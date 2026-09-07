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పశువులకు శాపంగా మారుతున్న ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలు

మూగ జంతువులకు శాపంగా మారుతోన్న మానవుల నిర్లక్ష్యం - గోశాలలో పశువుల కడుపుల నుంచి వ్యర్థాలను తొలగించడానికి శస్త్రచికిత్సలు

పశువులకు శాపంగా మారుతున్న ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలు
పశువులకు శాపంగా మారుతున్న ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 7, 2026 at 6:30 PM IST

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Plastic Waste Killing Cattle : మానవుల నిర్లక్ష్యం మూగ జంతువులకు శాపంగా మారుతోంది. కలుషితమైన ఆహారం, ఇష్టానుసారంగా పారవేసిన ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలు పశువుల ప్రాణాలకు ముప్పు కలిగిస్తున్నాయి. రోగాలబారిన పడిన పశువుల పాలు, వాటి మాంసం తినే మనుషులు కూడా ఆరోగ్య ప్రమాదాలను ఎదుర్కొంటున్నారు. ఇటీవల రాజమహేంద్రవరంలో, ఒక గేదె కడుపులో పేరుకుపోయిన సుమారు 100 కిలోల ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలను తొలగించడానికి పశువైద్యులు దానికి 'రుమనోటొమి' శస్త్రచికిత్స చేశారు. ఉమ్మడి తూర్పు గోదావరి జిల్లాలోని ఒక ప్రసిద్ధ గోశాలలో డజన్ల కొద్ది పశువుల కడుపుల నుంచి వ్యర్థాలను తొలగించడానికి శస్త్రచికిత్సలు నిర్వహించినట్లు పశువైద్య నిపుణులు తెలిపారు.

నాలుగు భాగాలుగా జీర్ణకోశం : నెమరువేసే జంతువుల్లో జీర్ణకోశం నాలుగు భాగాలుగా ఉంటుంది. మొదటిది 'రుమెన్‌'. ప్లాస్టిక్, ఇతర వ్యర్థాలను నమలకుండా తిన్నపుడు అవన్నీ రుమెన్‌లో పేరుకుపోవడంతో ఆకలి మందగించడం ఇతర సమస్యలు మొదలవుతాయి. తర్వాత ఆహారం 'రెటిక్యులమ్‌'కి చేరుతుంది. పశువులు ప్రమాదవశాత్తు మింగిన ఇనుప మేకులు, వైర్లు, రాళ్లులాంటి వాటిని ఇది నిలిపివేస్తుంది. ఇక్కడ జీర్ణమైన ఆహారం మూడో పొట్టగా పిలిచే 'ఒమేసమ్‌'కు వెళుతుంది. ఆహారంలో ఉన్న అధిక నీరు, సోడియం, పొటాషియంలాంటి లవణాలను ఇది గ్రహిస్తుంది, తర్వాత 'అబోమేసమ్‌'కు పంపుతుంది. ఇది జీర్ణ రసాలను (హైడ్రోక్లోరిక్‌ యాసిడ్, పెప్సిన్, రెన్నెట్‌ వంటి ఎంజైమ్‌లు) ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇక్కడ ఆహారం పూర్తిగా జీర్ణమవుతుంది.

బంతుల్లా పేరుకుపోయి : ప్లాస్టిక్‌ కవర్లు పశువుల రూమెన్‌లో బంతుల్లా పేరుకుపోయి, జీర్ణవ్యవస్థను పూర్తిగా దెబ్బతీస్తాయి. కడుపు నిండినట్లు అనిపించడంతో మేయడం మానేస్తాయి. దీనివల్ల బక్కచిక్కిపోయి, చివరికి మరణిస్తాయి. ప్లాస్టిక్‌తోపాటు ఇనుప మేకులు, పదునైన వ్యర్థాలు కడుపులోకి వెళితే చాలా ప్రమాదం. కుళ్లిన, రసాయనాలున్న ఆహారాన్ని తినడం వల్ల ఫుడ్‌ పాయిజనింగ్, అసిడోసిస్‌ (కడుపులో ఆమ్లం పెరగడం) సమస్యలొస్తాయి. పాడైపోయిన ఆహారంలో ఉండే బ్యాక్టీరియా వల్ల పక్షవాతం రావచ్చు. కాలేయం దెబ్బతినడం, తీవ్రమైన విరేచనాలు, గర్భస్రావం జరిగే అవకాశాలు ఎక్కువ.

మనుషులకు వచ్చే రోగాలు

1. బాక్టీరియల్‌ ఇన్ఫెక్షన్లు : వ్యర్థాలు తినే పశువుల పాలలో ఈ-కొలీ, సాల్మోనెల్లా, లిస్టీరియా వంటి బాక్టీరియాలు ఉండే అవకాశం ఎక్కువ. సరిగా కాచని పాలు తాగినా లేదా ఉడికించని మాంసం తిన్నా తీవ్రమైన కడుపునొప్పి, విరేచనాలు, ఫుడ్‌ పాయిజనింగ్, విషజ్వరాలు వస్తాయి.

2. ఫంగల్‌ టాక్సిన్లు : ఫంగస్‌ పట్టిన ఆహారాన్ని పశువులు తింటే, వాటి పాలలో ఆఫ్లాటాక్సిన్‌ ఎం1 అనే ప్రమాదకర విషపదార్థం చేరుతుంది. వాటి పాలు తాగితే మనుషుల్లో కాలేయం దెబ్బతినడం, లివర్‌ క్యాన్సర్‌ వచ్చే అవకాశం ఉంది. పిల్లల ఎదుగుదలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది.

3.కెమికల్‌ టాక్సిసిటీ : ప్లాస్టిక్‌లో ఉండే బీపీఏ (బిస్పోనల్‌ ఎ), ఫాథలేట్స్, డయాక్సిన్లు వంటి హానికర రసాయనాలు పశువుల పాలు, మాంసంలోకి చేరతాయి. ఇవి తాగిన/తిన్న మనుషుల్లో హార్మోన్ల అసమతుల్యత, సంతానలేమి సమస్యలు, క్యాన్సర్‌ (ముఖ్యంగా రొమ్ము, ప్రొస్టేట్‌) ప్రమాదాన్ని పెంచుతాయి.

వ్యర్థాలలోని సీసం (లెడ్‌), కాడ్మియం వంటి లోహాలు పశువుల అవయవాల్లో (ముఖ్యంగా కాలేయం, మూత్రపిండాలు) పేరుకుపోతాయి. ఆ పశువుల మాంసం తింటే మనుషులకు కిడ్నీల వ్యాధులు, నాడీ వ్యవస్థ సమస్యలు రావచ్చు.

పాస్పరస్‌ లోపంతో పశువులకు 'పైకా' జబ్బు వస్తుంది. దీంతో రోడ్ల మీద ప్లాస్టిక్‌తో సహా ఏది కనబడితే అది తినేయడం, గోడలను నాకడంలాంటివి చేస్తాయి. సరైన ఆహారం లేనపుడు కాల్షియం లోపం రావచ్చు. ఇలాంటి సమస్య తల్తెకుండా మినరల్‌ మిక్సర్, కాల్షియం-పాస్పరస్‌ మిక్సర్‌ ఇవ్వాలి. డెయిరీ యాజమాన్య పద్ధతులను సక్రమంగా పాటించాలి. - డాక్టర్‌ కె.సత్యనారాయణ, పశువైద్య నిపుణులు, రాజమహేంద్రవరం ఏవీహెచ్‌

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