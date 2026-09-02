పవన్ కల్యాణ్కు ప్రధాని మోదీ బర్త్డే విషెస్ - ప్రముఖుల శుభాకాంక్షలు
ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్కు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపిన పలువురు ప్రముఖులు - ప్రజాసేవలో ఎంతో ప్రేరణగా నిలుస్తున్నారంటూ కొనియాడిన మంత్రులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 2, 2026 at 1:20 PM IST
PM Modi Wishes To Deputy CM Pawan kalyan: ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్కు ప్రధాని మోదీ పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. పవన్ కల్యాణ్ ఎంతో ప్రజాదరణ పొందిన నాయకుడని ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎన్డీయే ప్రభుత్వం అందిస్తోన్న సుపరిపాలనను ముందుండి నడిపిస్తున్నారని ప్రశంసించారు. ఎప్పుడూ ఆరోగ్యంగా ఉంటూ సమాజ సేవలో నిరంతరం కొనసాగాలని ఆకాంక్షించారు. ప్రధాని మోదీ శుభాకాంక్షలపై పవన్ కల్యాణ్ స్పందించారు. ప్రధాని చూపిన అభిమానం, అందిస్తోన్న ప్రోత్సాహం మరువలేనిదని సంతోషం వ్యక్తం చేశారు.
ప్రధాని ప్రోత్సాహం మరింత నిబద్ధతతో సేవ చేసేందుకు కొత్త ఉత్సాహం నింపుతోందన్నారు. వికసిత్ భారత్ నిర్మాణం కోసం ప్రధాని నిరంతరం శ్రమిస్తున్నారని ఆయన నాయకత్వం దేశానికే స్ఫూర్తిదాయకమని చెప్పారు. ప్రధాని మోదీ మార్గదర్శకత్వంలో ఏపీ అభివృద్ధికి, ప్రజల సంక్షేమానికి నిరంతరం కృషి చేస్తానని పవన్ కల్యాణ్ ప్రకటించారు.
Birthday greetings to Shri Pawan Kalyan Garu. He is widely respected among the people and is at the forefront of adding momentum to the good governance agenda of the NDA in Andhra Pradesh. May he be blessed with a long and healthy life in service of society.@PawanKalyan— Narendra Modi (@narendramodi) September 2, 2026
పవన్ చర్యలతో ఉత్తమ ఫలితాలు: డిప్యూటీ సీఎం, జనసేన పార్టీ అధ్యక్షుడు పవన్ కల్యాణ్కు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. పవర్ స్టార్ గా అభిమానుల గుండెల్లో చిరస్థాయిగా నిలిచిన పవన్ ఆయురారోగ్యాలతో నిండు నూరేళ్లు వర్ధిల్లాలని ఆకాంక్షించారు. పంచాయతీరాజ్ శాఖలో అనేక సంస్కరణలు, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలతో పవన్ పెనుమార్పులు తీసుకొస్తున్నారని చంద్రబాబు ప్రశంసించారు. గిరిజన ప్రజల కష్టాలు తీర్చేలా రహదారుల నిర్మాణం నుంచి పచ్చదనం పెంపు వరకు ఆయన చేపడుతున్న కార్యక్రమాలు మంచి ఫలితాలు ఇస్తున్నాయని కొనియాడారు.
మిత్రులు, జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ గారికి హృదయపూర్వక జన్మదిన శుభాకాంక్షలు. పవర్ స్టార్ గా అభిమానుల గుండెల్లో చిరస్థాయిగా ఉండే శ్రీ పవన్ కల్యాణ్ ఆయురారోగ్యాలతో నిండు నూరేళ్లూ వర్ధిల్లాలని మనస్ఫూర్తిగా ఆకాంక్షిస్తున్నాను. పంచాయతీ… pic.twitter.com/L1cY5FVeR8— N Chandrababu Naidu (@ncbn) September 2, 2026
దేవుడిచ్చిన అన్నయ్య పవన్: తనకు దేవుడిచ్చిన అన్నయ్య పవన్ కల్యాణ్ అంటూ మంత్రి నారా లోకేశ్ పోస్ట్ పెట్టారు.
డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ గారికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు. సినీ అభిమానులకు పవర్ స్టార్, జనసైనికులకు సేనాని, నాకు దేవుడిచ్చిన అన్నయ్య పవనన్న ఆయురారోగ్య ఆనందాలతో వందేళ్లు వర్థిల్లాలి. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పండగను తలపించేలా పవనన్న జన్మదిన వేడుకలు, సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్న… pic.twitter.com/Nh8gAYqVR4— Lokesh Nara (@naralokesh) September 2, 2026
‘‘డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్కి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు. సినీ అభిమానులకు పవర్ స్టార్, జనసైనికులకు సేనాని, నాకు దేవుడిచ్చిన అన్నయ్య పవనన్న ఎప్పుడూ ఆరోగ్యంగా ఉండాలి. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పండగను తలపించేలా పవనన్న జన్మదిన వేడుకలు, సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్న అభిమానులకు అభినందనలు’’ - లోకేశ్
Wishes Pawan Kalyan: ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా పలువురు ప్రముఖులు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ప్రజాసేవలో పవన్ చూపిస్తున్న నిష్ట, నాయకత్వం ఎంతో ప్రేరణకు నిలుస్తున్నాయని టీడీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పల్లా శ్రీనివాసరావు అన్నారు. భగవంతుడు పవన్కు సంపూర్ణ ఆయురారోగ్యాలు, సుఖసంతోషాలు ఇవ్వాలని ఆయన ఆకాంక్షించారు. అడుగడుగునా సామాన్యుడి పక్షాన నిలుస్తూ, ప్రజా సమస్యలపై స్పందించే పవన్ కల్యాణ్ ప్రజా ప్రస్థానం అభినందనీయమని బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మాధవ్ అన్నారు. అభివృద్ధి, ప్రజా సంక్షేమం కోసం కూటమి ప్రభుత్వం చేస్తున్న కృషిలో పవన్ పాత్ర అత్యంత కీలకమన్నారు.
డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ పుట్టినరోజు వేడుకను మంత్రి కందుల దుర్గేశ్ ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా నిర్వహించారు. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా నిడదవోలు మండలం తిమ్మరాజుపాలెంలోని కోట సత్తెమ్మ అమ్మవారి ఆలయంలో పవన్ పేరిట గోత్రనామాలతో ప్రత్యేక పూజలు అభిషేకాలు చేశారు. అనంతరం బైక్ ర్యాలీ నిర్వహించారు. తూర్పుగోదావరి జిల్లా దేవరపల్లిలో పవన్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా జనసేన నాయకులు కేక్ కట్ చేసి వేడుకలు నిర్వహించారు. అనంతరం పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు నూతన దుస్తులు, స్వీట్లు అందజేశారు.
రాష్ట్రంలో పరిశ్రమలన్నీ 33 శాతం పచ్చదనాన్ని పాటించాలి : పవన్ కల్యాణ్
గ్రేట్ గ్రీన్ వాల్లో తాటి వనాలు - 55 లక్షల గింజలు నాటడమే లక్ష్యం: పవన్ కల్యాణ్