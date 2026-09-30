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ప్లాస్టిక్​ను తినేసే బ్యాక్టీరియా - ఓయూ ప్రొఫెసర్ల వినూత్న రీసెర్చ్

ప్లాస్టిక్ కూడా మట్టిలో కలిసిపోయేలా ఉస్మానియా వర్సిటీలో అధ్యయనం చేస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా ఓ రకమైన బ్యాక్టీరియాను కనుగొని దాన్ని ప్లాస్టిక్​పై వదలి పరిశీలనలు చేస్తున్నారు. త్వరలో సూక్షజీవి పేరు, పూర్తి వివరాలు వెల్లడించనున్నారు.

Osmania University Research On Plastic Eating Bacteria
ప్లాస్టిక్​ను తినేసే బ్యాక్టీరియాపై ఓయూ పరిశోధనలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 30, 2026 at 1:31 PM IST

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Osmania University Research On Plastic Eating Bacteria : మనం నిత్యం ప్లాస్టిక్​ను విరివిగా వినియోగిస్తున్నాం. ఇలా వాడి పారేసిన ప్లాస్టిక్ కవర్లు, వాటర్​​బాటిళ్లు, ఆహార ప్యాకెట్లు నేలలో కుళ్లిపోవడానికి కొన్ని వందల సంవత్సరాలు పడుతుంది. ఈ వ్యర్థాలు చిన్న చిన్న మైక్రో ప్లాస్టిక్ కణాలుగా విడిపోయి భూమి, నీటి కాలుష్యాన్ని పెంచుతాయి. ఈ ముప్పును తగ్గించే లక్ష్యంతో ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయంలోని మైక్రోబయాలజీ విభాగానికి చెందిన ప్రొఫెసర్లు, విద్యార్థులు ప్లాస్టిక్‌ను తినే బ్యాక్టీరియాపై వినూత్న పరిశోధన చేస్తున్నారు. నాలుగు నుంచి ఐదు నెలల్లోగా ప్లాస్టిక్‌ను తినే బ్యాక్టీరియా పేరు, పూర్తి వివరాలను వెల్లడించాలని భావిస్తున్నారు.

ఏడాది కిందటే పరిశోధన ప్రారంభం
ఓయూ మైక్రోబయాలజీ విభాగానికి చెందిన ఆచార్యులు, విద్యార్థులు బయోడిగ్రేడబుల్ పదార్థాల మాదిరిగానే ప్లాస్టిక్ కూడా వేగంగా కుళ్లిపోతుందా అనే విషయాన్ని అన్వేషిస్తూ ఏడాది కిందటే ఈ పరిశోధనను ప్రారంభించారు. ఈ క్రమంలో ప్లాస్టిక్‌ను విచ్ఛిన్నం చేయడానికి నేలలోని సూక్ష్మజీవులను ఉపయోగించవచ్చని గుర్తించారు. కర్ణాటకలోని మంగళూరులో అధికారులు నిర్వహించిన ఓ అధ్యయనంలో దీన్ని గమనించారు. ఈ రీసెర్చ్​లో నేలలోని సూక్ష్మజీవులను ఉపయోగించి పాలిథీన్‌ను జీవసంబంధంగా విచ్ఛిన్నం చేయవచ్చని నిరూపితమైంది. దీంతో ఇతర సంబంధిత అధ్యయనాలను కూడా పరిశీలించడం ప్రారంభించారు.

ఎంజైమ్‌ల ద్వారా విచ్ఛిన్నం
కేవలం కొన్ని నిర్దిష్ట బ్యాక్టీరియాలకు మాత్రమే ప్లాస్టిక్‌ను తినే సామర్థ్యం ఉందని ఓయూ మైక్రోబయాలజీ ప్రొఫెసర్లు, విద్యార్థులు గుర్తించారు. పరిశోధనలో భాగంగా ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం వెలుపల ఉన్న ఓ డంపింగ్ యార్డు నుంచి మట్టి నమూనాలను సేకరించి అందులో నుంచి నిర్దిష్ట బ్యాక్టీరియాను ఎంపిక చేసి, ప్లాస్టిక్‌ను చిన్న చిన్న ముక్కలుగా విచ్ఛిన్నం చేశారు. వీటి బరువును రికార్డు చేశారు. తర్వాత ఆ ప్లాస్టిక్ ముక్కలను సాధారణ మట్టిపై ఉంచి దానిపై బ్యాక్టీరియాను వదిలారు. కొన్ని రోజుల తర్వాత ఆ బ్యాక్టీరియా ప్లాస్టిక్​ను తింటున్నట్లు గమనించారు.

"ప్లాస్టిక్‌ను విచ్ఛిన్నం చేసి, వినియోగించడానికి సామర్థ్యం ఉన్న బ్యాక్టీరియాను మా ల్యాబ్​ ద్వారా వేరుచేసి, పరిచయం చేయడమే మా పరిశోధన లక్ష్యం. ప్రస్తుతం ఆ సూక్ష్మజీవి సామర్థ్యాన్ని మెరుగు పరిచేందుకు కృషి చేస్తున్నాం" - ప్రొఫెసర్ సందీప్త బూరుగుల, మైక్రోబయాలజీ విభాగం, ఓయూ

ఆశించిన ఫలితాలు వచ్చాయి
ప్లాస్టిక్‌లోని పాలిమర్ గొలుసుల రసాయన బంధాలను విచ్ఛిన్నం చేయడానికి ఈ బ్యాక్టీరియా తమ ఎంజైమ్‌లను ఉపయోగిస్తున్నట్లు పరిశోధనలో కనుగొన్నారు. ఈ సూక్ష్మజీవుల్లో ప్లాస్టిక్‌ను వేగంగా వినియోగించే ఒకే ఒక రకమైన బ్యాక్టీరియాను గుర్తించారు. దీనిని వేరుచేసి, వందల సంఖ్యలో సృష్టించి, ప్లాస్టిక్‌పై వృద్ధి చెందేలా చేశారు. ఆశించిన మేరకు ఫలితాలు రావడంతో ఆ బ్యాక్టీరియా గుర్తింపు, ఇతర వివరాలపై మరిన్ని పరిశోధనలు చేస్తున్నారు.

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ప్లాస్టిక్​ను తినే బ్యాక్టీరియా
RESEARCH ON PLASTIC EATING BACTERIA

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