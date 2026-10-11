ఇక ట్రాఫిక్ కష్టాలకు చెక్ - రూ.3,996 కోట్లతో హైవేలకు బైపాస్లు
National Highways: రాష్ట్రంలో పలు పట్టణాల మీదుగా వెళ్లే నేషనల్ హైవేస్ పరిధిలో వాహన రద్దీని తగ్గించేందుకు ప్రభుత్వం భారీ కసరత్తు చేస్తోంది. ట్రాఫిక్ చిక్కులు వీడేలా రూ.2,060 కోట్లతో కొత్తగా బైపాస్లు నిర్మించనుంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 11, 2026 at 7:34 AM IST
Plans to Construct Bypasses to Reduce Traffic : రాష్ట్రంలో పలు పట్టణాల మీదుగా వెళ్లే జాతీయ రహదారుల (నేషనల్ హైవేస్) పరిధిలో వాహన రద్దీ పెరగడంతో తగ్గించేందుకు బైపాస్లు నిర్మించేలా సిద్ధమవుతున్నారు. ఇందులో భాగంగా 4 హైవేలపై 5 పట్టణాల వద్ద బైపాస్లు నిర్మించాలని నిర్ణయించారు. వీటికి రూ.1,936 కోట్ల మేర వ్యయం అవుతుందని ప్రాథమికంగా అంచనా వేశారు. దీనివల్ల ఆయా పట్టణ ప్రాంతాల పరిధిలో ట్రాఫిక్ కష్టాలు తీరనున్నాయి. మరోవైపు ఇప్పటికే నిర్మించిన 6 బైపాస్లను తాజాగా యాక్సెస్ కంట్రోల్గా అభివృద్ధి చేసేలా ప్రణాళిక సిద్ధం చేశారు. వీటి కోసం రూ.2,060 కోట్లు వెచ్చించనున్నారు.
కొత్త బైపాస్లు ఇవే : సీతారామపురం-దుత్తలూరు-కావలి హైవే పరిధిలోని కలికిరి, కావలి పట్టణాల వద్ద బైపాస్లు నిర్మించేలా ప్రతిపాదించారు. 2 పట్టణాల పరిధిలో కలిపి 18 కిలోమీటర్ల మేర బైపాస్లు నిర్మిస్తారు. ఇందుకోసం ఎలైన్మెంట్ల ప్రతిపాదనలను ఈ నెలాఖరుకల్లా పూర్తి చేయనుండగా, అంచనా వ్యయం రూ.300 కోట్లు అవుతుందని ప్రాథమికంగా అంచనా వేశారు.
కొడికొండ చెక్పోస్ట్ నుంచి లేపాక్షి, హిందూపురం, మడకశిర మీదుగా సిర వరకు ఉన్న హైవే-544ఈలో గతంలో హిందూపురం వద్ద పెద్దచెరువుకు అవతలి వైపు 17.65 కిలోమీటర్ల బైపాస్ నిర్మించారు. ఇప్పుడు అదే హైవేలో లేపాక్షి వద్ద నుంచి పారిశ్రామిక ప్రాంతాన్ని కవర్ చేస్తూ హిందూపురం దాటిన తర్వాత మళ్లీ అదే హైవేలో కలిసేలా రెండో వైపు కూడా 28 కిలోమీటర్ల మేర భారీ బైపాస్ నిర్మించనున్నారు. దీని ఎలైన్మెంట్ల ఎంపిక తుది దశకు చేరింది. రూ.948 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో చేపట్టే ఈ ప్రాజెక్టు భూసేకరణ ఖర్చులో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 50 శాతం భరించనుంది.
తాడిపత్రి వద్ద ఇప్పటికే మూడు వైపులా బైపాస్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు అనంతపురం-గుంటూరు హైవే, గుత్తి-తాడిపత్రి-ముద్దనూరు-నెల్లూరు హైవేలను అనుసంధానిస్తూ తాడిపత్రికి పశ్చిమ వైపు కొత్తగా 8.66 కిలోమీటర్ల బైపాస్ను ప్రతిపాదించారు. రూ.550 కోట్ల వ్యయం కానున్న ఈ ప్రాజెక్టు ఎలైన్మెంట్పై ప్రస్తుతం అధ్యయనం జరుగుతోంది.
బళ్లారి నుంచి ఆలూరు, ఆదోని, ఎమ్మిగనూరు, మంత్రాలయం మీదుగా తెలంగాణ వైపు వెళ్లే హైవేలో ఎమ్మిగనూరు వద్ద 8.5 కిలోమీటర్ల బైపాస్ను రూ.138 కోట్లతో నిర్మించనున్నారు. దీని ఎలైన్మెంట్ పనులు ప్రస్తుతం శరవేగంగా సాగుతున్నాయి.
యాక్సెస్ కంట్రోల్గా మార్చేలా :
- 4 వరుసలతో ఉన్న పలు బైపాస్లను యాక్సెస్ కంట్రోల్గా మార్చేందుకు ప్రణాళిక తయారుచేస్తున్నారు. సమీప గ్రామాలకు చెందిన రోడ్లు ఈ బైపాస్ల్లో కలిసే చోట, ప్రమాదకరంగా ఉంటున్నాయి. అక్కడ అండర్పాస్లు, వంతెనలు నిర్మించనున్నారు. బైపాస్లో పట్టణ ప్రాంతంవైపు సర్వీస్ రోడ్లు నిర్మించనున్నారు.
- కత్తిపూడి-ఒంగోలు హైవేలో మచిలీపట్నం వద్ద 7.8 కిలోమీటర్ల మేర బైపాస్ నిర్మాణం 2022లో పూర్తయ్యింది. ఇప్పుడు దీనిని రూ.285 కోట్లతో యాక్సెస్ కంట్రోల్గా మార్చాలని ప్రతిపాదించారు.
- పామర్రు నుంచి గుడివాడ, కైకలూరు, ఆకివీడు మీదుగా భీమవరం వైపు వెళ్లే హైవే-165లో గుడివాడ వద్ద 6.15 కిలోమీటర్ల బైపాస్ ఉంది. దీనిని యాక్సెస్ కంట్రోల్గా మార్చేందుకు రూ.165 కోట్లు వెచ్చించనున్నారు.
- అనంతపురం నుంచి కదిరి, మదనపల్లె, కుప్పం మీదుగా కృష్ణగిరి వెళ్లే నేషనల్ హైవే-42లో మదనపల్లె వద్ద 7.5 కిలోమీటర్ల మేర బైపాస్ ఉంది. దీనిని రూ.380 కోట్లతో యాక్సెస్ కంట్రోల్గా మార్చాలని ప్రతిపాదించారు.
- ఇదే ఎన్హెచ్-42లో పుంగనూరు వద్ద 10.5 కిలోమీటర్ల బైపాస్ ఉండగా, దీన్ని రూ.500 కోట్లతో యాక్సెస్ కంట్రోల్గా చేయనున్నారు.
- గుంతకల్లు వైపు నుంచి తాడిపత్రి, ముద్దనూరు, మైదుకూరు మీదుగా నెల్లూరు వైపు వెళ్లే జాతీయ రహదారి-67లో తాడిపత్రి వద్ద 6.3 కిలోమీటర్ల మేర బైపాస్ను ఇటీవలే పూర్తిచేశారు. దీనిని రూ.190 కోట్లతో యాక్సెస్ కంట్రోల్గా చేయనున్నారు.
- కొడికొండ నుంచి హిందూపురం మీదుగా కర్ణాటక వైపు వెళ్లే ఎన్హెచ్-544ఈలో హిందూపురం వద్ద 17.65 కిలోమీటర్ల మేర బైపాస్ 2021లో నిర్మించారు. దీనిని రూ.540 కోట్లతో యాక్సెస్ కంట్రోల్గా మార్చనున్నారు.
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