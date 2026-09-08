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అరకొరగా వ్యర్థాల రీసైక్లింగ్‌ - ప్లాస్టిక్ నిలయాల్లా మారుతున్న పుణ్యక్షేత్రాలు!

ప్లాస్టిక్ నిలయాల్లా మారుతున్న పుణ్యక్షేత్రాలు- పూలు, పండ్లు ప్లాస్టిక్ కవర్లలోనే తీసుకెళ్తున్న భక్తులు- గుట్టలుగా పేరుకుపోతున్న పూలు, టెంకాయల వ్యర్థాలు-భక్తుల సంఖ్యకు రెట్టింపు స్థాయిలో ప్లాస్టిక్‌ వినియోగం

Plastic Usage in AP Temples
ప్లాస్టిక్ నిలయాల్లా మారుతున్న పుణ్యక్షేత్రాలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 8, 2026 at 8:03 PM IST

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Plastic Usage in AP Temples : దేవాలయంలో అడుగు పెట్టగానే ప్రశాంతత ఆధ్యాత్మిక భావన మనసుకు హాయినిస్తాయి. పూల పరిమళాలు కర్పూర వెలుగులు పరవశింపజేస్తాయి. కానీ కాస్త గమనిస్తే ఆ సువాసనల వెనుక ఓ చేదు నిజం దాగి ఉంది. అదే ప్లాస్టిక్ మహమ్మారి! భగవంతుడికి భక్తితో తెచ్చే పూలు, పండ్లు, పంచద్రవ్యాలు అన్నింటినీ కవర్లలోనే తీసుకెళ్లడంతో పుణ్యక్షేత్రాలు కాస్తా ప్లాసిక్ నిలయాల్లా మారి పర్యావరణానికి పెను సవాల్‌ విసురుతున్నాయి. మరోవైపు గుట్టలు గుట్టలుగా పేరుకుపోతున్న పూలు, టెంకాయల వ్యర్థాలు ఆలయ నిర్వాహకులకు తలనొప్పిగా మారుతున్నాయి.

ఇక్కడ చూడండి ఎవరి చేతుల్లో చూసినా ప్లాస్టిక్ కవర్లే. పూలు, పండ్లు, టెంకాయలు, పత్రి ఇలా ఏది తేవాలన్నా ప్లాస్టిక్‌లో చుట్టి తెస్తున్నారు. మరోవైపు అభిషేకాలు, అర్చనలు ముగిశాక ఈ పూజా సామగ్రి, పూల వ్యర్థాలు కుప్పలుకుప్పలుగా పేరుకుపోతున్నాయి. ఆఖరికి ప్రసాదాలను కూడా ప్లాస్టిక్‌ ప్యాకింగ్స్‌, కప్పుల్లో పంచిపెడుతున్నారు. ప్లాస్టిక్ భూతం ఏ ఒక్క ఆలయానికో పరిమితం కాలేదు. ఏ దైవ సన్నిధికి వెళ్లినా ఇదే సమస్య.

అరకొరగా వ్యర్థాల రీసైక్లింగ్‌ - ప్లాస్టిక్ నిలయాల్లా మారుతున్న పుణ్యక్షేత్రాలు! (ETV Bharat)

కాకినాడ జిల్లాలో అన్నవరం సత్యనారాయణస్వామి ఆలయం, పిఠాపురం పాదగయ, సర్పవరం శ్రీ భావనారాయణ స్వామి దేవస్థానాలు వేల మంది భక్తులతో కిటకిటలాడుతుంటాయి. భక్తుల సంఖ్యకు రెట్టింపు స్థాయిలో ప్లాస్టిక్‌ వినియోగం పెరిగిపోతోంది. అన్నవరం ఆలయానికి నెలకు 5 లక్షల నుంచి 6 లక్షల మంది వస్తుంటారు. 60 నుంచి 80 టన్నుల వ్యర్థాలు పేరుకుపోతుండగా అందులో ఐదు శాతం ప్లాస్టికే. ఆలయంలో ప్లాస్టిక్‌ను నిషేధించి వ్యర్థాల రీసైక్లింగ్‌కు చర్యలు చేపడుతున్నామని సిబ్బంది చెబుతున్నా అవి పూర్తిస్థాయిలో అమలు కావడం లేదు.

"ఆలయ ప్రాంగణంలో ప్లాస్టిక్ వినియోగాన్ని పూర్తిగా తొలగించడానికి అన్ని విధాలా చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. దీనికి సంబంధించి అధికారులకు నిర్దిష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేశారు. దశలవారీగా ప్లాస్టిక్ వినియోగాన్ని తగ్గించే ఈ ప్రయత్నంలో సహకరించడానికి దుకాణదారులు కూడా అంగీకరించారు. -చక్రధరరావు, అన్నవరం ఈవో

Plastic Waste Increasing in Temples : పూల వ్యర్థాలకు చెక్‌ పెట్టాలంటే వాటితో సేంద్రియ ఎరువులు, కంపోస్ట్, ధూపదీపాలకు వాడే అగర్‌బత్తీలు తయారు చేయొచ్చు. కొబ్బరి వ్యర్థాలను కూడా వివిధ రూపాల్లో పునర్వినియోగించవచ్చు. ఫలితంగా ఆలయానికి ఆదాయ మార్గంగానూ నిలుస్తోంది. దీన్ని గమనించిన కొన్ని ఆలయాలు ఇప్పుడిప్పుడే ఆ దిశగా అడుగులు వేస్తున్నాయి.

శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రాల్లోనూ ఇదే సమస్య. ప్రసిద్ధిగాంచిన అరసవల్లి సూర్యనారాయణ సన్నిధినీ ప్లాస్టిక్ మహమ్మారి కమ్మేసింది. ఆలయ వ్యర్థాల రీసైక్లింగ్ అవకాశం లేక నాగావళి నదిలో కలిపేస్తున్నారు. దీనికి చెక్‌ పెట్టాలంటే ఆదిలోనే ప్లాస్టిక్‌ను నిషేధించాలి. ఆలయం లోపల, పరిసరాల్లో ఎక్కడా ప్లాస్టిక్ మచ్చుకైనా కనిపించకూడదు. అటు వ్యాపారులు, ఇటు భక్తులను అప్రమత్తం చేసి ప్లాస్టిక్ రక్కసిని తరిమేయాలి. ఆ దిశగా చర్యలు చేపడుతున్నట్లు ఆలయ ఈవో కె.ఎన్.వి.డి.వి. ప్రసాద్ వివరించారు.

విశాఖలోని దేవస్థానాల్లోనూ ప్లాస్టిక్ భూతం వేధిస్తోంది. ఎన్ని చర్యలు చేపడుతున్నా ఏదో ఒక రూపంలో ప్లాస్టిక్ ఆనవాళ్లు కనిపిస్తూనే ఉన్నాయి. అందుకే ప్లాస్టిక్ కవర్లలో సామగ్రి రాకుండా గుడి బయటే అడ్డుకుంటున్నామని బురుజుపేట కనక మహాలక్ష్మి ఆలయ అధికారులు చెబుతున్నారు. కాగితపు కవర్లలోనే ప్రసాదాన్ని అందిస్తున్నామని చెప్పారు. ఆలయాల్లో ప్లాస్టిక్ మహమ్మారిని తరిమికొట్టి పూల వ్యర్థాలను రీసైకిల్ చేయడం వల్ల అటు పర్యావరణానికి మేలు జరగడమే కాకుండా ఇటు స్థానిక మహిళలు, యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఆ దిశగా ప్రతీ దేవాలయం చర్యలు చేపట్టినప్పుడే దైవకార్యానికి నిజమైన సార్థకత చేకూరుతుంది.

పశువులకు శాపంగా మారుతున్న ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలు

విశాఖ తీరంలో లభించిన చేపల్లో మైక్రోప్లాస్టిక్‌

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