ఘనంగా శ్రీసత్యసాయి శతజయంతి ఉత్సవాలు - ప్రత్యేక నాణెం, స్టాంపులను ఆవిష్కరించిన ప్రధాని మోదీ
బాబా జీవితం, బోధనలు, సేవల స్మారకార్థంగా రూపొందించిన రూ.100 నాణెం, 4 తపాలా బిళ్లలను ఆవిష్కరించిన ప్రధాని మోదీ
Published : November 19, 2025 at 3:03 PM IST
PM Modi Attends Sri Satya Sai Baba Centenary Celebrations at Puttaparthi : ఏపీలోని పుట్టపర్తిలో సత్యసాయి శతజయంతి ఉత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. నేడు (బుధవారం) ఈ ఉత్సవాలకు ప్రధాని మోదీ హాజరయ్యారు. ముందుగా పుట్టపర్తి విమానాశ్రయానికి చేరుకున్న ఆయనకు ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ స్వాగతం పలికారు. అనంతరం ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పుట్టపర్తిలోని ప్రశాంతి నిలయానికి చేరుకున్నారు. సత్యసాయి శత జయంత్యుత్సవానికి ఆయన హాజరయ్యారు. సాయి కుల్వంత్ హాల్లో సత్యసాయి మహా సమాధిని ప్రధాని దర్శించుకున్నారు.
ఆయన వెంట ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ ఉన్నారు. అనంతరం హిల్ వ్యూ స్టేడియానికి మోదీ చేరుకున్నారు. బాబా జీవితం, బోధనలు, సేవల స్మారకార్థంగా రూపొందించిన రూ.100 నాణెం, 4 తపాలా బిళ్లలను ప్రధాని ఆవిష్కరించారు. ఈ కార్యక్రమానికి క్రికెట్ దిగ్గజం సచిన్ తెందూల్కర్, ప్రముఖ నటి ఐశ్వర్యరాయ్ తదితరులు హాజరయ్యారు. ఈ కార్యక్రమంలో వారంతా మాట్లాడుతూ సత్యసాయి కీర్తిని కొనియాడారు.
పుట్టపర్తి పవిత్రభూమిలో ఏదో మహత్తు ఉంది : సత్యసాయి జయంత్యుత్సవాల్లో పాల్గొనడం తమ అదృష్టమని ప్రధాని మోదీ అన్నారు. సత్యసాయి భౌతికంగా లేకున్నా. ఆయన ప్రేమ మనతోనే ఉందన్నారు. విశ్వప్రేమకు ప్రతిరూపంగా ఆయన జీవించారని, భారతీయ నాగరికతకు సేవ మూల కేంద్రంన్నారు. భక్తి, జ్ఞానం, కర్మ ఈ మూడూ సేవతోనే ముడిపడి ఉంటాయన్నారు. సేవే పరమ ధర్మమని మన నాగరికత చెప్పిందని వివరించారు.
బాబా బోధనలు లక్షల మందికి మార్గం చూపాయని, అందరినీ ప్రేమించు, అందరినీ సేవించు ఇదే బాబా నినాదమని, ఆయన బోధనల ప్రభావం దేశమంతా కనిపిస్తుందన్నారు. కోట్లమంది బాబా భక్తులు మానవసేవ చేస్తున్నారని, బాబా ప్రేమ సూత్రాలు ఎందరినో ఆలోచింపజేశాయన్నారు. చాలామంది జీవితాలను బాబా సమూలంగా మార్చేశారని, లక్షలమందిని బాబా సేవామార్గంలో నడిపించారని ప్రధాని మోదీ అన్నారు.
సత్యసాయి ప్రజల కోసం ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేపట్టారని మోదీ తెలిపారు. తాగునీరు, వైద్యం, విద్య వంటి రంగాల్లో విశిష్ట సేవలు అందించారన్నారు. 20 వేలమంది బాలికలకు ఇవాళ సురక్ష సమృద్ధి యోజన అందించారన్నారు. బాలికల ప్రగతిలో సురక్ష సమృద్ధి యోజన కీలకమైందని వివరించారు. గరీబ్ కల్యాణ్ యోజన లబ్ధిదారుల సంఖ్య వంద కోట్లకు చేరిందని, ఓకల్ ఫర్ లోకల్ నినాదంతో ముందుకెళ్లాలని ప్రధాని మోదీ సూచించారు. స్థానిక ఉత్పత్తుల మార్కెటింగ్కు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని స్పష్టం చేశారు. పుట్టపర్తి పవిత్రభూమిలో ఏదో మహత్తు ఉందని ప్రధాని మోదీ అన్నారు.
ప్రభుత్వాల కంటే వేగంగా సత్యసాయి స్పందించేవారు: ఈ భూమిపై మనకు తెలిసిన, మనం చూసిన దైవస్వరూపం సత్యసాయి అని చంద్రబాబు అన్నారు. సేవ, ప్రేమకు ప్రతిరూపం సత్యసాయిబాబా అని వివిరించారు. విశ్వశాంతి, సర్వమానవ సంక్షేమం సత్యసాయి మార్గమని కీర్తించారు. మానవసేవే మాధవసేవ అని నమ్మి సత్యసాయి ఆచరించారని, ప్రపంచమంతా ప్రేమను పంచారని సీఎం అన్నారు. తాను విదేశాలకు వెళ్తే చాలామంది సత్యసాయి గురించి చెప్పేవారన్నారు.
ఆయన ఆశీస్సులతోనే తాగునీటి పథకం అందించామన్నారు. సత్యసాయి 102 విద్యాలయాలు, ఎన్నో వైద్యాలయాలు స్థాపించారన్నారు. ప్రభుత్వాల కంటే వేగంగా ఆయనే స్పందించేవారని, 1600 గ్రామాల్లో 30 లక్షల మందికి తాగునీరు అందించారని గుర్తు చేశారు. 140 దేశాల్లో 200 కేంద్రాల్లో సత్యసాయి ట్రస్ట్ సేవలందిస్తోందన్నారు. సత్యసాయి ట్రస్టుకు 7లక్షల మందికిపైగా వాలంటీర్లు ఉన్నారన్నారు. సత్యసాయి ప్రేమ సిద్ధాంతాన్ని మనమంతా అర్థం చేసుకోవాలని, సత్యసాయి చూపిన మార్గంలో మనం ముందుకెళ్లాలని వివరించారు. బాబా శతజయంత్యుత్సవాలకు కేంద్రం పూర్తిగా సహకరిస్తోందని అన్నారు. ఈ ఉత్సవాలను రాష్ట్ర పండుగగా ప్రకటించినట్లు చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు.
నేటి జల్జీవన్ మిషన్కు నాటి సత్యసాయి పథకమే అంకురం: విదేశాల్లో సత్యసాయి భక్తులను చాలా మందిని చూశానని ఆయన గొప్పతనం గురించి విదేశీయులు సైతం చెబుతారని పవన్ కల్యాణ్ అన్నారు. సత్యసాయి అత్యంత వెనకబడిన జిల్లాలో వెలిశారని తెలిపారు. సామాన్యుడికి తాగునీరు ఇవ్వాలని సత్యసాయి ఆలోచించారన్నారు. ఈ క్రమంలోనే తాగునీటి పథకానికి రూ.400 కోట్లు వెచ్చించారని స్పష్టం చేశారు. నేటి జల్జీవన్ మిషన్కు నాటి సత్యసాయి పథకమే అంకురమని పవన్ కల్యాణ్ కొనియాడారు. సత్యసాయి వేలమంది భక్తులను ప్రభావితం చేశారని, ఆయన ఇక్కడ పుట్టడం మన అదృష్టం అని పవన్ కల్యాణ్ అన్నారు.
అది గోల్డెన్ మూమెంట్: ప్రజల్ని జడ్జ్ చేయొద్దని, వారిని అర్థం చేసుకోవాలని సత్యసాయి చెప్పారని క్రికెట్ దిగ్గజం సచిన్ తెందూల్కర్ అన్నారు. దీనివల్ల చాలా సమస్యలు తొలగిపోతాయని అన్నారు. 2011 వరల్డ్కప్లో తాను ఆడినప్పుడు భావోద్వేగాలు అధికంగా ఉండేవని, అప్పుడు బెంగళూరులో ఉన్నారని తెలిపారు. సత్య సాయిబాబా తనకు ఫోన్ కాల్ చేశారని, అనంతరం ఒక పుస్తకం పంపారన్నారు. అది తనలో సానుకూల దృక్పథాన్ని, స్ఫూర్తిని నింపిందని, ఆ సంవత్సరం టీం ట్రోఫీ కూడా గెలుచుకుందన్నారు. అది తనకు గోల్డెన్ మూమెంట్ అని సచిన్ తెలిపారు.