మార్కాపురం బస్సు ప్రమాదం - రూ. 2 లక్షల ఎక్స్​గ్రేషియా ప్రకటించిన ప్రధాని మోదీ

బస్సు ప్రమాదంపై స్పందించిన ప్రధాని మోదీ - బాధిత కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేసిన ప్రధాని - మరణించిన వారికి రూ. 2 లక్షలు, గాయపడిన వారికి రూ. 50,000 ఎక్స్ గ్రేషియా ప్రకటన

PM Modi Announces Ex Gratia For Markapuram Bus Tragedy Victims
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 26, 2026 at 12:28 PM IST

PM Modi Announces Ex Gratia For Markapuram Bus Tragedy Victims: మార్కాపురం బస్సు ప్రమాదంపై దేశ ప్రధాని నరేంద్రమోదీ స్పందించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్​లోని మార్కాపురం జిల్లాలో జరిగిన ప్రమాదం అత్యంత విషాదకరమని అన్నారు. ఈ క్లిష్ట సమయంలో బాధిత ప్రజలు, వారి కుటుంబాలకు నా ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తున్నానని బాధితులకు ధైర్యం చెప్పారు.

అదే విధంగా గాయపడినవారు త్వరగా కోలుకోవాలని ప్రార్థిస్తున్నట్లు ఆకాంక్షించారు. అంతేకాకుండా ప్రమాదంలో మరణించిన వారి కుటుంబాలకు రూ. 2 లక్షల ఎక్స్​గ్రేషియా, గాయపడిన వారికి రూ. 50,000 ఎక్స్ గ్రేషియా పీఎంఎన్ఆర్ఎఫ్ నుంచి ఇవ్వబడుతుందని ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఈ సందర్భంగా స్పష్టం చేశారు.

ప్రమాద వివరాలను వెల్లడించిన జిల్లా కలెక్టర్ రాజబాబు: ప్రమాద సమయంలో బస్సులో 41 మంది ఉన్నట్లు జిల్లా కలెక్టర్‌ రాజాబాబు వెల్లడించారు. అదే విధంగా ప్రమాదంలో 13 మంది సజీవదహనయ్యారని కలెక్టర్‌ తెలిపారు. ఈ ఘటనలో 28 మంది గాయపడ్డారని, ప్రస్తుతం వారికి మెరుగైన చికిత్సను అందిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. ప్రాణాపాయం నుంచి 28 మంది బయటపడ్డారని కలెక్టర్‌ రాజాబాబు వివరించారు.

బస్సు ప్రమాదానికి గురై గాయపడిన వారందరికీ పూర్తిగా కోలుకునే వరకు వైద్యం అందించే ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లు కలెక్టర్‌ రాజాబాబు స్పష్టం చేశారు. పోస్టుమార్టం కాగానే మృతదేహాలను బంధువులకు అప్పగిస్తామని కలెక్టర్‌ తెలియజేశారు. మరిన్ని సహాయక చర్యలను చేపట్టేందుకు గాను నెల్లూరు జిల్లా అధికారులతో సమన్వయం చేసుకుంటామని ఆయన తెలిపారు. బస్సు డ్రైవర్‌ నిర్లక్ష్యమే ప్రమాదానికి కారణమని తెలుస్తోందని కలెక్టర్‌ రాజాబాబు భావించారు.

అసలు ఏం జరిగిందంటే? : ప్రైవేటు ట్రావెల్స్‌ బస్సు హైదరాబాద్‌ నుంచి ఏపీలోని పామూరుకు వెళ్తోంది. ఈ క్రమంలో ఏపీలోని మార్కాపురం జిల్లా పలకల క్వారీల వద్ద ఎదురుగా వస్తున్న టిప్పర్‌ను బస్సు ఢీకొట్టింది. దీంతో బస్సులో మంటలు చెలరేగి మొత్తం కాలిపోయింది. ఇందులో 13 మంది సజీవ దహనమయ్యారు. మృతుల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. మంటలు చెలరేగడంతో అది గమనించిన 10 మంది ప్రయాణికులు హుటాహుటిన బస్సు నుంచి కిందకు దిగిపోయారు. ప్రమాదానికి గల కారణాలు ఇంకా తెలియాల్సి ఉంది.

సీఎం చంద్రబాబు దిగ్భ్రాంతి : మార్కాపురం జిల్లా రాయవరం సమీపంలో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంపై ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. టిప్పర్-ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సు ఢీకొన్న ఘటనలో బస్సులోని పలువురు ప్రయాణికులు మృతి చెందడంపై తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేశారు. ప్రమాదంపై ఆయన అధికారులతో మాట్లాడారు. గాయపడిన వారికి అందుతున్న వైద్య సాయంపై సమాచారం అడిగి తెలుసుకున్నారు.

హరికృష్ణ ట్రావెల్స్​కు చెందిన ఈ బస్సు తెలంగాణలోని నిర్మల్ నుంచి బయలుదేరి నెల్లూరుకు వెళుతున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. ప్రమాదంలో గాయపడిన వారిని తక్షణమే వివిధ ఆసుపత్రులకు తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నామని జిల్లా పోలీసు అధికారులు వెల్లడించారు. మృతుల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉందన్నారు. ప్రమాదానికి గల కారణాలపై సమగ్ర విచారణ జరిపి, నివేదిక సమర్పించాలని అధికారులను సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించారు.

