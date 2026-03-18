గ్యాస్​ బండ పగిలింది - గిగ్​వర్కర్లను రోడ్డున పడేసింది!

కార్మికులను చుట్టుముట్టిన గ్యాస్‌ కష్టాలు - చిన్న హోటళ్లు, క్లౌడ్‌ కిచెన్ల మూతతో తగ్గిన ఆదాయం - గిగ్‌వర్కర్ల ఆదాయం దాదాపు 30% తగ్గిపోయిందని అంచనా

Published : March 18, 2026 at 4:04 PM IST

Difficulties for Gig Workers Due to Gas Shortage : పశ్చిమాశియాల యుద్ధ ప్రభావం వల్ల ప్లాట్​ఫాం, గిగ్​వర్కర్లకు కష్టాలు మొదలయ్యాయి. ఇలా చిన్నహోటళ్లు, క్లౌడ్​ కిచెన్​లు మూతపడటంతో ఆహార సరఫరాపై ఆధారపడి ఉపాధి పొందుతున్న కార్మికులకు ఇచ్చే డెలివరీలు తగ్గిపోయాయి. దీంతో వారం రోజులుగా గిగ్​వర్కర్ల ఆదాయం దాదాపుగా 30 శాతం తగ్గిపోయిందని అంచనా. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో దాదాపుగా 4.2 లక్షల మంది గిగ్​వర్కర్లుగా పని చేస్తున్నారు. అయితే వీరిలో సగానికి పైగా రవాణా, ఆహార పంపిణీ రంగాల్లోనే ఉండటం విశేషం.

గిగ్​వర్కర్లలకు తగ్గిన ఆర్డర్లు ప్రత్యామ్నాయంగా : ఎల్పీజీ గ్యాస్​ కొరత వల్ల చిరుతిళ్ల వ్యాపారులు తగ్గిపోయాయి. వీరికి ఉదయం టిఫిన్​, సాయంత్రం స్నాక్స్​ కోసం ఎక్కువ ఆర్డర్లు వచ్చేవి. కాని ఇప్పుడు సిలిండర్లు లేక చిన్న టిఫిన్​ సెంటర్లు మూతపడుతున్నాయి. ఇక కట్టెల పొయ్యి వైపు వెళ్తే వీటిని నిర్వహించలేకపోవడంతో సిలిండర్లను బ్లాక్​లో రూ.4-5 వేలకు అమ్ముతున్నారని ఆ ధరతో తీసుకుంటే గిట్టుబాటు కావట్లేదని నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు. మరోవైపు పెద్ద పెద్ద హోటళ్లన్నీ కట్టెల పొయ్యిలను వాడుతున్నా ఆ డిమాండ్​కి సరఫరా ఉండటం లేదు. అంతేకాకుండా డెలివరీ కార్మికులకు వారం రోజుల క్రితం రోజుకి 30 డెలివరీలు ఇస్తే ఇప్పుడు 4-5 మాత్రమే ఇస్తున్నారు. ఫుడ్​ డెలివరీ వర్కర్లకు రోజువారీ ఆర్డర్లు తగ్గడంతో ప్రత్యామ్నాయంగా బైక్​ రైడర్లుగా సేవలందిస్తున్నారని కార్మిక సంఘాలు పేర్కొన్నాయి.

''హైదరాబాద్​లో గిగ్​వర్కర్​గా పని చేస్తూ చదువుకుంటున్నా. సాయంత్రం ఫుడ్​ డెలివరీ బాయ్​గా పని చేస్తున్నాను. ప్రస్తుతం ఎల్పీజీ సిలిండర్ల కొరతకు ముందు రోజుకు 8 వరకు డెలివరీలు చేసేవాడిని. కాని ఇప్పుడు 1 -2 కూడా చేయలేకపోవడంతో ఆదాయం తగ్గిపోతుంది.'' - నరేశ్​, గిగ్​వర్కర్​

టిఫిన్​ సెంటర్స్​, టీ స్టాళ్లు మూత : రాష్ట్రంలో ఇలా ఒకటి, రెండు కాదు. హోటళ్లు, టిఫిన్​ సెంటర్స్​, టీ స్టాళ్లు కూడా మూత పడ్డాయి. దీంతో వీటిపై ఆధారపడిన వేల మంది ఉపాధికి దెబ్బపడింది. ఉదయం, సాయంత్రం టిఫిన్​ బండ్లు, హోటళ్లు ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు నిర్వహణ చేపడతారు. నగరంలో అయితే ఉద్యోగ, వ్యాపారాల కోసమంటూ పట్టణాలకు వందలమంది వచ్చి వెళ్తుంటారు. ఇలా వచ్చిన వారంతా ఉదయం టిఫిన్​, మధ్యాహ్నం భోజనం చేస్తారు. ఇక నగరంలో ఉండేవారైతే కొంతమంది ఈ హోటళ్లు, టిఫిన్​ కేంద్రాల పైనే ఆధారపడుతుంటారు.

"ఎల్పీజీ కొరతతో ఉపాధి కష్టాలు ఎదుర్కొంటున్న గిగ్​వర్కర్లను ఆదుకునేందుకు సర్కార్​ తొందరగా నిర్ణయం తీసుకోవాలి. ఈ కొరత సమస్య వల్ల పొరుగు రాష్ట్రాల తరహాలో గిగ్​వర్కర్లు, ఇతర కార్మిక యూనియన్లతో సమావేశాలు నిర్వహించాలి. సీఎన్​జీ రేట్లు పెరిగిన నేపథ్యంలో ఫాట్​ఫాం కంపెనీలు ప్రతి కి.మీ.కు కనీస ఛార్జి రూ.21గా నిర్ణయించాలి" - షేక్​ సలావుద్దీన్​, తెలంగాణ గిగ్​ ఫ్లాట్​ఫాం వర్కర్ల సంఘం అధ్యక్షుడు

ఒక్కొక్కటిగా మూసివేత : ఎల్పీజీ గ్యాస్​ సరఫరా తగ్గడంతో ప్రజలు చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. మరోవైపు వాణిజ్య సిలిండర్ల కొరతతో హోటళ్లు, ఫాస్ట్​ఫుడ్​ సెంటర్స్​, టిఫిన్ సెంటర్స్ , టీస్టాళ్లు ఒక్కొక్కటిగా మూత పడుతున్నాయి. దీన్నే ఛాన్స్​గా తీసుకుని దళారులు గ్యాస్​ డెలివరీ ఏజెంట్లు వినియోగదారుల నుంచి పెద్దమొత్తంలో సొమ్మును వసూళ్లు చేస్తున్నారు. ఇప్పటివరకు నిర్ణీత రేట్ల కన్నా కనీసం 20 శాతం అధికంగా తీసుకుంటున్నారని విమర్శలు ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం సిలిండర్​ ధర రూ.975గా ఉంటే అదే బ్లాక్​లో అయితే రూ.3 వేల వరకు దండుకుంటున్నారు.

కట్టెల పొయ్యిపై వంట ​ : ఈ నిర్వాహకులకు కమర్షియల్​ గ్యాస్​ దొరకకపోవడంతో ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు. పౌరసరఫరాల శాఖ అధికారుల దాడులు చేపట్టగా మరోవైపు వాణిజ్య గ్యాస్​ సరఫరాను కట్టుదిట్టం చేశారు. ఇంతకు ముందు వరకు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడే దొరికిన గ్యాస్​ ఇప్పుడు బుకింగ్​ చేస్తేనే పంపిణీ చేస్తామనడంతో ఇబ్బందులు తలెత్తుతున్నాయి. ఇప్పటికే కొందరు కట్టెలతో వంటల తయారీ చేస్తున్నారు.

అరె మామా - కర్రీ పాయింట్​ మూసేశారు - ఇప్పుడెలా?

డీలర్లు, డెలివరీ బాయ్​ల 'కమర్షియల్' దందా - రూ.5 వేల పైనే ధర పలుకుతోన్న బండ

