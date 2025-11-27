ETV Bharat / state

భారత యువశక్తి నైపుణ్యానికి స్కైరూట్​ గొప్ప ప్రతీక : ప్రధాని మోదీ

స్కైరూట్​ ఇన్ఫినిటీ క్యాంపస్​ను ప్రారంభించిన ప్రధాని మోదీ - దేశంలో అతిపెద్ద ప్రైవేట్​ రాకెట్​ ఫ్యాక్టరీ - పాల్గొన్న కేంద్రమంత్రి కిషన్​రెడ్డి

PM Modi Inaugurates Skyroot Infinity Campus : తొలి ప్రైవేట్​ కమర్షియల్​ రాకెట్​ విక్రమ్​-1ను ప్రధాని మోదీ ఆవిష్కరించారు. హైదరాబాద్​ రావిర్యాలలోని స్కైరూట్​ ఇన్ఫినిటీ క్యాంపస్​ను ప్రధాని తన చేతుల మీదుగా వర్చువల్​గా ప్రారంభించారు. దేశంలోనే అతిపెద్ద ప్రైవేట్​ రాకెట్​ ఫ్యాక్టరీ స్కైరూట్​ ఇన్ఫినిటీ క్యాంపస్​ ఇది. ఈ ప్రారంభోత్సవంలో కేంద్రమంత్రి కిషన్​రెడ్డి పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా వర్చువల్​గా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ప్రసంగించారు.

ముందుగా స్కైరూట్​ బృందానికి అభినందనలను తెలిపారు. అంతరిక్ష రంగంలో ఇది ఒక గొప్ప మైలురాయి అని కొనియాడారు. భారత యువశక్తి నైపుణ్యానికి స్కైరూట్​ గొప్ప ప్రతీక అని వ్యాఖ్యానించారు. భారత అంతరిక్ష రంగంలో భవిష్యత్తులో మరిన్ని ఘనతలు సాధిస్తుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. స్కైరూట్​ విజయం భారత యువశక్తికి స్ఫూర్తినిస్తుందని పేర్కొన్నారు. సైకిల్​పై రాకెట్​ మోసుకెళ్లిన స్థితి నుంచి మన ప్రస్థానం ప్రారంభమైందని గుర్తు చేశారు.

వ్యవసాయం, వాతావరణ అంచనాల్లో మరింత విజ్ఞానం సాధించాలని ప్రధాని మోదీ ఆకాంక్షించారు. భారత అంతరిక్ష రంగంలో ఎన్నో సంస్కరణలు అమలు చేస్తున్నామన్నారు. స్పేస్​ సెక్టార్​లో కో-ఆపరేటివ్​, ఎకో సిస్టమ్​ను తీసుకువచ్చామన్నారు. జన్​ జీ అనుకున్నది సాధించేలా ప్రభుత్వం సహకరిస్తుందని వివరించారు. అంతరిక్ష రంగంలో ఇస్తున్న మద్దతు వల్లే స్టార్టప్​లు వస్తున్నాయని హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఇలా ప్రైవేటు రంగంలోనూ అంతరిక్ష సంస్థలు పుట్టుకొస్తున్నాయని చెప్పారు.

"జన్​ జీ ఇంజినీర్లు, జన్​ జీ డిజైనర్లు అవకాశాలు అందుకోవాలి. జన్​జీ కోడర్స్​, జన్​ జీ సైంటిస్టులు అవకాశాలు అందిపుచ్చుకోవాలి. ప్రైవేటు స్పేస్​ టాలెంట్​ మొత్తం ప్రపంచాన్ని ఆకర్షిస్తోంది. గ్లోబల్​ ఇన్వెస్టర్లకు భారత స్పేస్​ టెక్నాలజీ గమ్యస్థానంగా మారింది. భారత్​లో అంతరిక్ష రంగ నిపుణులకు కొదవలేదు. భారత్​లో నాణ్యమైన మ్యానుఫాక్చరింగ్​ వ్యవస్థ ఉంది. మన దేశంలో ఆవిష్కరణలను ప్రోత్సహించే విధానాలు ఉన్నాయి. వేర్వేరు రంగాల్లో పుట్టుకొచ్చిన స్టార్టప్​లు విజయం సాధించాయి. ఎన్నో క్లిష్ట సమస్యలకు మన జన్​ జీ పరిష్కారం చూపుతోంది. భారత జన్​ జీలో ఎంతో క్రియేటివిటీ, పాజిటివిటీ ఉంది. భారత జన్​ జీ ప్రపంచ యువతకు ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది. చిన్న నగరాలు, గ్రామాల నుంచి కూడా స్టార్టప్​లు పుట్టుకువస్తున్నాయి. దేశంలో కొత్తగా 1.50 లక్షల స్టార్టప్​లు నమోదు అయ్యాయి." - నరేంద్ర మోదీ, ప్రధాని

స్పేస్​ రంగంలో ప్రైవేట్ సంస్థలను కేంద్రం ప్రోత్సహిస్తోంది : అంతరిక్ష రంగంలో ప్రైవేటు సంస్థలను కేంద్రం ప్రోత్సహిస్తోందని కేంద్రమంత్రి కిషన్​రెడ్డి అన్నారు. తొలి ప్రైవేట్​ కమర్షియల్​ రాకెట్​ను స్కైరూట్​ రూపొందించిందన్నారు. స్టార్టప్​లకు కేంద్రం ఇస్తున్న సహకారానికి స్కైరూట్​ విజయం ఒక ఉదాహరణ అని కొనియాడారు. స్పేస్​ టెక్నాలజీలో భారత మేధస్సు, నైపుణ్యాన్ని మరోసారి చాటారని తెలిపారు. భారత యువతరం స్పష్టమైన లక్ష్యాలతో ముందుకు సాగుతోందని చెప్పారు. 2047లో చేపట్టే మూన్​ మిషన్​, గగన్​యాన్​కు అందరం సిద్ధం కావాలని పిలుపునిచ్చారు.

శుభాంశుశుక్లా అంతరిక్షంలో 18 రోజులు గడిపి కొత్త చరిత్ర సృష్టించారని కిషన్​రెడ్డి హర్షం వ్యక్తం చేశారు. శుభాంశు శుక్లా ప్రయాణం ఎందరో విద్యార్థులకు స్ఫూర్తి నిచ్చిందన్నారు. చంద్రయాన్​-3 భారత అంతరిక్ష రంగంలో గొప్ప మైలురాయి అని కొనియాడారు. చంద్రుడి దక్షిణ ధ్రువంపై ల్యాండ్​ అయిన దేశంగా భారత్​ చరిత్ర సృష్టించిందన్నారు. ఆదిత్య ఎల్​-1, నిసార్​ ప్రయోగాలు ఇస్రో ఘనతలకు నిదర్శనమన్నారు. ఒకేసారి 400 ఉపగ్రహాలు పంపిన ఘనచరిత్ర ఇస్రో సొంతమన్నారు. యువ శాస్త్రవేత్తలకు కావాల్సినంత ప్రోత్సాహాన్ని ప్రభుత్వం ఇస్తోందని చెప్పారు. భారత స్పేస్​ ఎకానమీ రూ.70,000 కోట్లు దాటిందని వివరించారు. 2030 నాటికి మన స్పేస్ ఎకానమీ రూ.4 లక్షల కోట్లు చేరుతుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.

ఎరోస్పేస్‌, ఏవియేషన్‌ హబ్‌గా హైదరాబాద్‌ ఎదుగుతోంది : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

