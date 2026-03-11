ఈ నెల 13న రైతుల ఖాతాల్లో డబ్బులు - ఒక్కో రైతు ఖాతాలో రూ. 6వేలు
'పీఎం కిసాన్ - అన్నదాత సుఖీభవ' మూడో విడత నిధుల విడుదలకు నిర్ణయం - గన్నవరం నియోజకవర్గంలో నిధులు విడుదల చేయనున్న సీఎం చంద్రబాబు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 11, 2026 at 10:31 AM IST
PM Kisan Installment on 13th March : రైతులు ఎంతగానో ఎదురు చూస్తున్న పీఎం కిసాన్ సమ్మాన్ నిధులు మరో 2 రోజుల్లో బ్యాంకు ఖాతాల్లో నేరుగా జమ కానున్నాయి. పీఎం కిసాన్ 22వ విడత నిధులు మార్చి 13న విడుదల కానుండగా అదే రోజున ఏపీ రైతాంగానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అన్నదాత సుఖీభవ నిధులు విడుదల చేయాలని కూటమి ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.
పీఎం కిసాన్ - అన్నదాత సుఖీభవ 3వ విడత నిధులు ఈనెల 13న రైతుల ఖాతాలో జమ కానున్నాయి. అస్సాంలోని గువాహటిలో జరిగే కార్యక్రమంలో ప్రధాని మోదీ, కృష్ణా జిల్లా గన్నవరం నియోజకవర్గంలో జరిగే కార్యక్రమంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పాల్గొని, నిధులు విడుదల చేయనున్నారు.
3వ విడత కింద రాష్ట్రంలో 46.80 లక్షల మంది రైతులకు ఒక్కొక్కరికి రూ.6000 చొప్పున మొత్తం రూ.2,808 కోట్లు అందనున్నాయి. ఇందులో పీఎం కిసాన్ కింద కేంద్రం రూ.2000, అన్నదాత సుఖీభవ కింద రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూ.4000 చొప్పున జమ చేస్తాయి.
పీఎం కిసాన్-అన్నదాత సుఖీభవ కింద ఒక్కో రైతుకు ఏడాదికి రాష్ట్రం నుంచి రూ.14,000, కేంద్రం రూ.6000 ఇవ్వనున్నారు. పీఎం కిసాన్-అన్నదాత సుఖీభవ 3వ విడత కింద రూ.20,000 చొప్పున ఇస్తామని కూటమి ప్రభుత్వం హామీ ఇచ్చింది. అందుకు అనుగుణంగా 2 విడతల్లో రైతుల ఖాతాల్లో ఒక్కో రైతుకు రూ.14,000 చొప్పున మొత్తం రూ.6,309.44 కోట్లు జమ చేసింది. మిగిలిన రూ.6000 ఈనెల 13న జమ చేస్తారు.
కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాకే పెట్టుబడి సాయం పెంచాం: విపత్తుల సమయంలో దెబ్బతిన్న పంటలకు పెట్టుబడి సాయంగా ఇచ్చే మొత్తాన్ని కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాకే పెంచామని వ్యవసాయశాఖ మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు తెలిపారు. వరికి హెక్టారుకు రూ.17,000 నుంచి రూ.25,000 చేశామని పేర్కొన్నారు. జూన్ 2024 నుంచి ఇప్పటివరకు 2 లక్షల మంది రైతులకు పెట్టుబడి సాయంగా రూ.310 కోట్లు జమ చేశామని మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు వివరించారు. ఆత్మహత్యలు చేసుకున్న రైతు కుటుంబాలకు గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో చెల్లించాల్సిన రూ.5.67 కోట్ల పరిహారాన్ని కూడా కూటమి ప్రభుత్వమే చెల్లించిందని మంగళవారం (విడుదల) చేసిన ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు.
వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో రైతులు అప్పుల పాలయ్యారు. ప్రస్తుత ప్రభుత్వం రైతులకు పూర్తి అండగా నిలుస్తోంది. గత రబీతో పోలిస్తే ఈ సంవత్సరం వరి, మొక్కజొన్న సాగు సుమారు 5 లక్షల హెక్టార్లు పెరిగినా యూరియా కొరత ఎక్కడా లేకుండా చూశామని అన్నారు. రైతు సేవా కేంద్రాల నిర్వహణకు 2026-27 ఏడాది నాటికి రూ.15.67 కోట్లు కేటాయించమన్నారు. పీఎం కిసాన్-అన్నదాత సుఖీభవ పథకం కింద రైతులకు సంవత్సరానికి రూ.20,000 జమ చేస్తున్నామని పేర్కొన్నారు. ఇప్పటికే 2 విడతలుగా రూ.6,309.44 కోట్లు రైతులకు అందించామని మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు వివరించారు.
