ETV Bharat / state

మెగా రవాణా హబ్​గా శంషాబాద్​ - విమానాశ్రయానికి దగ్గరలో హైస్పీడ్​ రైలు, భారీ బస్​ టెర్మినల్​

దేశంలోనే తొలి ఎయిర్-రైల్​-రోడ్​ హబ్​గా శంషాబాద్ - విమానాశ్రయానికి​ సమీపంలోని 150 ఎకరాల్లో అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో భారీ బస్​ టెర్మినల్​ - ప్రధాన నగరాలకు చేరుకునేలా హైస్పీడ్​ రైల్వే స్టేషన్​

Shamshabad as new Transportation Hub
Shamshabad as new Transportation Hub (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 17, 2026 at 12:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Shamshabad as new Transportation Hub : విదేశాల్లో స్థిరపడిన ముగ్గురు స్నేహితులు హైదరాబాద్​కు వచ్చారు. శంషాబాద్ ఎయిర్​పోర్టులో​ విమానం దిగి బయటకు వచ్చారు. అయితే వారికి క్యాబ్​ అవసరం రాలేదు. వారిలో ఒకరు ఎయిర్​పోర్టుకు సమీపంలోని మెట్రో స్టేషన్​కు చేరుకుని వేగంగా నాగోల్​ వెళ్లారు. మరొకరు అక్కడకు సమీపంలోని హైస్పీడ్​ రైల్వే స్టేషన్​కు వెళ్లి రైలు ఎక్కి కేవలం గంట సమయంలోనే విజయవాడకు చేరుకున్నారు. ఇంకొకరు కేవలం రెండు కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణించి అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో రూపొందించిన బస్​ టెర్మినల్​ నుంచి ఖమ్మం వెళ్లారు.

ఆ ఊహ ఎంత బాగుందోకదా! ఇది కేవలం అభివృద్ధి చెందిన దేశాల్లో కనిపిస్తుంది. అయితే ఈ తరహా రవాణా సౌకర్యాలను హైదరాబాద్​లో కల్పించేందుకు ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోంది. ఇందుకోసం శంషాబాద్​ విమానాశ్రయ పరిసర ప్రాంతాలను మెట్రో ట్రాన్స్​పోర్ట్​ హబ్​గా తీర్చిదిద్దే కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టింది.

Shamshabad as new Transportation Hub
విమానాశ్రయానికి దగ్గరలో హైస్పీడ్​ రైలు, భారీ బస్​ టెర్మినల్​ (Eenadu)

వివిధ శాఖల సమన్వయంతో : ఈ ప్రాంతంలో అన్ని రకాల రవాణా వ్యవస్థలు ఒకే చోట ఉండేందుకు వీలుగా రోడ్లుభవనాలు, మున్సిపల్​, రెవెన్యూ, రవాణా, పరిశ్రమల శాఖలు సమావేశాలు నిర్వహిస్తున్నాయి. వాటిలో జీఎంఆర్​ ఎయిర్​పోర్టు, హెచ్​ఎండీఏ, హైస్పీడ్​ రైల్​ కారిడార్, మెట్రోరైలు, ఆర్టీసీ వంటి సంస్థల మధ్య సమన్వయంగా చేపట్టనున్నాయి. ముంబయి - పుణె - హైదరాబాద్​ హైస్పీడ్​ రైలు కారిడార్​ ముందుగా నిర్ణయించిన మేరకు కోకాపేట వరకే ఉండేది. అయితే ఈ ప్రాజెక్టును శంషాబాద్​ వరకు విస్తరించాలని నేషనల్​ హైస్పీడ్​ రైల్​ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ (ఎన్​హెచ్​ఎస్​ఆర్​సీఎల్​)ను కోరింది.

తెలంగాణకు గేట్​వేగా? : ఇంతవరకు శంషాబాద్​ అంటే కేవలం ఓ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం. అయితే ఇకపై అది తెలంగాణ రవాణా వ్యవస్థకు కేంద్ర బిందువుగా మారే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. విమానం, హైస్పీడ్ రైలు, మెట్రో, అంతర్జాతీయ స్థాయి బస్​ టెర్మినల్​ ఇలా అన్నిరకాలు రవాణాసౌకర్యాలు ఒకే చోట ఏర్పాటు చేయాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ఇది దేశంలోనే అతి పెద్ద సమగ్ర రవాణా కేంద్రంగా శంషాబాద్​ను అభివృద్ధి పథంలో నడపనున్నారు.

రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆలోచనలను, ప్రాజెక్టుల ప్రణాళికలను రవాణా, రోడ్ల భవనాలశాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి వికాస్​రాజ్​ సంబంధిత శాఖలు, సంస్థల దృష్టికి తీసుకువెళ్లారు. ఈ క్రమంలో సచివాలయంలో సీఎస్​ కార్యాలయంలో వివిధ శాఖలు, సంస్థల మధ్య సమన్వయం కోసం కీలక చర్చలు జరిగాయి. ఈ ప్రణాళికలు వీలైనంత త్వరగా కార్యరూపందాల్చితే శంషాబాద్​ చుట్టూ నూతన ఆర్థిక కార్యకలాపాలు, లాజిస్టిక్స్​ పార్కులు, హోటళ్లు, ట్రావెల్ సర్వీసులు, కమర్షియల్​ జోన్లు వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతాయి.

150 ఎకరాల్లో బస్​స్టేషన్ : విమాన ప్రయాణికులకూ బస్​ కనెక్టివిటీ ఉండేలా శంషాబాద్​ సమీపంలోని బహదూర్​గూడలో సుమారు 150 ఎకరాల్లో అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో భారీ బస్​ టెర్మినల్​ను నిర్మించనున్నారు. రాష్ట్రంలోని అన్ని జిల్లా కేంద్రాలకు నేరుగా ఇక్కడినుంచి బస్సులు అందబాటులో ఉండేలా ప్రణాళికలు వేస్తున్నారు.

నాగోల్​ నుంచి మెట్రో : హైదరాబాద్​ మెట్రో ఫేజ్​ 2లో ప్రతిపాదించిన నాలుగు కీలక మార్గాల్లో నాగోల్​-శంషాబాద్​ కారిడార్​ ఒకటి. ఈ మార్గం పూర్తయితే విమానం దిగిన వెంటనే నగరంలోని వివిధ ప్రాంతాలను నేరుగా చేరుకోవచ్చు. దీంతో నగరంలోని ట్రాఫిక్ జామ్​లు, ప్రయాణ ఛార్జీలు తగ్గుతాయి. శంషాబాద్​లోనే భారీ మెట్రో డిపోనూ ఏర్పాటు చేసేందుకు ప్రణాళికలు రచిస్తున్నారు.

దేశంలోనే తొలి ఎయిర్-రైల్​-రోడ్​ హబ్​ : విమానాశ్రయానికి హైస్పీడ్​రైలు, మెట్రో, బస్ టెర్మినల్​ వంటి రవాణా సౌకర్యాలు ఒకే దగ్గర ఉండటం దేశంలో మరెక్కడా లేదు. ఇది పూర్తయితే భవిష్యత్​ నగర్ ప్రణాళికలకు జాతీయ మోడల్​గా మారే అవకాశముంది.

హైస్పీడ్​ రైల్వేకు కంట్రోల్​ సెంటర్ : విమాన దిగాక హైస్పీడ్​ రైలు ఎక్కేందుకు వీలుగా శంషాబాద్ విమానాశ్రయం టెర్మినల్​ ముందు భాగంలో హైస్పీడ్​ రైల్వే స్టేషన్ ప్రతిపాదనలోకి వచ్చింది. భవిష్యత్తులో విమానాశ్రయం ముందు భాగంలో విస్తరణ జరుగుతుందని జీఎంఆర్​ సంస్థ పేర్కొంది. దీంతో దక్షిణ దేశలో రూపొందించేలా ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్నారు. విమానం దిగాక హైస్పీడ్​ రైల్వే స్టేషన్​కు చేరుకునేందుకు సుమారు 3-4 కి.మీ దూరం ప్రయాణించాల్సి ఉంది. దీనికోసం మోనో రైళ్లను వినియోగించేలా ప్రణాళికలు సిద్ధమవుతున్నాయి. ఇక్కడే ఈ రైళ్ల ఆపరేషనల్ కంట్రోల్​ సెంటర్​ను, ప్రధాన మెయింటెన్స్​ డిపోను ఏర్పాటు చేస్తామని ఎన్​హెచ్ఆర్​సీఎల్​ తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి వెల్లడించింది. అంటే హైదరాబాద్​ నుంచి బెంగళూరు, చెన్నై, పుణె వైపు ప్రతిపాదించిన మార్గాల్లో నడిచే హైస్పీడ్​ రైళ్లకు కంట్రోల్​ సెంటర్​ అవతుంది.

'బుల్లెట్ ట్రైన్​ హబ్​'గా హైదరాబాద్ - ఎయిర్​పోర్ట్​ సమీపంలోనే ఏర్పాటు

TAGGED:

MEGA TRANSPORTATION HUB TELANGANA
MEGA TRANSPORTATION HUB SHAMSHABAD
RAIL ROAD AIR TRANSPORTATION HYD
మెగా రవాణా హబ్​గా శంషాబాద్​
TRANSPORTATION HUB SHAMSHABAD

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.