కష్టపడి పంట పండించి మార్కెట్కు తెస్తే - రైతే రూ.192 ఎదురు కట్టాల్సిన పరిస్థితి
ఎంతోకొంతకు కొనుక్కోవాలని మండీ యజమానులను ప్రాధేయపడ్డ రైతులు - కర్ణాటక, అనంతపురం నుంచి దిగుబడులు భారీగా రావడంతో నష్టపోతున్న స్థానిక రైతులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 24, 2026 at 12:58 PM IST
Madanapalle Tomato Farmers Crisis : ఏ రైతైనా కష్టపడి పంట పండిస్తే ఎంతోకొంత ఆదాయం వస్తుందని ఆశపడతాడు. పంటలకు చీడపీడ పట్టకుండా ఎంతో జాగ్రత్తగా కాపాడుకుంటాడు. పంట చేతికి అందగానే దానిని అమ్ముకొని చేసిన అప్పులు తీర్చాలని, కుటుంబ అవసరాలకు ఉపయోగించుకోవాలని కలలు కంటాడు. కానీ అదే పంటను మార్కెట్కు తరలిస్తే లాభం మాట దేవుడెరుగు. కనీసం ఖర్చులు రాకపోగా తానే ఎదురు కట్టాల్సిన పరిస్థితి వస్తే ఆ రైతు పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది. అలాంటి ఘటనే అన్నమయ్య జిల్లాలో చోటు చేసుకుంది.
దొరికినకాడికి అప్పులు చేసి, పెట్టుబడులు పెట్టి ఇంటిల్లిపాది రెక్కలు ముక్కలు చేసుకొని పండించిన టమాటాలను మార్కెట్ యార్డుకు తీసుకొస్తే కొనే దిక్కులేదు. తాము తెచ్చిన సరకు వేలం వేయలేదని తెలిసి రైతులు నిర్ఘాంతపోయారు. ఎంతోకొంతకు కొనుక్కోవాలని మండీ యజమానులను ప్రాధేయపడ్డారు. కనీసం దారి ఖర్చులకైనా వస్తే చాలంటూ వేడుకున్నారు. అదీ కూడా దక్కక చివరకు యాజమానికే తిరిగి చెల్లించాల్సి రావడంతో కుమిలిపోయారు. అన్నమయ్య జిల్లా మదనపల్లె టమాటా మార్కెట్లో గురువారం అన్నదాతలకు ఎదురైన చేదు అనుభవమిది.
మూడింతలు పెరిగిన పంట : మదనపల్లె మార్కెట్కు రైతులు గురువారం 1,220 టన్నుల టమాటాలు తీసుకొచ్చారు. గతేడాది ఇదే నెలలో 450 టన్నులు రాగా, ఈసారి పంట మూడింతలు పెరిగింది. పలు ఉత్తరాది రాష్ట్రాలకు మదనపల్లె నుంచి టమాటాలు ఎగుమతి కావడం లేదు. కర్ణాటక, అనంతపురం నుంచి దిగుబడులు భారీగా రావడంతో స్థానిక రైతులు నష్టపోతున్నారు. మదనపల్లె మార్కెట్లో 15 మంది రైతులకు చెందిన పంట గురువారం అమ్ముడు పోలేదు. వారి బాధ చూసిన యజమానులు 15 కిలోల క్రేట్ను రూ.30 నుంచి రూ.50కు కొనుగోలు చేశారు. అంటే కిలో రూ.2 నుంచి రూ.3.20 ధర పలికింది. రెండెకరాల్లో టమాటా పంట సాగుకు రూ.5 లక్షలు ఖర్చు చేశానని, గురువారం 300 క్రేట్లు మార్కెట్కు తీసుకొస్తే ఎవరూ కొనుగోలు చేయలేదని, ప్రభుత్వమే తమని ఆదుకోవాలని ఓ టమాటా రైతు వేడుకున్నారు.
బైర్లు కమ్మిన రైతు కళ్లు : అన్నమయ్య జిల్లా చౌడేపల్లె మండలం జాండ్రబైలు గ్రామానికి చెందిన రైతు మహేష్ ఒకటిన్నర ఎకరాలో టమాటా పంట సాగు చేశారు. గురువారం మార్కెట్కు 100 క్రేట్ల సరకు తీసుకొచ్చారు. క్రేట్ రూ.25 ధర పలికింది. వ్యాపారి ఇచ్చిన బిల్లు చూస్తే రైతు కళ్లు బైర్లు కమ్మాయి. కూలీ, రవాణా తదితర ఖర్చులు పోనూ మండీ యజమానికి రూ.192 రైతే తిరిగి బకాయి పడ్డారు.
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