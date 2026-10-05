మెట్రో స్టేషన్లలో ఆ 'గ్యాప్'ను ఫిల్ చేశారు - ట్రైన్ ఎక్కేటప్పుడు ఇకపై నో టెన్షన్
హైదరాబాద్ మెట్రోరైలు సంస్థ ప్రయాణికుల కోసం భద్రతా చర్యలు చేపట్టింది. స్టేషన్లలో ప్లాట్ఫాంపై మెట్రో తలుపులు తెరుచుకునేచోట ‘ప్లాట్ఫాం గ్యాప్ ఫిల్లర్’ను ఏర్పాటు చేస్తోంది. మెట్రో కోచ్కి, ప్లాట్ఫాంకి మధ్య ఖాళీని ఇది తగ్గిస్తుంది.
Published : October 5, 2026 at 7:52 AM IST
Platform Gap Fillers in Hyderabad Metro Stations : మెట్రో రైలు స్టేషన్లో ఆగినప్పుడు ప్లాట్ఫాంనకు, మెట్రో కోచ్కు మధ్య కొంత ఖాళీ ఉండటం సాధారణంగా చూస్తూనే ఉంటాం. పొరపాటున చిన్న పిల్లలు, వృద్ధుల కాలు అందులో ఇరుక్కుపోయే ప్రమాదం ఉంది. గతంలో ఇలాంటి ఘటనలు కొన్ని జరిగాయి కూడా. దీనిపై ఫిర్యాదులు రావడంతో ఆలస్యంగానైనా మెట్రో రైలు సంస్థ ప్రయాణికుల కోసం భద్రతా చర్యలు చేపట్టింది. స్టేషన్లలో ప్లాట్ఫాంపై మెట్రో తలుపులు తెరుచుకునేచోట ప్లాట్ఫాం గ్యాప్ ఫిల్లర్స్ను ఏర్పాటు చేసింది.
గ్యాప్ రాకుండా చేస్తుంది
మెట్రో రైలు వచ్చినప్పుడు మెట్రో కోచ్కు, ప్లాట్ఫాంనకు మధ్య ఉండే ఖాళీని ఈ గ్యాప్ ఫిల్లర్ తగ్గిస్తుంది. దీంతో ప్రయాణికుల కాళ్లు, వీల్చైర్ చక్రాలు, చిన్న వస్తువులు, పిల్లల ట్రాలీలు ఆ సందులో పడిపోకుండా చేస్తుంది.
ఫ్లైక్సిబుల్ డిజైన్
రబ్బరుతో చేసిన ఈ ప్లాట్ఫాం గ్యాప్ ఫిల్లర్ డిజైన్ ఒకవేళ మెట్రో కోచ్ను తాకినా వంగుతుంది. దీంతో మెట్రో రైలుకు ఎలాంటి నష్టం జరగదు. ప్రయాణికులకు సులభంగా సురక్షిత మార్గం ఏర్పడుతుంది.
సురక్షిత ప్రయాణం
పిల్లలు, దివ్వాంగులు, మహిళలు, వృద్ధులు మెట్రో ఎక్కడానికి, దిగడానికి ఇది చాలా సౌకర్యంగా ఉంటుంది. గతంలో ఇక్కడ మైండ్ యువర్ గ్యాప్ అని రాసి ఉండేది. ఈ సందును రబ్బర్తో పూరించడంతో కింద చూడాల్సిన అవసరం లేకుండానే నేరుగా ఎలాంటి భయం లేకుండా మెట్రోలోకి అడుగు వేయవచ్చు.
ప్లాట్ఫాం స్క్రీన్ డోర్లు ఏర్పాటు చేయాలి
ప్రయాణికుల భద్రత రీత్యా మెట్రో స్టేషన్లలో ప్లాట్ఫాం గ్యాప్ ఫిల్లర్స్ను ఏర్పాటు చేసిన మాదిరిగానే ప్లాట్ఫాం స్క్రీన్ డోర్లు కూడా ఏర్పాటు చేయాలని ప్రయాణికులు కోరుతున్నారు. మెట్రో వచ్చినప్పుడు తలుపులతో పాటే అవి తెరుచుకుంటాయి. ప్రస్తుతం అమీర్పేట మెట్రో స్టేషన్లో మినహా మిగతా చోట్ల ఇలాంటి సేఫ్టీ డోర్లు లేవు. ఉదయం నాగోల్, ఉప్పల్, ఎల్బీనగర్, మెట్టుగూడ, అమీర్పేట స్టేషన్లు అత్యంత రద్దీగా ఉంటున్నాయి.
సాయంత్రం వేళల్లో ఐటీ కంపెనీలకు కేంద్రమైన రాయదుర్గం, హైటెక్ సిటీ, దుర్గం చెరువు స్టేషన్లు విపరీతమైన రద్దీతో ఉంటాయి. కనీసం ప్లాట్ఫాంపై నిలబడే చోటు కూడా ఉండటం లేదు. ఎల్బీనగర్ స్టేషన్లో ప్రమాదకరంగా నిలబడాల్సి వస్తోందని రోజూ ప్రయాణించే రఘు ఈటీవీ భారత్తో వాపోయారు. పొరపాటున ఒకవేళ తోపులాట జరిగి ప్రయాణికులు ట్రాక్పై పడితే చాలా సమస్యలు వస్తాయంటున్నారు. భద్రత దృష్ట్యా ప్లాట్ఫాం నుంచి ట్రాక్పై పడకుండా ప్లాట్ఫాం స్క్రీన్ డోర్లను ఏర్పాటు చేయాలని, కనీసం అమీర్పేట స్టేషన్లో మాదిరిగా గ్రిల్స్నైనా ఫిట్ చేయాలని ప్రయాణికులు కోరుతున్నారు.
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