ప్రధాని మోదీ ఉత్తరాంధ్ర టూర్ - పలు ప్రాజెక్టులకు శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవాలు
ఉత్తరాంధ్రలో పర్యటించిన ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ - భోగాపురంలోని అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవంతోపాటు పలు ప్రాజెక్టులకు శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవాలు
Modi on Key Projects in AP (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 1, 2026 at 4:42 PM IST
Modi on Key Projects in AP : ఉత్తరాంధ్ర పర్యటనలో భాగంగా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ భోగాపురంలోని అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవంతోపాటు పలు ప్రాజెక్టులకు శంకుస్థాపనలు చేశారు. మరికొన్నింటిని జాతికి అంకితం చేశారు.
- విశాఖ తర్లువాడలో రూ.460 కోట్లకు పైగా పెట్టుబడితో అభివృద్ధి చేస్తున్న ఏఎస్ఐపీ సెమీకండక్టర్ ప్రాజెక్టుకు శంకుస్థాపన చేశారు. ఇది కొరియా రిపబ్లిక్కు చెందిన ఏపీఏసీటీ భాగస్వామ్యంతో ఏఎస్ఐపీ టెక్నాలజీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సంస్థ అభివృద్ధి చేస్తోంది. ఏపీలో ఇదే తొలి సెమీకండక్టర్ తయారీ కేంద్రం. దీనికి ఇండియా సెమీ కండక్టర్ మిషన్ పరిధిలో ఆమోదం లభించింది. ఈ ప్లాంట్ ఏటా సుమారు 96 మిలియన్ల సెమీకండక్టర్ చిప్లను తయారు చేయడంతో పాటు అధిక నైపుణ్యం కలిగిన ఉద్యోగావకాశాలను కల్పిస్తుంది. అదే సమయంలో సెమీకండక్టర్ తయారీకి తోడ్పాటు అందిస్తుంది.
- కర్నూలు-IV రెన్యువబుల్ ఎనర్జీ జోన్ (ఆర్ఈజడ్)- ఫేజ్- I (4.5 గిగావాట్ల) ఏకీకరణ కోసం ఏర్పాటు చేసే సరఫరా వ్యవస్థకు మోదీ శంకుస్థాపన చేశారు. దీనిని స్పెషల్ పర్పస్ వెహికల్ (ఎస్పీవీ) ద్వారా రూ.5550 కోట్ల పెట్టుబడితో పవర్ గ్రిడ్ అమలు చేస్తోంది.
- రూ.3550 కోట్ల వ్యయంతో నిర్మించే కర్నూలు పవన విద్యుత్ జోన్/సౌర విద్యుత్ జోన్ (ఆంధ్రప్రదేశ్)- పార్ట్ ఏ, పార్ట్ బీ ట్రాన్స్మిషన్ వ్యవస్థను ప్రారంభించారు. రూ.820 కోట్లకు పైగా వ్యయంతో నిర్మించిన అనంతపురం (2500 మెగావాట్లు), కర్నూలు (1000 మెగావాట్లు) సౌర విద్యుత్ జోన్ల ట్రాన్స్మిషన్ పథకాన్ని ప్రారంభించారు. పవర్ గ్రిడ్ ద్వారా దీన్ని అమలు చేస్తున్నారు. వీటివల్ల కర్నూలు, అనంతపురంలో ఉన్న పునరుత్పాదక ఇంధన జోన్ల నుంచి ఉత్పత్తి అయిన కరెంట్ను తరలింపును సులభతరం చేస్తాయి. తద్వారా జాతీయ గ్రిడ్ ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న లబ్ధిదారులకు కరెంట్ సరఫరా చేస్తాయి. భారీ పరిమాణంలో పునరుత్పాదక విద్యుత్ను అనుసంధానించడాన్ని కూడా సులభతరం చేస్తాయి. డిమాండ్ ఉన్న ప్రాంతాలకు స్వచ్ఛ విద్యుత్ సరఫరాను మెరుగుపరుస్తాయి. శిలాజ ఇంధన ఆధారిత విద్యుత్ ఉత్పత్తిపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించడం ద్వారా భారతదేశ ఇంధన పరివర్తన, డీకార్బనైజేషన్ ప్రయత్నాలకు తోడ్పాటునందిస్తాయి.
- రూ.1880 కోట్ల విలువైన జాతీయ రహదారి ప్రాజెక్టులకు ప్రధాని మోదీ శంకుస్థాపన, జాతికి అంకితం చేశారు. ఎన్హెచ్-365బీజీలో రేచర్ల నుంచి గుర్వాయిగూడెం వరకు ఉన్న సెక్షన్లో నాలుగు లేన్ల ప్రవేశ నియంత్రిత గ్రీన్ఫీల్డ్ జాతీయ రహదారి, ఎన్హెచ్-365బీజీలో గురవాయిగూడెం నుంచి దేవరపల్లి వరకు ఉన్న సెక్షన్లో నాలుగు లేన్ల ప్రవేశ నియంత్రిత గ్రీన్ఫీల్డ్ జాతీయ రహదారి, ఎన్హెచ్-67పై నాలుగు లేన్ల తాడిపత్రి బైపాస్లను జాతికి అంకితం చేశారు.
- ఎన్హెచ్-565లోని పెంచలకోన-యేర్పేడు విభాగంలో లింగసముద్రం వద్ద హైలెవెల్ వంతెనకు శంకుస్ధాపన చేశారు. ఈ ప్రాజెక్టులన్నీ విజయవాడ, ఇతర నగరాల్లో ట్రాఫిక్ రద్దీని తగ్గిస్తాయి. రోడ్డు భద్రతను పెంపొందించి, విశాఖపట్నం-హైదరాబాద్ మధ్య ప్రయాణ దూరాన్ని, సమయాన్ని తగ్గిస్తాయి. ప్రాంతీయ అనుసంధానాన్ని పెంపొందిస్తాయి.
అర్థమైందా రాజా! - 'ఎర్రబస్సు రాదన్నచోట ఎయిర్పోర్ట్ వచ్చింది': మంత్రి లోకేశ్
స్వర్ణాంధ్ర విజన్కు శుభదినం - భోగాపురం ఎయిర్పోర్టు ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధికి కొత్త రన్వే: ప్రధాని మోదీ