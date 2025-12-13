ETV Bharat / state

భీమిలి మండలంలో ఏవియేషన్‌ ఎడ్యుకేషన్‌ సిటీ - 500 ఎకరాల్లో ప్రాజెక్ట్​

16న ముఖ్య వ్యక్తులతో మంత్రి లోకేశ్​​ భేటీ - కార్యరూపం దాల్చితే ఆసియాలోనే అతి పెద్దదిగా - నిరుద్యోగులకు అంతర్జాతీయ స్థాయి ఉపాధి అవకాశాలు

Establishment Of Aviation Education City In State
Establishment Of Aviation Education City In State (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 13, 2025 at 2:28 PM IST

Aviation Education City In The State: నూతన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పెద్ద పీట వేస్తోంది. యువతను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఉపాధి రిత్యా పలు కంపెనీలను రాష్ట్రంలో స్థాపించడానికి ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. అధునాతన సాంకేతికతో అన్ని సౌకర్యాలను ప్రజలకు అందించే ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. రాబోయే కాలానికి రాష్ట్రాన్ని స్వర్ణాంధ్రప్రదేశ్​గా మార్చాలనే దిశగా పలు కొత్త కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుడుతోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే రాష్ట్రంలో ఏవియేషన్​ ఎడ్యుకేషన్​ సిటీని నిర్మించి యువతకు విద్య, శిక్షణను అందించాలనుకుంటుంది. తాజాగా ఈ అంశంపై కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది.

ఏర్పాటుకు వడివడిగా అడుగులు: రాష్ట్రంలో ఏవియేషన్‌ ఎడ్యుకేషన్‌ సిటీ (విమానయాన విద్యా నగరి) ఏర్పాటుకు వడివడిగా అడుగులు పడుతున్నాయి. ఇటీవల రాష్ట్ర విద్యా, ఐటీ శాఖల మంత్రి నారా లోకేశ్‌ జీఎంఆర్‌ సంస్థ అధికారులతో దిల్లీలో సమావేశమయ్యారు. ఈ నగరి అభివృద్ధిపై చర్చించారు. ఈ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన ప్రణాళికను ఖరారు చేశారు.

భీమిలి మండలంలోని అన్నవరంలో: భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాన్ని జీఎంఆర్‌ సంస్థ నిర్మిస్తోంది. దీనికి దగ్గర్లో ఉన్న భీమిలి మండలంలోని అన్నవరం వద్ద విజయనగరం మాన్సాస్‌ ట్రస్ట్‌కు చెందిన 130 ఎకరాల భూములున్నాయి. ఇక్కడ విమానయాన విద్యా నగరి ఏర్పాటుకు ఈ భూములు అనువైనవిగా ప్రభుత్వం గుర్తించింది. ఆ భూములే కాక వాటికి ఆనుకొని ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు భూములు కూడా అందుబాటులో ఉండడంతో ఏకంగా 500 ఎకరాల్లో ఈ ప్రాజెక్ట్‌ ఏర్పాటు చేయాలని భావిస్తున్నారు.

ప్రభుత్వానికి లేఖ?: ప్రస్తుత గోవా గవర్నర్‌ అశోక్‌ గజపతిరాజు ఈ మాన్సాస్‌ ట్రస్ట్‌ ఛైర్మన్. విద్యా నగరి ఏర్పాటుకు ఈయన సైతం మాన్సాస్‌ భూములను లీజు రూపంలో అప్పగించేందుకు సుముఖంగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ మేరకు ప్రభుత్వానికి లేఖ రాసినట్లు సమాచారం. ఇందుకు ట్రస్ట్‌ ఆస్తులను పర్యవేక్షిస్తున్న దేవాదాయ శాఖ ఆమోదం తెలిపినట్లు తెలిసింది.

జీఎంఆర్‌ భాగస్వామ్యం: జీఎంఆర్‌ భాగస్వామ్యంతో ప్రభుత్వం ఈ ప్రాజెక్టుపై ముందుకెళ్లనుంది. ఈనెల 16న విజయనగరంలో దీనిపై తుది విడత చర్చలు నిర్వహించనున్నారు. ఈ చర్చల్లో మాన్సాస్‌ ట్రస్ట్‌ ఛైర్మన్‌ అశోక్‌ గజపతిరాజు, జీఎంఆర్‌ అధినేత గ్రంథి మల్లికార్జునరావుతో మంత్రి లోకేశ్‌ భేటీ కానున్నారు. చర్చల అనంతరం ఒప్పందం కుదుర్చుకునే అవకాశం ఉంది.

కేంద్ర పౌరవిమానయాన శాఖ మంత్రి ప్రకటన: ఇది కార్యరూపం దాల్చితే ఈ ప్రాంతం విమానయానం, ఏరో స్పేస్, రక్షణ రంగానికి సంబంధించిన విద్య, శిక్షణకు జాతీయ హబ్‌గా మారనుంది. భోగాపురం విమానాశ్రయాన్ని ఆనుకొని విమానయాన విశ్వవిద్యాలయం ఏర్పాటుకు యోచిస్తున్నామని గతంలో కేంద్ర పౌరవిమానయాన శాఖ మంత్రి కింజరాపు రామ్మోహన్‌నాయుడు ప్రకటించారు.

ఆసియాలో అతి పెద్దదిగా రికార్డ్:​ ఇది మంచి ప్రాజెక్ట్‌. జీఎంఆర్‌ సంస్థ చిన్న అకాడమీలు ఏర్పాటు చేస్తున్నా ఈ ప్రాజెక్ట్‌ కార్యరూపం దాల్చితే ఈ రంగం ద్వారా ఆసియాలో అతి పెద్దదిగా రికార్డు సృష్టిస్తుంది. విమాన ఇంజిన్లు, ప్రయోగశాలలు, విద్యార్థుల వసతి గృహాలతో ఏవియేషన్‌ రంగం అభివృద్ధికి బాటలు పడనున్నాయి. దీని ద్వారా నిరుద్యోగ యువతకు అంతర్జాతీయ స్థాయి ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయి’ అని మాజీ వింగ్‌ కమాండర్‌ శ్రీధర్‌ తెలిపారు.

