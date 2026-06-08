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ముందస్తు ప్రణాళికే 'జూన్'​ భారాలకు మందు - ఒకే నెలలో మూడు వర్గాలకు సవాల్​

స్కూల్​ ఫీజులు, బుక్స్​ ఖర్చులతో తల్లిదండ్రులకు ఆర్థిక పరీక్ష - ఖరీఫ్‌ పెట్టుబడుల కోసం రైతుల పాట్లు - బదిలీలతో ఉద్యోగుల జేబులకు చిల్లు

Problems People Facing In June Month
Problems People Facing In June Month (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 8, 2026 at 11:06 AM IST

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Problems People Facing In June Month : జూన్‌ నెల ప్రారంభమైతే చాలా కుటుంబాలకు ఆర్థిక ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. పిల్లల విద్యా ఖర్చులు, రైతుల ఖరీఫ్‌ సాగు పెట్టుబడులు, ఉద్యోగుల బదిలీ వ్యయాలు ఒకేసారి రావడంతో తల్లిదండ్రులు, రైతులు, ఉద్యోగులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ముందస్తు ప్రణాళికతో వ్యవహరించిన వారికి భారాలు కొంత తగ్గినా, ఆర్థికంగా బలహీనంగా ఉన్నవారికి మాత్రం జూన్‌ నెల పరీక్షగా మారుతోంది. వేసవి వేడి నుంచి ఉపశమనం లభించే సమయంలోనే ఈ అదనపు ఖర్చులు కుటుంబ బడ్జెట్‌లను కుదేలు చేస్తున్నాయి.

విద్యా ఖర్చులతో తల్లిదండ్రులకు భారాలు : కొత్త విద్యా సంవత్సరం ప్రారంభం కావడంతో పాఠశాల ఫీజులు, పుస్తకాలు, యూనిఫాంలు, ఇతర విద్యా సామగ్రి కోసం తల్లిదండ్రులు భారీగా ఖర్చు చేయాల్సి వస్తోంది. ప్రైవేటు పాఠశాలల్లో నర్సరీ స్థాయి నుంచే రూ.15 వేల నుంచి రూ.20 వేల వరకు ఫీజులు వసూలు చేస్తున్నారు. అదనంగా పుస్తకాల కోసం రూ.3 వేల నుంచి రూ.8 వేల వరకు ఖర్చు అవుతోంది. అయితే ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఉచిత పుస్తకాలు, విద్యా సామగ్రి, మధ్యాహ్న భోజనం, ఉపకార వేతనాలు అందుబాటులో ఉండటంతో కుటుంబాలపై ఆర్థిక భారం తగ్గే అవకాశం ఉందని విద్యావేత్తలు సూచిస్తున్నారు.

ఖరీఫ్‌ సాగుకు పెరుగుతున్న పెట్టుబడులు : రైతులకు జూన్‌ నెల ఖరీఫ్‌ సాగు సన్నాహకాల సమయం. అయితే ఏటేటా పెరుగుతున్న సాగు ఖర్చులు రైతులను ఆందోళనకు గురిచేస్తున్నాయి. విత్తనాలు, ఎరువులు, పురుగుమందుల ధరలు పెరగడంతో పెట్టుబడి వ్యయం అధికమవుతోంది. అతివృష్టి, అనావృష్టి కారణంగా పంట నష్టాలు ఎదురవుతున్న పరిస్థితుల్లో రైతులు మరింత జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాల్సి వస్తోంది. చీడపీడల నివారణ కోసం అదనపు ఖర్చులు తప్పడం లేదు. బ్యాంకుల నుంచి పూర్తి స్థాయిలో రుణాలు అందకపోవడం, బంగారం తనఖా రుణాల పరిమితి తగ్గించడం వంటి అంశాలు రైతులపై మరింత ఒత్తిడిని పెంచుతున్నాయి. నిపుణులు పంట మార్పిడి విధానాలు, తక్కువ పెట్టుబడితో సాగు చేయగల పంటల ఎంపికపై దృష్టి పెట్టాలని సూచిస్తున్నారు.

బదిలీలతో ఉద్యోగులకు అదనపు వ్యయం : ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు రంగ ఉద్యోగులకు జూన్‌ నెల బదిలీల కాలంగా మారింది. పదోన్నతులు, సాధారణ బదిలీల కారణంగా వేలాది మంది ఉద్యోగులు కొత్త ప్రాంతాలకు వెళ్లాల్సి వస్తోంది. ఇంటి సామగ్రి తరలింపు, ప్యాకింగ్‌, రవాణా, కొత్త ఇళ్ల అద్దెలు వంటి ఖర్చులు భారీగా పెరుగుతున్నాయి. ముందుగానే కొత్త ప్రాంతంలో తగిన సదుపాయాలున్న ఇళ్లను ఎంపిక చేసుకోవడం, సామగ్రి రవాణాను ఇతర ఉద్యోగులతో కలిసి నిర్వహించడం ద్వారా వ్యయాలను తగ్గించుకోవచ్చని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.

ప్రణాళికే పరిష్కారం : విద్య, వ్యవసాయం, ఉద్యోగ బదిలీలు వంటి అవసరాలు ఒకేసారి రావడంతో జూన్‌ నెల కుటుంబాలకు ఆర్థిక పరీక్షగా మారుతోంది. అయితే ఖర్చులపై ముందస్తు అంచనా వేసుకుని ప్రణాళికాబద్ధంగా వ్యవహరిస్తే ఈ భారాలను సులభంగా అధిగమించవచ్చని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

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