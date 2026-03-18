గ్యాస్ బండ పగిలింది - గిగ్వర్కర్లను రోడ్డున పడేసింది!
కార్మికులను చుట్టుముట్టిన గ్యాస్ కష్టాలు - చిన్న హోటళ్లు, క్లౌడ్ కిచెన్ల మూతతో తగ్గిన ఆదాయం - గిగ్వర్కర్ల ఆదాయం దాదాపు 30% తగ్గిపోయిందని అంచనా
Published : March 18, 2026 at 4:04 PM IST
Difficulties for Gig Workers Due to Gas Shortage : పశ్చిమాశియాల యుద్ధ ప్రభావం వల్ల ప్లాట్ఫాం, గిగ్వర్కర్లకు కష్టాలు మొదలయ్యాయి. ఇలా చిన్నహోటళ్లు, క్లౌడ్ కిచెన్లు మూతపడటంతో ఆహార సరఫరాపై ఆధారపడి ఉపాధి పొందుతున్న కార్మికులకు ఇచ్చే డెలివరీలు తగ్గిపోయాయి. దీంతో వారం రోజులుగా గిగ్వర్కర్ల ఆదాయం దాదాపుగా 30 శాతం తగ్గిపోయిందని అంచనా. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో దాదాపుగా 4.2 లక్షల మంది గిగ్వర్కర్లుగా పని చేస్తున్నారు. అయితే వీరిలో సగానికి పైగా రవాణా, ఆహార పంపిణీ రంగాల్లోనే ఉండటం విశేషం.
గిగ్వర్కర్లలకు తగ్గిన ఆర్డర్లు ప్రత్యామ్నాయంగా : ఎల్పీజీ గ్యాస్ కొరత వల్ల చిరుతిళ్ల వ్యాపారులు తగ్గిపోయాయి. వీరికి ఉదయం టిఫిన్, సాయంత్రం స్నాక్స్ కోసం ఎక్కువ ఆర్డర్లు వచ్చేవి. కాని ఇప్పుడు సిలిండర్లు లేక చిన్న టిఫిన్ సెంటర్లు మూతపడుతున్నాయి. ఇక కట్టెల పొయ్యి వైపు వెళ్తే వీటిని నిర్వహించలేకపోవడంతో సిలిండర్లను బ్లాక్లో రూ.4-5 వేలకు అమ్ముతున్నారని ఆ ధరతో తీసుకుంటే గిట్టుబాటు కావట్లేదని నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు. మరోవైపు పెద్ద పెద్ద హోటళ్లన్నీ కట్టెల పొయ్యిలను వాడుతున్నా ఆ డిమాండ్కి సరఫరా ఉండటం లేదు. అంతేకాకుండా డెలివరీ కార్మికులకు వారం రోజుల క్రితం రోజుకి 30 డెలివరీలు ఇస్తే ఇప్పుడు 4-5 మాత్రమే ఇస్తున్నారు. ఫుడ్ డెలివరీ వర్కర్లకు రోజువారీ ఆర్డర్లు తగ్గడంతో ప్రత్యామ్నాయంగా బైక్ రైడర్లుగా సేవలందిస్తున్నారని కార్మిక సంఘాలు పేర్కొన్నాయి.
''హైదరాబాద్లో గిగ్వర్కర్గా పని చేస్తూ చదువుకుంటున్నా. సాయంత్రం ఫుడ్ డెలివరీ బాయ్గా పని చేస్తున్నాను. ప్రస్తుతం ఎల్పీజీ సిలిండర్ల కొరతకు ముందు రోజుకు 8 వరకు డెలివరీలు చేసేవాడిని. కాని ఇప్పుడు 1 -2 కూడా చేయలేకపోవడంతో ఆదాయం తగ్గిపోతుంది.'' - నరేశ్, గిగ్వర్కర్
టిఫిన్ సెంటర్స్, టీ స్టాళ్లు మూత : రాష్ట్రంలో ఇలా ఒకటి, రెండు కాదు. హోటళ్లు, టిఫిన్ సెంటర్స్, టీ స్టాళ్లు కూడా మూత పడ్డాయి. దీంతో వీటిపై ఆధారపడిన వేల మంది ఉపాధికి దెబ్బపడింది. ఉదయం, సాయంత్రం టిఫిన్ బండ్లు, హోటళ్లు ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు నిర్వహణ చేపడతారు. నగరంలో అయితే ఉద్యోగ, వ్యాపారాల కోసమంటూ పట్టణాలకు వందలమంది వచ్చి వెళ్తుంటారు. ఇలా వచ్చిన వారంతా ఉదయం టిఫిన్, మధ్యాహ్నం భోజనం చేస్తారు. ఇక నగరంలో ఉండేవారైతే కొంతమంది ఈ హోటళ్లు, టిఫిన్ కేంద్రాల పైనే ఆధారపడుతుంటారు.
"ఎల్పీజీ కొరతతో ఉపాధి కష్టాలు ఎదుర్కొంటున్న గిగ్వర్కర్లను ఆదుకునేందుకు సర్కార్ తొందరగా నిర్ణయం తీసుకోవాలి. ఈ కొరత సమస్య వల్ల పొరుగు రాష్ట్రాల తరహాలో గిగ్వర్కర్లు, ఇతర కార్మిక యూనియన్లతో సమావేశాలు నిర్వహించాలి. సీఎన్జీ రేట్లు పెరిగిన నేపథ్యంలో ఫాట్ఫాం కంపెనీలు ప్రతి కి.మీ.కు కనీస ఛార్జి రూ.21గా నిర్ణయించాలి" - షేక్ సలావుద్దీన్, తెలంగాణ గిగ్ ఫ్లాట్ఫాం వర్కర్ల సంఘం అధ్యక్షుడు
ఒక్కొక్కటిగా మూసివేత : ఎల్పీజీ గ్యాస్ సరఫరా తగ్గడంతో ప్రజలు చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. మరోవైపు వాణిజ్య సిలిండర్ల కొరతతో హోటళ్లు, ఫాస్ట్ఫుడ్ సెంటర్స్, టిఫిన్ సెంటర్స్ , టీస్టాళ్లు ఒక్కొక్కటిగా మూత పడుతున్నాయి. దీన్నే ఛాన్స్గా తీసుకుని దళారులు గ్యాస్ డెలివరీ ఏజెంట్లు వినియోగదారుల నుంచి పెద్దమొత్తంలో సొమ్మును వసూళ్లు చేస్తున్నారు. ఇప్పటివరకు నిర్ణీత రేట్ల కన్నా కనీసం 20 శాతం అధికంగా తీసుకుంటున్నారని విమర్శలు ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం సిలిండర్ ధర రూ.975గా ఉంటే అదే బ్లాక్లో అయితే రూ.3 వేల వరకు దండుకుంటున్నారు.
కట్టెల పొయ్యిపై వంట : ఈ నిర్వాహకులకు కమర్షియల్ గ్యాస్ దొరకకపోవడంతో ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు. పౌరసరఫరాల శాఖ అధికారుల దాడులు చేపట్టగా మరోవైపు వాణిజ్య గ్యాస్ సరఫరాను కట్టుదిట్టం చేశారు. ఇంతకు ముందు వరకు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడే దొరికిన గ్యాస్ ఇప్పుడు బుకింగ్ చేస్తేనే పంపిణీ చేస్తామనడంతో ఇబ్బందులు తలెత్తుతున్నాయి. ఇప్పటికే కొందరు కట్టెలతో వంటల తయారీ చేస్తున్నారు.
అరె మామా - కర్రీ పాయింట్ మూసేశారు - ఇప్పుడెలా?
డీలర్లు, డెలివరీ బాయ్ల 'కమర్షియల్' దందా - రూ.5 వేల పైనే ధర పలుకుతోన్న బండ