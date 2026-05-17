మెగా రవాణా హబ్గా శంషాబాద్ - విమానాశ్రయానికి దగ్గరలో హైస్పీడ్ రైలు, భారీ బస్ టెర్మినల్
దేశంలోనే తొలి ఎయిర్-రైల్-రోడ్ హబ్గా శంషాబాద్ - విమానాశ్రయానికి సమీపంలోని 150 ఎకరాల్లో అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో భారీ బస్ టెర్మినల్ - ప్రధాన నగరాలకు చేరుకునేలా హైస్పీడ్ రైల్వే స్టేషన్
Published : May 17, 2026 at 12:40 PM IST
Shamshabad as new Transportation Hub : విదేశాల్లో స్థిరపడిన ముగ్గురు స్నేహితులు హైదరాబాద్కు వచ్చారు. శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్టులో విమానం దిగి బయటకు వచ్చారు. అయితే వారికి క్యాబ్ అవసరం రాలేదు. వారిలో ఒకరు ఎయిర్పోర్టుకు సమీపంలోని మెట్రో స్టేషన్కు చేరుకుని వేగంగా నాగోల్ వెళ్లారు. మరొకరు అక్కడకు సమీపంలోని హైస్పీడ్ రైల్వే స్టేషన్కు వెళ్లి రైలు ఎక్కి కేవలం గంట సమయంలోనే విజయవాడకు చేరుకున్నారు. ఇంకొకరు కేవలం రెండు కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణించి అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో రూపొందించిన బస్ టెర్మినల్ నుంచి ఖమ్మం వెళ్లారు.
ఆ ఊహ ఎంత బాగుందోకదా! ఇది కేవలం అభివృద్ధి చెందిన దేశాల్లో కనిపిస్తుంది. అయితే ఈ తరహా రవాణా సౌకర్యాలను హైదరాబాద్లో కల్పించేందుకు ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోంది. ఇందుకోసం శంషాబాద్ విమానాశ్రయ పరిసర ప్రాంతాలను మెట్రో ట్రాన్స్పోర్ట్ హబ్గా తీర్చిదిద్దే కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టింది.
వివిధ శాఖల సమన్వయంతో : ఈ ప్రాంతంలో అన్ని రకాల రవాణా వ్యవస్థలు ఒకే చోట ఉండేందుకు వీలుగా రోడ్లుభవనాలు, మున్సిపల్, రెవెన్యూ, రవాణా, పరిశ్రమల శాఖలు సమావేశాలు నిర్వహిస్తున్నాయి. వాటిలో జీఎంఆర్ ఎయిర్పోర్టు, హెచ్ఎండీఏ, హైస్పీడ్ రైల్ కారిడార్, మెట్రోరైలు, ఆర్టీసీ వంటి సంస్థల మధ్య సమన్వయంగా చేపట్టనున్నాయి. ముంబయి - పుణె - హైదరాబాద్ హైస్పీడ్ రైలు కారిడార్ ముందుగా నిర్ణయించిన మేరకు కోకాపేట వరకే ఉండేది. అయితే ఈ ప్రాజెక్టును శంషాబాద్ వరకు విస్తరించాలని నేషనల్ హైస్పీడ్ రైల్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ (ఎన్హెచ్ఎస్ఆర్సీఎల్)ను కోరింది.
తెలంగాణకు గేట్వేగా? : ఇంతవరకు శంషాబాద్ అంటే కేవలం ఓ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం. అయితే ఇకపై అది తెలంగాణ రవాణా వ్యవస్థకు కేంద్ర బిందువుగా మారే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. విమానం, హైస్పీడ్ రైలు, మెట్రో, అంతర్జాతీయ స్థాయి బస్ టెర్మినల్ ఇలా అన్నిరకాలు రవాణాసౌకర్యాలు ఒకే చోట ఏర్పాటు చేయాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ఇది దేశంలోనే అతి పెద్ద సమగ్ర రవాణా కేంద్రంగా శంషాబాద్ను అభివృద్ధి పథంలో నడపనున్నారు.
రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆలోచనలను, ప్రాజెక్టుల ప్రణాళికలను రవాణా, రోడ్ల భవనాలశాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి వికాస్రాజ్ సంబంధిత శాఖలు, సంస్థల దృష్టికి తీసుకువెళ్లారు. ఈ క్రమంలో సచివాలయంలో సీఎస్ కార్యాలయంలో వివిధ శాఖలు, సంస్థల మధ్య సమన్వయం కోసం కీలక చర్చలు జరిగాయి. ఈ ప్రణాళికలు వీలైనంత త్వరగా కార్యరూపందాల్చితే శంషాబాద్ చుట్టూ నూతన ఆర్థిక కార్యకలాపాలు, లాజిస్టిక్స్ పార్కులు, హోటళ్లు, ట్రావెల్ సర్వీసులు, కమర్షియల్ జోన్లు వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతాయి.
150 ఎకరాల్లో బస్స్టేషన్ : విమాన ప్రయాణికులకూ బస్ కనెక్టివిటీ ఉండేలా శంషాబాద్ సమీపంలోని బహదూర్గూడలో సుమారు 150 ఎకరాల్లో అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో భారీ బస్ టెర్మినల్ను నిర్మించనున్నారు. రాష్ట్రంలోని అన్ని జిల్లా కేంద్రాలకు నేరుగా ఇక్కడినుంచి బస్సులు అందబాటులో ఉండేలా ప్రణాళికలు వేస్తున్నారు.
నాగోల్ నుంచి మెట్రో : హైదరాబాద్ మెట్రో ఫేజ్ 2లో ప్రతిపాదించిన నాలుగు కీలక మార్గాల్లో నాగోల్-శంషాబాద్ కారిడార్ ఒకటి. ఈ మార్గం పూర్తయితే విమానం దిగిన వెంటనే నగరంలోని వివిధ ప్రాంతాలను నేరుగా చేరుకోవచ్చు. దీంతో నగరంలోని ట్రాఫిక్ జామ్లు, ప్రయాణ ఛార్జీలు తగ్గుతాయి. శంషాబాద్లోనే భారీ మెట్రో డిపోనూ ఏర్పాటు చేసేందుకు ప్రణాళికలు రచిస్తున్నారు.
దేశంలోనే తొలి ఎయిర్-రైల్-రోడ్ హబ్ : విమానాశ్రయానికి హైస్పీడ్రైలు, మెట్రో, బస్ టెర్మినల్ వంటి రవాణా సౌకర్యాలు ఒకే దగ్గర ఉండటం దేశంలో మరెక్కడా లేదు. ఇది పూర్తయితే భవిష్యత్ నగర్ ప్రణాళికలకు జాతీయ మోడల్గా మారే అవకాశముంది.
హైస్పీడ్ రైల్వేకు కంట్రోల్ సెంటర్ : విమాన దిగాక హైస్పీడ్ రైలు ఎక్కేందుకు వీలుగా శంషాబాద్ విమానాశ్రయం టెర్మినల్ ముందు భాగంలో హైస్పీడ్ రైల్వే స్టేషన్ ప్రతిపాదనలోకి వచ్చింది. భవిష్యత్తులో విమానాశ్రయం ముందు భాగంలో విస్తరణ జరుగుతుందని జీఎంఆర్ సంస్థ పేర్కొంది. దీంతో దక్షిణ దేశలో రూపొందించేలా ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్నారు. విమానం దిగాక హైస్పీడ్ రైల్వే స్టేషన్కు చేరుకునేందుకు సుమారు 3-4 కి.మీ దూరం ప్రయాణించాల్సి ఉంది. దీనికోసం మోనో రైళ్లను వినియోగించేలా ప్రణాళికలు సిద్ధమవుతున్నాయి. ఇక్కడే ఈ రైళ్ల ఆపరేషనల్ కంట్రోల్ సెంటర్ను, ప్రధాన మెయింటెన్స్ డిపోను ఏర్పాటు చేస్తామని ఎన్హెచ్ఆర్సీఎల్ తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి వెల్లడించింది. అంటే హైదరాబాద్ నుంచి బెంగళూరు, చెన్నై, పుణె వైపు ప్రతిపాదించిన మార్గాల్లో నడిచే హైస్పీడ్ రైళ్లకు కంట్రోల్ సెంటర్ అవతుంది.
'బుల్లెట్ ట్రైన్ హబ్'గా హైదరాబాద్ - ఎయిర్పోర్ట్ సమీపంలోనే ఏర్పాటు