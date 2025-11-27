భారత యువశక్తి నైపుణ్యానికి స్కైరూట్ గొప్ప ప్రతీక : ప్రధాని మోదీ
స్కైరూట్ ఇన్ఫినిటీ క్యాంపస్ను ప్రారంభించిన ప్రధాని మోదీ - దేశంలో అతిపెద్ద ప్రైవేట్ రాకెట్ ఫ్యాక్టరీ - పాల్గొన్న కేంద్రమంత్రి కిషన్రెడ్డి
Published : November 27, 2025 at 12:19 PM IST
PM Modi Inaugurates Skyroot Infinity Campus : తొలి ప్రైవేట్ కమర్షియల్ రాకెట్ విక్రమ్-1ను ప్రధాని మోదీ ఆవిష్కరించారు. హైదరాబాద్ రావిర్యాలలోని స్కైరూట్ ఇన్ఫినిటీ క్యాంపస్ను ప్రధాని తన చేతుల మీదుగా వర్చువల్గా ప్రారంభించారు. దేశంలోనే అతిపెద్ద ప్రైవేట్ రాకెట్ ఫ్యాక్టరీ స్కైరూట్ ఇన్ఫినిటీ క్యాంపస్ ఇది. ఈ ప్రారంభోత్సవంలో కేంద్రమంత్రి కిషన్రెడ్డి పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా వర్చువల్గా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ప్రసంగించారు.
ముందుగా స్కైరూట్ బృందానికి అభినందనలను తెలిపారు. అంతరిక్ష రంగంలో ఇది ఒక గొప్ప మైలురాయి అని కొనియాడారు. భారత యువశక్తి నైపుణ్యానికి స్కైరూట్ గొప్ప ప్రతీక అని వ్యాఖ్యానించారు. భారత అంతరిక్ష రంగంలో భవిష్యత్తులో మరిన్ని ఘనతలు సాధిస్తుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. స్కైరూట్ విజయం భారత యువశక్తికి స్ఫూర్తినిస్తుందని పేర్కొన్నారు. సైకిల్పై రాకెట్ మోసుకెళ్లిన స్థితి నుంచి మన ప్రస్థానం ప్రారంభమైందని గుర్తు చేశారు.
వ్యవసాయం, వాతావరణ అంచనాల్లో మరింత విజ్ఞానం సాధించాలని ప్రధాని మోదీ ఆకాంక్షించారు. భారత అంతరిక్ష రంగంలో ఎన్నో సంస్కరణలు అమలు చేస్తున్నామన్నారు. స్పేస్ సెక్టార్లో కో-ఆపరేటివ్, ఎకో సిస్టమ్ను తీసుకువచ్చామన్నారు. జన్ జీ అనుకున్నది సాధించేలా ప్రభుత్వం సహకరిస్తుందని వివరించారు. అంతరిక్ష రంగంలో ఇస్తున్న మద్దతు వల్లే స్టార్టప్లు వస్తున్నాయని హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఇలా ప్రైవేటు రంగంలోనూ అంతరిక్ష సంస్థలు పుట్టుకొస్తున్నాయని చెప్పారు.
"జన్ జీ ఇంజినీర్లు, జన్ జీ డిజైనర్లు అవకాశాలు అందుకోవాలి. జన్జీ కోడర్స్, జన్ జీ సైంటిస్టులు అవకాశాలు అందిపుచ్చుకోవాలి. ప్రైవేటు స్పేస్ టాలెంట్ మొత్తం ప్రపంచాన్ని ఆకర్షిస్తోంది. గ్లోబల్ ఇన్వెస్టర్లకు భారత స్పేస్ టెక్నాలజీ గమ్యస్థానంగా మారింది. భారత్లో అంతరిక్ష రంగ నిపుణులకు కొదవలేదు. భారత్లో నాణ్యమైన మ్యానుఫాక్చరింగ్ వ్యవస్థ ఉంది. మన దేశంలో ఆవిష్కరణలను ప్రోత్సహించే విధానాలు ఉన్నాయి. వేర్వేరు రంగాల్లో పుట్టుకొచ్చిన స్టార్టప్లు విజయం సాధించాయి. ఎన్నో క్లిష్ట సమస్యలకు మన జన్ జీ పరిష్కారం చూపుతోంది. భారత జన్ జీలో ఎంతో క్రియేటివిటీ, పాజిటివిటీ ఉంది. భారత జన్ జీ ప్రపంచ యువతకు ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది. చిన్న నగరాలు, గ్రామాల నుంచి కూడా స్టార్టప్లు పుట్టుకువస్తున్నాయి. దేశంలో కొత్తగా 1.50 లక్షల స్టార్టప్లు నమోదు అయ్యాయి." - నరేంద్ర మోదీ, ప్రధాని
స్పేస్ రంగంలో ప్రైవేట్ సంస్థలను కేంద్రం ప్రోత్సహిస్తోంది : అంతరిక్ష రంగంలో ప్రైవేటు సంస్థలను కేంద్రం ప్రోత్సహిస్తోందని కేంద్రమంత్రి కిషన్రెడ్డి అన్నారు. తొలి ప్రైవేట్ కమర్షియల్ రాకెట్ను స్కైరూట్ రూపొందించిందన్నారు. స్టార్టప్లకు కేంద్రం ఇస్తున్న సహకారానికి స్కైరూట్ విజయం ఒక ఉదాహరణ అని కొనియాడారు. స్పేస్ టెక్నాలజీలో భారత మేధస్సు, నైపుణ్యాన్ని మరోసారి చాటారని తెలిపారు. భారత యువతరం స్పష్టమైన లక్ష్యాలతో ముందుకు సాగుతోందని చెప్పారు. 2047లో చేపట్టే మూన్ మిషన్, గగన్యాన్కు అందరం సిద్ధం కావాలని పిలుపునిచ్చారు.
శుభాంశుశుక్లా అంతరిక్షంలో 18 రోజులు గడిపి కొత్త చరిత్ర సృష్టించారని కిషన్రెడ్డి హర్షం వ్యక్తం చేశారు. శుభాంశు శుక్లా ప్రయాణం ఎందరో విద్యార్థులకు స్ఫూర్తి నిచ్చిందన్నారు. చంద్రయాన్-3 భారత అంతరిక్ష రంగంలో గొప్ప మైలురాయి అని కొనియాడారు. చంద్రుడి దక్షిణ ధ్రువంపై ల్యాండ్ అయిన దేశంగా భారత్ చరిత్ర సృష్టించిందన్నారు. ఆదిత్య ఎల్-1, నిసార్ ప్రయోగాలు ఇస్రో ఘనతలకు నిదర్శనమన్నారు. ఒకేసారి 400 ఉపగ్రహాలు పంపిన ఘనచరిత్ర ఇస్రో సొంతమన్నారు. యువ శాస్త్రవేత్తలకు కావాల్సినంత ప్రోత్సాహాన్ని ప్రభుత్వం ఇస్తోందని చెప్పారు. భారత స్పేస్ ఎకానమీ రూ.70,000 కోట్లు దాటిందని వివరించారు. 2030 నాటికి మన స్పేస్ ఎకానమీ రూ.4 లక్షల కోట్లు చేరుతుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
ఎరోస్పేస్, ఏవియేషన్ హబ్గా హైదరాబాద్ ఎదుగుతోంది : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి