పత్రాలు ఇచ్చారు - పని కల్పించడం మరిచారు : అగమ్యగోచరంగా లైసెన్స్డ్ సర్వేయర్ల పరిస్థితి
పనిలేక ఆదాయం రాకపోవడంతో నానా అవస్థలు పడుతున్న లైసెన్స్డ్ సర్వేయర్ల - లైసెన్స్ పత్రాలు అందుకుని నెలలు పూర్తయినా ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోని సర్కారు
Published : April 13, 2026 at 12:17 PM IST
Licenced surveyor problems in TG : లైసెన్స్డ్ సర్వేయర్ల పరిస్థితి దయనీయంగా మారింది. చేతిలో అర్హత పత్రాలు ఉన్నప్పటికీ పని లేకపోవడంతో ఆదాయం రాక తీవ్ర ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నారు. భూ రిజిస్ట్రేషన్ కోసం తప్పనిసరిగా నక్షా ఉండాలన్న నిబంధన వారికి శాశ్వత ఉపాధి అవకాశాన్ని చూపిస్తుందని బావించినప్పటికీ అందుకు అనుగుణంగా ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టలేదు. మండలానికి 4-5 లైసెన్స్డ్ సర్వేయర్లను కేటాయించిన ఆనందం తప్ప సరైన రాబడి లేకపోవడంతో వారు తీవ్ర ఆందోళన చెందుతున్నారు. తమను ఎలాగైనా ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.
ఆనందం ఆవిరి : పై ఫోటోలో ఉన్నవారంతా ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు చెందిన లైసెన్స్డ్ సర్వేయర్లు. హైదరాబాద్లోని శిల్పకళా వేదికలో గత అక్టోబర్ 19వ తేదీన నియామక పత్రాలను అందుకున్నారు. ఉట్నూరుకు చెందిన జాదవ్ కీర్తికి స్వయంగా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి నియామక పత్రాన్ని అందించి అభినందించారు. ఆ తర్వాత తొలి విడతలో 44 మందికి పలు మండలాలనూ కేటాయించారు. లైసెన్స్ పత్రాలు అందుకొని అయిదు నెలలవుతున్నా ప్రభుత్వం ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోకపోవడం వారిని తీవ్ర నిరాశకు గురి చేస్తోంది.
ఇదీ పరిస్థితి : తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం లైసెన్స్డ్ సర్వేయర్లకు దరఖాస్తులు కోరి 50 రోజుల పాటు ట్రైనింగ్ ఇచ్చి అనంతరం అర్హత పరీక్షలను నిర్వహించారు. ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో మొదటి విడతకు సంబంధించి 44 మంది అర్హులను అన్ని మండలాలకు నలుగురైదుగురు చొప్పున కేటాయించారు. రెండో విడతలో మరో 66 మందికి ఇటీవల నియామక పత్రాలు ఇచ్చి రేపో, మాపో మండలాలకు కేటాయించేందుకు ఫైల్ సిద్ధమవుతోంది.
ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోని 21 మండలాలకు పది మంది మాత్రమే రెగ్యులర్ సర్వేయర్లు ఉన్నారు. వాస్తవానికి ప్రతి మండలానికి ఒకరు ఉండాలి. భూ సంబంధ వివాదాలను పరిష్కరించేవిధంగా లైసెన్స్డ్ సర్వేయర్ల నియామకంతో పెండింగ్లో ఉన్న దరఖాస్తుల పరిష్కారానికి మార్గం సుగమమైనప్పటికీ ఎకరాకు ధరను నిర్ణయించక, ప్రభుత్వం సర్వే చేయించక వేరే ఉపాధి మార్గం చూసుకోలేక సతమతమవుతున్నామనే ఆవేదన వారి నుంచి వినిపిస్తోంది.
రెగ్యులర్ వేతన సౌకర్యం కల్పించండి : ప్రస్తుతం జిల్లాలో పైలెట్ ప్రాజెక్టు కింద ఆదిలాబాద్ గ్రామీణం, బజార్హత్నూర్, సిరికొండ, నేరడిగొండ, ఉట్నూరు మండల్లాలోని నక్షాలేని 8 గ్రామాల్లో సరిహద్దుల సర్వే పూర్తి చేసి నక్షాలు సిద్ధం చేస్తున్నారు. తమకు విధి విధానాలు ఖరారు చేసి రెగ్యులర్గా వేతనాలు, ఇతరాత్ర సౌకర్యాలు కల్పించాలని శిక్షణ పొందిన లైసెన్స్డ్ సర్వేయర్లు కోరుతున్నారు.
భూకొలతల అధికారి ప్రభాకర్ను ‘ఈటీవీ భారత్’ వివరణ కోరగా గౌరవ వేతనం, ప్రైవేటు భూముల కొలతలకు ఎంత తీసుకోవాలనే అంశాలకు సంబంధించి ప్రభుత్వం నుంచి ఆదేశాలు రావాల్సి ఉంటుందని వివరించారు. త్వరలో మరో 70 గ్రామాల్లో ప్రయోగాత్మక సర్వే(పైలట్ సర్వే) చేయాలని నిర్దేశించారని, ఇందుకు ఎంత రుసుము ఇవ్వాలనేది కూడా మార్గదర్శకాలు విడుదలయ్యే అవకాశముందని పేర్కొన్నారు.
అనుభవం ఉన్న సాంకేతిక నిపుణులతో శిక్షణ : భూసర్వే చేసేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం లైసెన్స్డ్ సర్వేయర్లను నియమించింది. వీరికి సుమారు మూడు నెలలపాటు పలు అంశాలపై శిక్షణ ఇచ్చింది. ఈ సర్వేయర్లకు సర్వే విభాగంలో అపార అనుభవం ఉన్న సాంకేతిక నిపుణులు, మండల సర్వేయర్లు డీజీపీఎస్ యంత్రాల సాయంతో ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ భూముల్లో కొలతలు, హద్దులు ఏర్పాటు, పటాల రూపకల్పన తదితర అంశాలపై అభ్యర్థులకు తర్ఫీదును ఇచ్చారు. ఈ ట్రైనింగ్ తర్వాత ప్రస్తుతం లైసెన్స్లు తీసుకున్న సర్వేయర్లు భూభారతి అర్జీల పరిశీలన, భూసర్వేలో కీలకంగా వ్యవహరించనున్నారని ప్రభుత్వం గతంలో తెలిపింది.
