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అమరావతిని గ్రీన్ సిటీగా మార్చేలా ప్రణాళిక - ఇకపై చిన్న భవనాలకూ భారీ రాయితీలు

హరిత భవనాల నిర్మాణానికి సంబంధించి ఐజీబీసీ ఇచ్చే రేటింగ్ ఆధారంగా - రాజధానిలో మూడు వేల కిలోమీటర్ల మేర వాకింగ్, సైక్లింగ్ ట్రాక్‌ల ఏర్పాటు

Green Building Concessions AP
Green Building Concessions AP (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 8, 2026 at 12:51 PM IST

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Green Building Concessions AP : రాష్ట్రంలో పర్యావరణహిత భవనాల నిర్మాణాన్ని ప్రోత్సహించేందుకు అభివృద్ధి, అనుమతి ఫీజుల్లో భారీ రాయితీలను ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. ఇప్పటివరకు కేవలం బహుళ అంతస్తుల భవనాలకే పరిమితమైన ఈ రాయితీలను, ఇకపై చిన్న భవనాలు, సాధారణ వాణిజ్య, నివాస సముదాయాలకు కూడా వర్తింపజేస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.

దేశంలో మరెక్కడా లేని విధంగా : పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసం ఇండియన్ గ్రీన్ బిల్డింగ్ కౌన్సిల్, కాన్ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఇండస్ట్రీ సంయుక్తంగా విజయవాడలో నిర్వహించిన గ్రీన్ బిల్డింగ్ సదస్సులో వర్చువల్‌గా పాల్గొన్న రాష్ట్ర మున్సిపల్‌శాఖ మంత్రి పి. నారాయణ, ఆ శాఖ ముఖ్యకార్యదర్శి ఎస్‌. సురేష్‌కుమార్‌ ఈ విషయాలను వెల్లడించారు. హరిత భవనాల నిర్మాణానికి సంబంధించి ఐజీబీసీ ఇచ్చే రేటింగ్ ఆధారంగా ప్రభుత్వం డెవలప్‌మెంట్ ఫీజుల్లో రాయితీలు కల్పిస్తోందన్నారు. ప్లాటినం రేటింగ్ సాధించిన భవనాలకు 20% రాయితీ గోల్డ్ రేటింగ్ సాధించిన భవనాలకు 15% రాయితీ సిల్వర్ రేటింగ్ సాధించిన భవనాలకు 10% రాయితీ ఇస్తున్నట్లు చెప్పారు. దేశంలో మరెక్కడా లేని విధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ రాయితీలను అందిస్తోందని, దీంతో పర్యావరణహిత నిర్మాణాల్లో దేశంలోనే ఏపీ నంబర్ వన్ స్థానంలో ఉండాలనేది తమ లక్ష్యంగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నిర్దేశించారని అన్నారు.

గ్రీన్ సిటీగా తీర్చిదిద్దేందుకు : రాజధాని అమరావతిని అత్యుత్తమ గ్రీన్ సిటీగా తీర్చిదిద్దేందుకు సీఆర్‌డీఏ ప్రత్యేక ప్రణాళికలు రూపొందించిందని కమిషనర్‌ విజయరామరాజు తెలిపారు. కాలుష్య రహిత నగరంగా మార్చేందుకు రాజధానిలో ఏకంగా మూడు వేల కిలోమీటర్ల మేర వాకింగ్, సైక్లింగ్ ట్రాక్‌లను ఏర్పాటు చేస్తామన్నారు. 30 నుంచి 35 శాతం విస్తీర్ణాన్ని కేవలం జలాశయాలు, పచ్చదనం జోన్లకే కేటాయించారని చెప్పారు. ఐజీబీసీ అమరావతి చాప్టర్ ఏర్పాటు కోసం సీఆర్‌డీఏ ఇప్పటికే రాజధానిలో స్థలం కేటాయించిందని, అక్కడ ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమ గ్రీన్ బిల్డింగ్ నిర్మించి ఆదర్శంగా నిలవాలని సీఆర్‌డీఏ అధికారులు సూచించారు.

సీఆర్‌డీఏ ప్రాజెక్ట్ ఆఫీసు సైతం : ఇటీవల సీఎం చంద్రబాబు ప్రారంభించిన సీఆర్‌డీఏ ప్రాజెక్ట్ ఆఫీసు సైతం నెట్-జీరో ఎనర్జీ భవనంగా గుర్తింపు పొందిందని గుర్తుచేశారు. భవన నిర్మాణ రంగంలో వాడే సిమెంట్, స్టీల్ తదితరాల వల్లే సుమారు 40% కర్బన ఉద్గారాలు వెలువడుతున్నాయని సీఐఐ, ఐజీబీసీ ప్రతినిధులు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. 2001లో అప్పటి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు దార్శనికతతో హైదరాబాద్‌లో ఐజీబీసీకి అంకురార్పణ జరిగిందని గుర్తుచేశారు. నేడు అది దేశవ్యాప్తంగా 16 బిలియన్ చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో గ్రీన్ భవనాలకు సర్టిఫికేషన్ ఇచ్చే స్థాయికి ఎదిగిందన్నారు.

వెలుతురు గాలి వచ్చేలా డిజైన్ : పాతకాలపు మండువా లోగిళ్ల తరహాలో సహజసిద్ధమైన వెలుతురు, గాలి వచ్చేలా భవనాలను డిజైన్ చేసుకోవాలని నిపుణులు సూచించారు. దీనివల్ల కరెంటు వాడకం, ఏసీల అవసరం తగ్గుతుందన్నారు. వాడిన నీటినే 70% వరకు ట్రీట్ చేసి తిరిగి వినియోగించుకునే డ్యూయల్ ప్లంబింగ్ సిస్టమ్స్, రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్, సోలార్ ప్యానెల్స్ వాడకం ద్వారా భవిష్యత్ తరాలకు మేలు జరుగుతుందన్నారు. ఐజీబీసీ సర్టిఫైడ్ భవనాల్లో ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ సమృద్ధిగా ఉండి, నివసించే వారి ఆరోగ్యం మెరుగ్గా ఉంటుందని, ఆఫీసుల్లో ఉద్యోగుల పనితీరు పెరుగుతుందని వివరించారు. ప్రజలు, బిల్డర్లు ఇళ్లు కట్టుకున్నా, కొనుక్కున్నా ఐజీబీసీ రేటింగ్ ఉందో లేదో చూసుకోవాలని కోరారు.

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