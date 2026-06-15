సాలార్ జంగ్ మ్యూజియం @75 ఏళ్లు - ఘనంగా ప్రారంభమైన ప్లాటినం జూబ్లీ వేడుకలు
ఘనంగా ప్రారంభమైన సాలార్ జంగ్ మ్యూజియం ప్లాటినం జూబ్లీ వేడుకలు - 75 ఏళ్ల వారోత్సవాలు ప్రారంభించిన గవర్నర్ శివ ప్రతాప్ శుక్లా - వేడుకలో పాల్గొన్న ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి, మంత్రి పొన్నం
Published : June 15, 2026 at 8:51 AM IST
Platinum Jubilee Celebrations Of Salar jung Museum : ప్రపంచ ప్రఖ్యాత సాలార్ జంగ్ మ్యూజియం ప్లాటినం జూబ్లీ వేడుకలు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి. సాలార్జంగ్-3 నవాబ్ మీర్ యూసఫ్ అలీ ఖాన్ జయంతిని పురస్కరించుకొని ప్రారంభమైన వేడుకలను బోర్డు ఛైర్మన్, గవర్నర్ శివప్రతాప్ శుక్లా ప్రారంభించారు. వారం రోజుల పాటు కొనసాగే వారోత్సవాల్లో భాగంగా ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు విశేషంగా ఆకట్టుకోగా, సాలార్ జంగ్ మ్యూజియం కేవలం తెలంగాణకే కాకుండా దేశ సాంస్కృతిక వారసత్వానికి నిదర్శనమని గవర్నర్ కొనియాడారు.
అట్టహాసంగా మొదలైన 75 ఏళ్ల వారోత్సవాలు : అపురూప ఖండాలకు నిలయమైన సాలార్ జంగ్ మ్యూజియం 75 ఏళ్ల వారోత్సవాలు అట్టహాసంగా మొదలయ్యాయి. ఈ నెల 21 వరకు జరిగే వేడుకలను గవర్నర్ శివప్రతాప్ శుక్లా ఘనంగా ప్రారంభించారు. తొలిరోజు వేడుకలకు ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క, మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్, చార్మినార్ ఎమ్మెల్యే మీర్ జుల్ఫికార్ అలీ, ప్రొఫెసర్ జయధీర్ తిరుమల రావు సహా సాలార్ జంగ్-3 కుటుంబ సభ్యులు హాజరయ్యారు. తొలి రోజు మ్యూజియం ఆధునికీకరణ, విస్తరణ కోసం ఐదేళ్ల ప్రణాళికను గవర్నర్ ఆవిష్కరించారు. మ్యూజియం సావనీర్ షాప్ను ప్రారంభించి, హస్తకళలు-చేనేత ఉత్పత్తుల ప్రత్యేక ప్రదర్శనను ప్రారంభించారు.
దేశ సాంస్కృతిక వారసత్వానికి నిదర్శనం : హైదరాబాద్కు చార్మినార్ ఎంత గుర్తింపును తీసుకువచ్చిందో, సాలార్ జంగ్ మ్యూజియం కూడా అంతే గౌరవ ప్రదమైన స్థానాన్ని సంపాదించుకుందని గవర్నర్ శివ ప్రతాప్ శుక్లా పేర్కొన్నారు. ప్రపంచ సంస్కృతుల సమ్మేళనానికి సాలార్జంగ్ మ్యూజియం ప్రతీక అన్నారు. సాలార్జంగ్ మ్యూజియం కేవలం తెలంగాణకే కాకుండా దేశ సాంస్కృతిక వారసత్వానికి నిదర్శనమని కొనియాడారు. విజ్ఞానం, ఆవిష్కరణలు, విద్యకు కేంద్ర బిందువుగా ఎదుగుతున్న నేపథ్యంలో మ్యూజియాన్ని పరిశోధన, అధ్యయనం, జ్ఞాన సృష్టికి మరింత ఉపయోగపడేలా తీర్చిదిద్దాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు.
"ప్రపంచ సంస్కృతుల సమ్మేళనానికి సాలార్ జంగ్ మ్యూజియం ప్రతీక. కేవలం తెలంగాణకే కాకుండా దేశ సాంస్కృతిక వారసత్వానికి నిదర్శనం. మ్యూజియాన్ని పరిశోధన, అధ్యయనం, జ్ఞాన సృష్టికి మరింత ఉపయోగపడేలా తీర్చిదిద్దాల్సిన అవసరం ఉంది" - శివ ప్రతాప్ శుక్లా, గవర్నర్
ఇది నా ఆస్తి అనే ఆత్మ విశ్వాసం : 43 వేల కళాఖండాలకు నిలయమైన సాలార్ జంగ్ మ్యూజియం హైదరాబాద్ ఆత్మకు ప్రతిరూపమని ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క అన్నారు. సాలార్ జంగ్ మ్యూజియం అభివృద్ధి చెందిన మూసీ రివర్ ఫ్రంట్కు సాంస్కృతిక కిరీటంగా మారబోతోందన్నారు. రాష్ట్ర నలుమూలల నుంచి ప్రతి విద్యార్థి ఈ మ్యూజియాన్ని సందర్శించి 'ఇది నా ఆస్తి' అనే ఆత్మ విశ్వాసాన్ని పొందాలని సూచించారు. సాలార్జంగ్ మ్యూజియం అభివృద్ధి, విస్తరణకు ప్రభుత్వం సహకరిస్తుందని హామీ ఇచ్చారు. సాలార్జంగ్ మ్యూజియం దేశంలోనే కాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా అత్యున్నత మ్యూజియంలలో ఒకటిగా గుర్తింపు పొందిందని మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ పేర్కొన్నారు.
"సాలార్ జంగ్ మ్యూజియం సంస్కృతి, సంప్రదాయాలకు ప్రతీకగా నిలిచింది. సాలార్జంగ్ మ్యూజియం అభివృద్ధి, విస్తరణకు ప్రభుత్వం సహకరిస్తుంది. సాలార్జంగ్ మ్యూజియం దేశంలోనే కాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా అత్యున్నత మ్యూజియంలలో ఒకటిగా గుర్తింపు పొందింది" - పొన్నం ప్రభాకర్, రవాణా శాఖ మంత్రి
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