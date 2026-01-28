వేసవిలో కరెంట్ కోతలకు చెక్ - అవసరాల మేరకు ఉత్పత్తిని పెంచేలా ప్రణాళికలు సిద్ధం
ఫిబ్రవరి రెండో వారం నుంచే పెరగనున్న విద్యుత్ వాడకం - గరిష్ఠ డిమాండ్ 14,500 మెగావాట్లుగా అంచనా, తదనుగుణంగా ఇంధన శాఖ ప్రణాళికలు, రికార్డు స్థాయిలో బొగ్గు నిల్వ, అధిక ధరలపై కొనుగోళ్లకు చెక్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 28, 2026 at 11:48 AM IST
Solution To Power Outages In Summer: వేసవిలో విద్యుత్ కోతలను నివారించే విధంగా, అవసరాల మేరకు ఉత్పత్తిని సైతం పెంచేలా అధికారులు సమగ్ర ప్రణాళికలను సిద్ధం చేశారు. రాష్ట్రంలో ఎన్డీయే ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత గతేడాది వేసవిలో కరెంటు కోతలకు చెక్ పెట్టారు. ఈ ఏడాది కూడా సాంకేతిక ఇబ్బందులు ఎదురైతే తప్ప, కొరత కారణంగా విద్యుత్ ఇవ్వలేదన్న మాట రానీయకుండా ముందస్తు చర్యలను చేపట్టారు.
దీనికోసం ఏపీలో అందుబాటులో ఉన్నటువంటి వనరుల నుంచి గరిష్ఠ విద్యుత్ ఉత్పత్తి దిశగా పనుల కార్యాచరణను ప్రారంభించారు. రాష్ట్రంలో 21,153 మెగావాట్ల స్థాపిత విద్యుత్ ఉత్పత్తి సామర్థ్యం ఉంది. అందులో పునరుత్పాదక విద్యుత్ 37 శాతంగా ఉంది. అయితే ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి రెండో వారం నుంచే కరెంటు వాడకం క్రమంగా పెరిగి, వేసవిలో గ్రిడ్ గరిష్ఠ డిమాండ్ సుమారు 14,500 మెగావాట్లకు చేరవచ్చని ఓ అంచనా. గతేడాది 13,712 మెగావాట్లుగా నమోదు కావడం గమనార్హం.
వేసవిలో270 మిలియన్ యూనిట్లు! వేసవిలో గరిష్ఠ విద్యుత్ వాడకం దాదాపు 265-270 మిలియన్ యూనిట్లు (ఎంయూ)గా ఉండొచ్చని అధికారులు ఇప్పటికే అంచనా వేస్తున్నారు. స్థానిక వనరులను పూర్తిస్థాయిలో వినియోగించుకుని, బహిరంగ మార్కెట్లో కొనుగోళ్లు సాధ్యమైనంత మేరకు తగ్గించాలనే భావనలో ఉన్నారు. గతంలో వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం బహిరంగ మార్కెట్లో అధిక ధరకు విచ్చలవిడిగా కొనుగోళ్లను జరిపింది. ఫలితంగా 2023-24 లో ఇలా రూ.8,600 కోట్లు వెచ్చించింది. ఆ మొత్తమే ట్రూఅప్ రూపేణా ప్రజలు ప్రస్తుతం భరించాల్సిన పరిస్థితి వస్తోంది.
కరెంట్ కోతల నివారణలో కీలకంగా ఏపీ జెన్కో: స్వాపింగ్ ద్వారా హరియాణా, జమ్మూ నుంచి విద్యుత్ తీసుకోనున్నారు. ఈ లెక్కన చూస్తే కొన్ని టైం బ్లాక్ (ప్రతి 15 నిమిషాలు ఒక టైం బ్లాక్)లలో మాత్రమే స్వల్పంగా కొనాల్సి రావొచ్చని అధికారులు భావిస్తున్నారు. ఉదయం, సాయంత్రం పీక్ డిమాండ్ వేళల్లో జెన్కో థర్మల్ కేంద్రాల నుంచి గరిష్ఠ విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేయాలని యోచిస్తున్నారు. వేసవిలో కరెంటు కోతలను నివారించడంలో ఏపీ జెన్కో కీలక బాధ్యతలను నిర్వర్తిస్తుంది. అదే విధంగా థర్మల్ కేంద్రాల ఉత్పత్తి సామర్థ్యం 80-85% వరకు ఉండేలా అధికారులు ప్రణాళికలను రచించారు. అనంతరం వీటి ద్వారా రికార్డు స్థాయిలో బొగ్గు నిల్వలను జెన్కో సిద్ధం చేసింది.
ప్రధానంగా విజయవాడ వీటీపీఎస్, కడప ఆర్టీపీపీ, కృష్ణపట్నంలో ఇప్పటికే 12.88 లక్షల టన్నుల బొగ్గును నిల్వ చేసింది. అవి 15-18 రోజుల పాటు విద్యుత్ ఉత్పత్తికి సరిపోతాయి. గత పదేళ్లలో ఇంతమొత్తంలో బొగ్గు నిల్వలు ఉంచడం ఇదే మొదటిసారి. అదే విధంగా బొగ్గు సరఫరా సంస్థలకు గడువులోగా బిల్లులను చెల్లిస్తుండటంతో బొగ్గు నాణ్యత సైతం పెరిగింది. జెన్కో థర్మల్ ప్లాంట్ల విద్యుత్ ఉత్పత్తి సామర్థ్యం 6,610 మెగావాట్లుగా ఉంది. అయితే గతంలో వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో థర్మల్ కేంద్రాలకు సరిపడా బొగ్గును సమకూర్చకుండా తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురిచేసింది. దీనికితోడు వ్యాగన్లలో బొగ్గు వస్తేనే ఉత్పత్తి చేసే పరిస్థితి ఉండేది.
విదేశీ బొగ్గుకు అదానీ సంస్థతో ఒప్పందం: అప్పట్లో జెన్కో ఉత్పత్తి సామర్థ్యం వేసవిలోనూ 50-60 శాతానికి మించలేదు. అందుకే బహిరంగ మార్కెట్లోని అధిక ధరకు కొని, ఆ భారాన్ని డిస్కంలపై అంతిమంగా వినియోగదారులపై మోపేవారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 5 లక్షల టన్నుల విదేశీ బొగ్గు కోసం అదానీ సంస్థతో ఇప్పటికే ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకోవడం గమనార్హం. దాంతో ఈ ఏడాది జూన్ నాటికి విదేశీ బొగ్గు రానుంది. ఇప్పటికే 75 వేల టన్నుల బొగ్గు కృష్ణపట్నానికి చేరుకుంది.
మరిన్ని: విద్యుత్ కొనుగోలు వ్యయాన్ని రానున్న మూడేళ్లలో యూనిట్కు 1.19 మేర తగ్గించేందుకు ఇంధన శాఖ కసరత్తు చేస్తోంది. ఎన్డీయే ప్రభుత్వం ఏర్పడే నాటికి యూనిట్ విద్యుత్ కొనుగోలు వ్యయం 5.19 గా ఉంది. మరో మూడేళ్లలో దీన్ని రూ. 4కి తీసుకురావాలన్న లక్ష్యం మేరకు 2025-26లో యూనిట్కు 29 పైసలు తగ్గించింది. అయితే ఇంకా 90 పైసలు తగ్గించేందుకు గల అవకాశాలపై కసరత్తు చేస్తోంది.
ఇదీ అధికారుల ప్రణాళిక
ఉత్పత్తి
సంస్థ
విద్యుత్
ఉత్పత్తి (ఎంయూల్లో)
|ఏపీ జెన్కో (థర్మల్, హైడల్ కలిపి)
|128
|ఇండిపెండెంట్ పవర్ ప్రొడ్యూసర్లు
|50
|సెంట్రల్ జనరేటింగ్ స్టేషన్లు
|40
|సౌర విద్యుత్
|28
|పవన విద్యుత్
|10
|మొత్తం
|256
