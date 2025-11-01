ETV Bharat / state

తొక్కిసలాట ఘటనపై ప్రధాని దిగ్భ్రాంతి - బాధితుల కుటుంబాలకు పరిహారం ప్రకటన

కాశీబుగ్గ తొక్కిసలాట ఘటనపై ప్రధాని మోదీ, కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్‌షా దిగ్భ్రాంతి - మృతుల కుటుంబాలకు రూ.2 లక్షలు చొప్పున పరిహారం ప్రకటించిన ప్రధాని

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 1, 2025 at 3:05 PM IST

Updated : November 1, 2025 at 3:22 PM IST

PM Modi and Home Minister Amit Shah on Stampede Incident: శ్రీకాకుళం జిల్లా కాశీబుగ్గలోని వేంకటేశ్వరస్వామి ఆలయంలో జరిగిన తొక్కిసలాట ఘటనపై ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్‌షా దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. ఈ ఘటన జరగడం విచారకరమని సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్ వేదికగా స్పందించారు.

క్షతగాత్రులు త్వరగా కోలుకోవాలని ప్రార్థిస్తున్నా: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఉన్న వేంకటేశ్వరస్వామి ఆలయంలో జరిగిన తొక్కిసలాట ఘటన బాధాకరమని మోదీ అన్నారు. తమ కుటుంబ సభ్యులను కోల్పోయిన వారి గురించే నా ఆలోచనంతా. క్షతగాత్రులు త్వరగా కోలుకోవాలని ప్రార్థిస్తున్నానని ప్రధాని మోదీ విచారం వ్యక్తం చేశారు. మృతుల కుటుంబాలకు 2 లక్షల రూపాయల చొప్పున, గాయపడిన వారికి 50,000 రూపాయల చొప్పున ఎక్స్‌గ్రేషియా అందజేస్తామని పీఎంఓ కార్యాలయం ప్రకటన విడుదల చేసింది.

కాశీబుగ్గ ఘటనపై కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్‌ షా సైతం స్పందించారు. తొక్కిసలాటలో భక్తులు ప్రాణాలు కోల్పోవడం తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి కలిగించిందని అన్నారు. మృతుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేస్తున్నానని విచారం వ్యక్తం చేశారు. గాయపడిన భక్తులు త్వరగా కోలుకోవాలని ప్రార్థిస్తున్నానని ఎక్స్ వేదికగా ట్వీట్ చేశారు.

ఏకాదశి సందర్భంగా శనివారం వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయానికి భక్తులు భారీగా పోటెత్తారు. ఈ నేపథ్యంలోనే తొక్కిసలాట చోటు చేసుకుంది. పలువురు భక్తులు స్పృహతప్పి పడిపోయారు. ఈ ప్రమాదంలో పలువురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మృతుల్లో ఎక్కువమంది మహిళలు ఉన్నారని తెలుస్తోంది. సుమారు 20 మంది గాయపడినట్లు సమాచారం.

ఈ ఘటనపై సీఎం చంద్రబాబు మరోసారి స్పందించారు. ఇవాళ సత్యసాయి జిల్లా తలుపుల మండలం పెద్దన్నవారిపల్లిలో పింఛన్ల పంపిణీ కార్యక్రమంలో సీఎం పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా తొక్కిసలాట ఘటనపై మాట్లాడారు. తొక్కిసలాట జరిగి పలువురు మరణించడం చాలా బాధాకరమన్న చంద్రబాబు, తొక్కిసలాటకు కారణమైన వారిని కస్టడీకి తీసుకొని విచారణ చేస్తామని చెప్పారు. ఇలాంటి ఘటనలు రాష్ట్రంలో పునరావృతం కాకూడదన్న సీఎం, తొక్కిసలాటలో మరణించిన వారి కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేశారు. మరణించిన వారి ఆత్మకు శాంతి కలగాలని కోరారు. ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా కొన్నిసార్లు ఇలాంటి ఘటనలు జరుగుతున్నాయని విచారం వ్యక్తం చేశారు.

ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా కొన్నిసార్లు ఇలాంటి ఘటనలు జరుగుతున్నాయి: సీఎం (ETV)

మృతి చెందిన 9 మంది భక్తుల వివరాలు: శ్రీకాకుళం జిల్లా కాశీబుగ్గలోని ఆలయంలో రెయిలింగ్‌ ఊడిపడి 9 మంది భక్తులు మృతి చెందారు. మృతుల్లో 8 మంది మహిళలు, 12 ఏళ్ల బాలుడు ఉన్నారు. మృతులు టెక్కలి మండలం రామేశ్వరం గ్రామానికి చెందిన ఏదూరి చిన్నమ్మి (50), టెక్కలి మండలం పిక్కసారి గ్రామానికి చెందిన రాపాక విజయ (48), వజ్రపుకొత్తూరు మండలం దుక్కవానిపేటకు చెందిన ఎం.నీలమ్మ (60), మందస మండలం బెల్లుపటియాకు చెందిన డి.రాజేశ్వరి (60), నందిగామ మండలం శివరామపురానికి చెందిన సి.యశోదమ్మ (56), మందస మండలం గుడిభద్రకు చెందిన రూప, కాశీబుగ్గ రోటరీనగర్‌కు చెందిన డొక్కడ అమ్ములు (55), మందసకు చెందిన బోర బృందావతి (60), సోంపేట మండలం బెంకిలి గ్రామానికి చెందిన లోళ్ల నిఖిల్‌ (12)గా గుర్తించారు.

క్షతగాత్రుల వివరాలు: బి.కళ, డి.కాంతమ్మ, సి.కాంతమ్మ, పి.నాగమ్మ, డి.భారతి, పి.సూరమ్మ, పి.గౌరి, ఆర్.రమాలక్ష్మి, జి.చిట్టెమ్మ, ఎస్‌.వెంకటమ్మ, పి.జయమ్మ, పి.సీతమ్మ, పి.నరసమ్మ, బి.మమత, బి.సరోజినమ్మ గాయపడ్డారు.

Last Updated : November 1, 2025 at 3:22 PM IST

