మట్టి పనుల్లో పీఎల్ఆర్ ప్రాజెక్ట్స్ మాయాజాలం - ఇంజినీర్లతో కుమ్మక్కైన గత ప్రభుత్వం!
తక్కువ పరిమాణంలో చేసి ఎక్కువ మట్టి వాడినట్లు నమోదు - పీఎల్ఆర్ ప్రాజెక్ట్స్ లెక్కలే ఇంజినీర్ల దృష్టిలో పక్కా - క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించకుండానే అప్పటి చీఫ్ ఇంజినీర్ ఆమోదం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 6, 2026 at 7:30 AM IST
PLR Projects Scam in Soil Works YSRCP Government Colluding with Engineers : వైఎస్సార్సీపీ నేత పెద్దిరెడ్డి కుటుంబానికి చెందిన పీఎల్ఆర్ ప్రాజెక్ట్స్ మట్టి పనుల్లో మాయాజాలం ప్రదర్శించింది. తక్కువ పని చేసి లెక్కల్లో ఎక్కువ చేసి చూపించారనే ఫిర్యాదులపై విజిలెన్స్ దృష్టి సారించింది. కాంట్రాక్టర్ చెప్పింది గుడ్డిగా నమ్మి ఇంజినీర్లు క్షేత్రస్థాయి పరిశీలన చేయకుండా కోట్ల రూపాయల బిల్లులు పాస్ చేసినట్లు తెలుస్తోంది. అయినా, అదే అధికారులను కూటమి ప్రభుత్వం ఇంకా కీలక స్థానాల్లో కొనసాగిస్తుండటం విమర్శలకు తావిస్తోంది.
వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో మాజీ మంత్రి పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి కుటుంబసభ్యులకు చెందిన పీఎల్ఆర్ ప్రాజెక్ట్స్కు చిత్తూరు జిల్లాల్లో వందల కోట్ల విలువైన రోడ్డు పనులు కేటాయించారు. సిమెంట్, తారురోడ్ల నిర్మాణానికి ముందు మట్టితో రోడ్ల ఎత్తు, వెడల్పు చేసిన పనుల్లో ఎక్కువ క్యూబిక్ మీటర్ల మట్టి వినియోగించినట్లు రికార్డులు తయారు చేయించారు. మట్టితో రోడ్డు ఎత్తు, వెడల్పు చేసినప్పుడు చీఫ్ ఇంజినీర్ క్షేత్రస్థాయిలో ఆ పనులను పరిశీలించాలి. లోపాలుంటే రాతపూర్వకంగా అభ్యంతరం తెలపాలి.
యథాతథంగా ఆమోదించేవారనే ఆరోపణలు: కానీ మంత్రి పెద్దిరెడ్డి ఆశీస్సులతో విజయవాడలోని ఈఎన్సీ కార్యాలయంలో అప్పట్లో చీఫ్ ఇంజినీర్గా ఉన్న సుబ్బారెడ్డి ఈఎన్సీ బాధ్యతలు కూడా చేపట్టారు. పీఎల్ఆర్ ప్రాజెక్ట్స్ చేసిన పనులపై క్షేత్రస్థాయి ఇంజినీర్లు పంపిన అంచనాలను సుబ్బారెడ్డి క్షేత్రస్థాయికి వెళ్లి పరిశీలించింది తక్కువే. పీఎల్ఆర్ ప్రతినిధులే అంచనాలు తయారుచేయడం, వాటిని క్షేత్రస్థాయి ఇంజనీర్లు సిఫారసులు చేయడం, చీఫ్ ఇంజినీర్ వాటిని యధాతథంగా ఆమోదించేవారనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఇలా తక్కువ పరిణామంలో జరిగిన మట్టి పనిని భారీగా పెంచి చూపించి పీఎల్ఆర్ ప్రాజెక్ట్స్కు ఇంజినీర్లు లబ్ధి చేకూర్చారు.
బిల్లుల చెల్లింపుల్లోనూ పీఎల్ఆర్కే ప్రాధాన్యత: వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో పంచాయతీరాజ్ ఇంజినీర్లు పీఎల్ఆర్ ప్రాజెక్ట్స్ సేవలో తరించారు. చిత్తూరు జిల్లాలో ఏకంగా బాగున్న తారు రోడ్ల స్థానంలో సిమెంట్ రోడ్ల నిర్మాణాలకు అనుమతులిచ్చేశారు. తారు రోడ్ల కంటే సిమెంట్ రోడ్ల పనుల్లోనే కాంట్రాక్టర్లకు మార్జిన్ బాగుంటుంది. తారు రోడ్ల కాలపరిమితి ముగియక ముందే వాటిని తవ్వించి, సిమెంట్ రోడ్లు వేసిన దాఖలాలున్నాయి. వాటికి సీఈ నుంచి ఈఎన్సీ వరకూ ఎవరూ అభ్యంతరం చెప్పలేదు. బిల్లుల చెల్లింపుల్లోనూ పీఎల్ఆర్కే అత్యధిక ప్రాధాన్యమిచ్చారు.
చర్యలు తీసుకోవటంలో అలసత్వం: వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో కీలక స్థానాల్లో ఉన్న ఇంజినీర్లు ఇప్పటికీ అక్కడే కొనసాగిస్తున్నారు. పీఎల్ఆర్కి అత్యంత అనుకూలంగా వ్యవహరించిన ఒక ఈఈ ఐదేళ్లకు పైగా మదనపల్లె డివిజన్లోనే కొనసాగుతున్నారు. గత ప్రభుత్వంలో ఒక జేఈని చిత్తూరు జిల్లా నుంచి ఈఎన్సీ కార్యాలయానికి బదిలీపై తెచ్చారు. అతను పీఎల్ఆర్ వ్యవహారాలే చూస్తుంటారనే ప్రచారం ఉంది. పీఎల్ఆర్తో కుమ్మక్కై దోపిడీకి సహకరించారని స్పష్టమవుతున్నా చర్యలు తీసుకోవటంలో అలసత్వం కనిపిస్తోంది.
వైఎస్సార్ జిల్లాలో ఇసుక అక్రమ రవాణా - భారీ యంత్రాలతో తవ్వకాలు