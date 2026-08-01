భోగాపురం ఎయిర్పోర్టుకు చేరుకున్న ప్రధాని మోదీ - టెర్మినల్ భవనం ప్రారంభం
భోగాపురం విమానాశ్రయ టెర్మినల్ భవనాన్ని ప్రారంభించిన ప్రధాని - ప్రధాని వెంట గవర్నర్ నజీర్, సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ - మోదీ వెంట పలువురు కేంద్రమంత్రులు, రాష్ట్ర మంత్రులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 1, 2026 at 11:20 AM IST
PM Inaugurates Terminal Building at Bhogapuram Airport : భోగాపురం ఎయిర్పోర్టులో టెర్మినల్ భవనాన్ని ప్రధాని మోదీ ప్రారంభించారు. అనంతరం టెర్మినల్ భవనం ఆధునిక సదుపాయాలను పరిశీలించారు. జీఎంఆర్ గ్రూపు ఛైర్మన్ విమానాశ్రయం టెర్మినల్ గురించి ప్రధానికి వివరించారు. చెక్-ఇన్ హాల్, విమానాశ్రయ రూపకల్పనను జీఎంఆర్ గ్రూపు ప్రతినిధులు ప్రధానికి వివరించారు.
మోదీ వెంట గవర్నర్, సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ ఉన్నారు. అంతకుముందు ప్రత్యేక విమానంలో భోగాపురం ఎయిర్పోర్టుకు ప్రధాని చేరుకున్నారు. అనంతరం భోగాపురం ఎయిర్పోర్టులో ప్రధానికి గవర్నర్, సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్, కేంద్రమంత్రి రామ్మోహన్నాయుడు స్వాగతం పలికారు. కాసేపట్లో ప్రధాని మోదీ, సీఎం చంద్రబాబు చేతులమీదుగా భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవం కానుంది.