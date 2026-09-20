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దేశంలోనే అత్యధికంగా ఏపీలో 70 శాతం కు.ని. శస్త్రచికిత్సలు - తాజా అధ్యయనంలో వెల్లడి

కుటుంబ నియంత్రణపై విస్తృత ప్రచారం చేసి జనాభాను తగ్గించడం సులువే కానీ, తిరిగి ఎక్కువ మంది పిల్లలను కనేలా ప్రజలను ప్రోత్సహించడం కష్టమని ప్రధాన మంత్రి ఆర్థిక సలహా మండలి స్పష్టం చేసింది.

Family Planning Surgeries in AP
పిల్లల్ని కనమని ప్రోత్సహించడం కష్టమే (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 20, 2026 at 7:04 PM IST

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Family Planning Surgeries in AP : దశాబ్దాల పాటు కుటుంబ నియంత్రణపై విస్తృత ప్రచారం చేసి జనాభాను తగ్గించడం సులువే కానీ, తిరిగి ఎక్కువ మంది పిల్లలను కనేలా ప్రజలను ప్రోత్సహించడం అత్యంత కష్టమని ప్రధాన మంత్రి ఆర్థిక సలహా మండలి స్పష్టం చేసింది. ఇందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ పరిస్థితే ప్రత్యక్ష ఉదాహరణ అని పేర్కొంది. దేశంలో జనాభా నియంత్రణ ఆలోచనా విధానం, ప్రస్తుత మార్పులు, వివిధ రాష్ట్రాల్లోని పరిస్థితులపై ‘ది ఘోస్ట్‌ ఆఫ్‌ పాపులేషన్‌ పాస్ట్‌’ పేరుతో తాజాగా ఓ వర్కింగ్ పేపర్‌ను విడుదల చేసింది. ఇందులో ఏపీ పరిస్థితిని ప్రముఖంగా ప్రస్తావించింది.

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో 'చిన్న కుటుంబం' అనేది ఒక సామాజిక ధోరణిలా మారిపోయింది. జాతీయ కుటుంబ ఆరోగ్య సర్వే ప్రకారం, రాష్ట్రంలో 15 నుంచి 49 ఏళ్ల వయసున్న వివాహిత మహిళల్లో 69.5 శాతం మంది కుటుంబ నియంత్రణ శస్త్రచికిత్సలు (ట్యూబెక్టమీ) చేయించుకున్నారు. ఇది దేశంలోనే అత్యధికం కావడం గమనార్హం. పురుషుల్లో వ్యాసెక్టమీ చేయించుకున్నవారు కేవలం 0.8 శాతం మాత్రమే ఉన్నారు. అధిక జనాభా ఉన్న ఉత్తరప్రదేశ్ కంటే ఏపీలోనే ఆపరేషన్లకు ఎక్కువ ప్రోత్సాహకాలు అందించారు. జాతీయ ఆరోగ్య మిషన్ (ఎన్‌హెచ్‌ఎం) కింద తాత్కాలిక పద్ధతుల కంటే శాశ్వత శస్త్రచికిత్సలకే ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు. ఏటా రూ.13.81 కోట్లు శాశ్వత పద్ధతులకు కేటాయించగా, తాత్కాలిక పద్ధతులకు రూ.2.99 కోట్లు మాత్రమే వెచ్చించారు. దీంతో రాష్ట్రంలో ఆపరేషన్ల సంఖ్య విపరీతంగా పెరిగిపోయింది.

పాతాళానికి సంతానోత్పత్తి రేటు : జనాభా స్థిరీకరణకు సాధారణంగా భర్తీ స్థాయి (రీప్లేస్‌మెంట్‌ లెవెల్‌) 2.1 ఉండాలి. ప్రస్తుతం దేశ సగటు సంతానోత్పత్తి రేటు (టీఎఫ్‌ఆర్‌) 1.9గా ఉంది. కానీ, ఏపీలో ఇది కేవలం 1.4 శాతానికే పరిమితమైంది. 2001 నుంచి ఈ తగ్గుదల స్థిరంగా నమోదవుతూ వస్తోంది. పొరుగున ఉన్న తెలంగాణ, కర్ణాటక రాష్ట్రాల్లో ఇది 1.5గా ఉండగా, తమిళనాడు, కేరళ, బంగాల్‌లో 1.3గా ఉంది. తక్కువ మంది పిల్లలను కనడం ఒక అలవాటుగా మారిన తర్వాత, తిరిగి సంతానోత్పత్తి రేటును పెంచడం అత్యంత కష్టమని సిక్కిం, ఏపీ లాంటి రాష్ట్రాలను చూస్తే అర్థమవుతోందని నివేదిక పేర్కొంది.

దిద్దుబాటు చర్యల్లో ఏపీ సర్కార్ : ప్రస్తుత పరిస్థితుల తీవ్రతను గుర్తించిన ఏపీ ప్రభుత్వం జనాభా నియంత్రణ నుంచి నిర్వహణ దిశగా అడుగులు వేస్తోంది. ఇందులో భాగంగా 'ఆంధ్రప్రదేశ్ పాపులేషన్ మేనేజ్‌మెంట్ పాలసీ - 2026'ను తీసుకొచ్చింది. ఇకపై కుటుంబ నియంత్రణ శస్త్రచికిత్సలకు ప్రోత్సాహకాలను రద్దు చేసి, జననాల మధ్య విరామ పద్ధతులకు మాత్రమే ప్రాధాన్యం ఇస్తోంది. 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరంలో శాశ్వత కు.ని. ఆపరేషన్లకు ఎలాంటి బడ్జెట్‌ కేటాయించలేదు. ఇద్దరు కంటే ఎక్కువ పిల్లలున్న వారు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో పోటీ చేయకూడదన్న చట్టాన్ని ఇప్పటికే రద్దు చేసింది. రెండో, మూడో బిడ్డ జననాలను ప్రోత్సహించేందుకు పథకాల రూపంలో ఏటా రూ.వెయ్యి కోట్లు ఖర్చు చేయాలని అంచనా వేసింది. అయినా సరే, రాష్ట్రంలో ఆపరేషన్ల రేటును 50 శాతానికి తగ్గించడానికి కనీసం 5 నుంచి 10 ఏళ్ల సమయం పడుతుందని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.

యువత తగ్గి, వృద్ధులు పెరిగి : సంతానోత్పత్తి రేటు పడిపోవడంతో రాష్ట్రంలో భవిష్యత్తులో పెను మార్పులు రానున్నాయి. టెక్నికల్ గ్రూప్ ఆఫ్ పాపులేషన్ ప్రొజెక్షన్ నివేదిక అంచనాల ప్రకారం, 2036 నాటికి రాష్ట్ర జనాభాలో 14 ఏళ్ల లోపు పిల్లల వాటా 16 శాతం కంటే దిగువకు పడిపోనుంది. అదే సమయంలో 60 ఏళ్లు పైబడిన వృద్ధుల వాటా 19 శాతానికి పెరగనుంది. వృద్ధుల సంఖ్య పెరిగి, పనిచేసే యువత తగ్గడంతో చైనా అచ్చం ఇలాంటి ఇబ్బందులనే ఎదుర్కొంటోందని నివేదిక హెచ్చరించింది.

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