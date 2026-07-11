గానకోకిల జానకి మృతి పట్ల సంతాపం తెలిపిన సీఎం చంద్రబాబు, పవన్ కల్యాణ్, లోకేశ్
అజరామరమైన పాటలతో ఎన్నో తరాలను అలరించిన గొప్ప గాయని - జానకి ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని ప్రార్థించిన ప్రముఖులు - తెలుగు వారి మదిలో ఆమె గానం ఎప్పటికీ నిలిచిపోతుందన్న నేతలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 11, 2026 at 10:47 PM IST
Singer S Janaki Passes Away : దక్షిణాది గానకోకిల, ప్రముఖ నేపథ్య గాయని ఎస్.జానకి మరణవార్త తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమను, సంగీత ప్రియులను దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. దశాబ్దాల పాటు తన మధురమైన గాత్రంతో కోట్లాది మంది అభిమానులను అలరించిన జానకమ్మ ఇక లేరన్న వార్త అభిమానులను శోకసంద్రంలో ముంచెత్తింది. ఈ నేపథ్యంలో ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు, ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్, మంత్రి నారా లోకేశ్ ఆమె మృతికి సంతాపం వ్యక్తం చేశారు.
'అమరగానంతో ఎన్నో తరాలను మురిపించారు' : ప్రముఖ గాయని జానకి మరణం పట్ల ఏపీ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేశారు. "దక్షిణాది గానకోకిల జానకి మరణవార్త దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. తన అసమాన ప్రతిభతో, అమరగానంతో ఆమె ఎన్నో తరాలను మురిపించారు. సంగీత ప్రపంచానికి జానకి అందించిన సేవలు శాశ్వతంగా నిలిచి ఉంటాయి. జానకి ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని దేవుడిని ప్రార్థిస్తున్నా. ఆమె కుటుంబ సభ్యులకు, కోట్లాది మంది అభిమానులకు నా ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేస్తున్నాను" అని సీఎం తన సంతాప సందేశంలో పేర్కొన్నారు.
Deeply saddened by the passing of veteran playback singer Janaki Amma Garu, the beloved Nightingale of South India. A daughter of Telugu soil, she built an unparalleled musical legacy spanning over six decades, touching generations with her timeless voice. Her immense… pic.twitter.com/HAVUH5wxoJ— N Chandrababu Naidu (@ncbn) July 11, 2026
'తెలుగు గాయనీమణుల్లో ఆణిముత్యం': గాయని జానకి మృతి పట్ల ఏపీ ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. "ప్రఖ్యాత గాయని జానకి మరణం అత్యంత విచారకరం. తెలుగు గాయనీమణుల్లో ఆమె ఒక ఆణిముత్యం. జానకమ్మ పాడిన అజరామరమైన గీతాలు తెలుగువారి మదిలో ఎప్పటికీ మెదులుతూనే ఉంటాయి. ఆమె లేని లోటు సంగీత ప్రపంచానికి తీరనిది. జానకి కుటుంబ సభ్యులకు నా ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేస్తున్నాను" అని పవన్ కల్యాణ్ తన సంతాప సందేశంలో వెల్లడించారు.
'తెలుగునేలపై జన్మించడం గర్వకారణం' : గానకోకిల మృతి పట్ల మంత్రి నారా లోకేశ్ విచారం వ్యక్తం చేశారు. "ప్రముఖ గాయని ఎస్.జానకి మృతిపట్ల సంతాపం తెలియజేస్తున్నా. దక్షిణ భారత గానకోకిలగా ప్రసిద్ధి పొందిన ఆమె, 48వేలకు పైగా పాటలు పాడి సంగీతప్రియుల హృదయాల్లో చెరగని ముద్ర వేశారు. తన మధురమైన గాత్రంతో దశాబ్దాల పాటు కోట్లాదిమంది ప్రేక్షకులను అలరించారు. భారతీయ సినీ సంగీత చరిత్రలో చిరస్థాయిగా నిలిచిన ఎస్.జానకి తెలుగునేలపై జన్మించడం మనందరికీ గర్వకారణం. ఆమె మరణం సినీ రంగానికి తీరనిలోటు. ఆమె ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తున్నా. కుటుంబ సభ్యులకు నా ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తున్నా." అని ఎక్స్లో పేర్కోన్నారు.
ప్రముఖ గాయని ఎస్.జానకి గారి మృతిపట్ల సంతాపం తెలియజేస్తున్నాను. దక్షిణ భారత గానకోకిలగా ప్రసిద్ధి పొందిన ఆమె.. 48వేలకు పైగా పాటలు పాడి సంగీతప్రియుల హృదయాల్లో చెరగని ముద్ర వేశారు. తన మధురమైన గాత్రంతో దశాబ్దాల పాటు కోట్లాదిమంది ప్రేక్షకులను అలరించారు. భారతీయ సినీ సంగీత చరిత్రలో… pic.twitter.com/YKcBJbGl22— Lokesh Nara (@naralokesh) July 11, 2026
తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమలో వేల పాటలు పాడి, మధుర గాయనిగా జానకమ్మ చెరగని ముద్ర వేశారు. ఆమె మరణంతో ఒక శకం ముగిసిందని సినీ ప్రముఖులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
లెజెండరీ సింగర్ ఎస్ జానకి కన్నుమూత
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