనంతరం శివాజీ స్ఫూర్తి కేంద్రాన్ని సందర్శిస్తారు. పూజల అనంతరం మధ్యాహ్నం 2.30 గంటలకు నన్నూరు టోల్గేట్ సమీపంలో జరిగే బహిరంగ సభకు హాజరవుతారు.
మోదీతో పాటు నేతల హాజరు: ఈ కార్యక్రమంలో ప్రధాని మోదీతో పాటు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్, రాష్ట్ర ఐటీ, అభివృద్ధి శాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్ పాల్గొంటారు. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఇది మోదీ ఐదోసారి రాష్ట్ర పర్యటన.
ఇంతకుముందు ప్రధాని 2024 జూన్ 12న ముఖ్యమంత్రి, ఉపముఖ్యమంత్రి ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు. ఆ తర్వాత 2025 జనవరి 8న విశాఖలో రూ.2 లక్షల కోట్ల విలువైన ప్రాజెక్టులకు శంకుస్థాపనలు చేశారు. మే 2న అమరావతి నిర్మాణ పునఃప్రారంభోత్సవానికి హాజరై రూ.58 వేల కోట్ల ప్రాజెక్టులకు శ్రీకారం చుట్టారు. జూన్ 21న విశాఖలో అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.
భద్రతా ఏర్పాట్లు కట్టుదిట్టం: సభకు భారీ సంఖ్యలో ప్రజలు తరలివచ్చే అవకాశం ఉండడంతో సుమారు 7,000 మంది పోలీసులతో భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు. ట్రాఫిక్ రద్దీ తలెత్తకుండా కర్నూలు మీదుగా వెళ్లే వాహనాలను ఇతర మార్గాలకు మళ్లించారు. వైద్య, అగ్నిమాపక, విద్యుత్ విభాగాల సిబ్బందిని కూడా సభా స్థలంలో నియమించారు.
రూ.13,430 కోట్ల అభివృద్ధి పనులకు శ్రీకారం: ప్రధాని మోదీ ఈ సభ వేదిక నుంచి రూ.13,430 కోట్ల విలువైన పలు అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులను ప్రారంభించి, శంకుస్థాపనలు చేయనున్నారు. వీటిలో రూ.9,449 కోట్ల ప్రాజెక్టులకు శంకుస్థాపనలు, రూ.1,704 కోట్ల ప్రాజెక్టులకు ప్రారంభోత్సవాలు, రూ.2,276 కోట్ల విలువైన పనులను జాతికి అంకితం చేయనున్నారు.
ముఖ్య ప్రాజెక్టులు:
- రూ.2,880 కోట్లతో విద్యుత్ ట్రాన్స్మిషన్ వ్యవస్థ
- రూ.4,920 కోట్లతో ఓర్వకల్లు-కొప్పర్తి పారిశ్రామిక కారిడార్
- రూ.493 కోట్లతో కొత్తవలస-విజయనగరం నాలుగో రైల్వే లైన్
- రూ.960 కోట్లతో సబ్బవరం-షీలానగర్ గ్రీన్ఫీల్డ్ జాతీయ రహదారి
- రూ.286 కోట్లతో కడప-నెల్లూరు రోడ్డు విస్తరణ
- రూ.98 కోట్లతో గుడివాడ-నూజెండ్ల రోడ్డు ఓవర్ బ్రిడ్జి
- రూ.1,730 కోట్లతో శ్రీకాకుళం-అంగుల్ నేచురల్ గ్యాస్ పైప్లైన్
అదనంగా రేణిగుంట-కడప-మదనపల్లె రహదారి, కడప-నెల్లూరు-చునియంపల్లి రోడ్డు, కనిగిరి బైపాస్, నిమ్మకూరు బెల్లో అడ్వాన్స్డ్ నైట్ విజన్ యూనిట్, చిత్తూరులో ఇండేన్ బాట్లింగ్ ప్లాంట్, కొత్తవలస-కొరాపుట్ రైల్వే డబ్లింగ్ వంటి ప్రాజెక్టులకు కూడా ప్రధాని శ్రీకారం చుట్టనున్నారు.
మోదీ ట్వీట్ - సీఎం స్పందన: కర్నూలులో అభివృద్ధి పనులు ప్రారంభించనున్నట్లు ప్రధాని మోదీ తన ఎక్స్ (X) ఖాతాలో ట్వీట్ చేశారు. దీనికి ప్రతిస్పందిస్తూ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు “ప్రధాని మోదీకి ఆంధ్రప్రదేశ్కు హృదయపూర్వక స్వాగతం” తెలిపారు.
సభ విజయవంతం చేయాలని ప్రభుత్వం కసరత్తు: సూపర్ జీఎస్టీ కార్యక్రమం సూపర్ సక్సెస్ కావడంతో, కర్నూలు సభను కూడా అదే స్థాయిలో విజయవంతం చేయాలని ప్రభుత్వం భారీగా ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసింది. ఉమ్మడి కర్నూలు జిల్లాలతో పాటు రాయలసీమ అంతటినుంచి ప్రజలు తరలివస్తున్నారు. మోదీ పర్యటనతో రాష్ట్రాభివృద్ధి జోరు మరింత వేగం అందుకుంటుందని ప్రజలు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
16న ప్రధాని మోదీ ఆంధ్రప్రదేశ్ పర్యటన - రూ.13,430 కోట్ల ప్రాజెక్టులకు శంకుస్థాపన
ప్రధాని పర్యటనను విజయవంతం చేయాలి - కూటమి నేతలకు సీఎం చంద్రబాబు పిలుపు