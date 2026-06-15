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భాగ్యనగరంలో సిగ్నేచర్​ టవర్లు - రాయదుర్గం, కోకాపేటలో బిల్డర్ల ప్లానింగ్

పశ్చిమ హైదరాబాద్‌లోని ఐటీ కారిడార్​లో దర్శనమిస్తున్న అద్దాల మేడలు - వైవిధ్యం లేకపోవడంతో డబ్బాల మాదిరి నిర్మాణాలు - సిగ్నేచర్‌ టవర్ల నిర్మాణం కోసం అంతర్జాతీయ స్థాయి ఆర్కిటెక్ట్‌లను సంప్రదిస్తున్న బిల్డర్లు

Plan To Build Iconic Towers in Hyderabad
Plan To Build Iconic Towers in Hyderabad (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 15, 2026 at 5:09 PM IST

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Plan To Build Iconic Towers in Hyderabad : ఇటీవల వచ్చిన ఒక సినిమాలో హీరో అమెరికా వెళతాడు. విమానాశ్రయంలో దిగి క్యాబ్‌లో సిటీలో ప్రయాణిస్తూ అక్కడి ఆకాశహర్మ్యాలను చూస్తాడు. ఇది అచ్చం మన గచ్చిబౌలిలా ఉంది అంటాడు. హైదరాబాద్‌ నగరంలోని ఆకాశహర్మ్యాల నిర్మాణాలు సిటీ స్కైలైన్‌ రూపురేఖల్ని పూర్తిగా మార్చేశాయని చెప్పడానికి ఈ సినిమా డైలాగ్‌ సరిపోతుంది.

పశ్చిమ హైదరాబాద్‌లోని ఐటీ కారిడార్‌లోకి ఒకసారి వెళితే విదేశాల్లో ఉన్నామా అనే ఫీలింగ్ వస్తుంది. ఇక్కడ దర్శనమిస్తున్న అద్దాల మేడలు కొత్త లోకంలో ఉన్నామా అనే అనుభూతినిస్తాయి. దేశ ప్రజలనే కాకుండా ఈ ప్రాంతం ప్రపంచం దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. ముంబయి తర్వాత అత్యధిక భవనాలు ఈ ప్రాంతంలోనే ఉన్నాయి.

డబ్బాల మాదిరి భవనాలు : భాగ్యనగరంలో ఇప్పటి వరకు నిర్మించిన వాణిజ్య, నివాస భవనాలన్నీ సుమారుగా ఒకే రీతిలో ఉన్నాయి. ఆర్కిటెక్చర్‌ విషయంలో పెద్దగా ఎలాంటి మార్పులూ కనిపించడం లేదు. భవన నిర్మాణాలన్నీ డబ్బా మాదిరి ఉన్నాయని విమర్శించే వారూ ఉన్నారు. నివాస భవన నిర్మాణాల్లో వాస్తురీత్యా ప్రయోగాలకు పెద్దగా అవకాశం లేదని బిల్డర్లు ఇంతకాలం చెబుతూనే ఉన్నారు. కొందరు డెవలపర్లు వైవిధ్యం కోసం ఆకాశహర్మ్యాల చివరి అంతస్తుల్లో అన్ని టవర్లను కలిపి వాకింగ్​ ట్రాక్‌ల వంటివి నిర్మించారు. అత్యంత ఎత్తులోని టవర్లను కలపడం ఇంజినీరింగ్‌ పరంగా సవాలుగా మారుతోంది. అయినా వారు ప్రయత్నిస్తున్నారు. కానీ భవనం ఆర్కిటెక్చర్‌ పరంగా ఐకానిక్‌గా ఉన్న భవనాలు నగరంలో పెద్దగా కన్పించవు.

నాలుగు వందల సంవత్సరాల క్రితం నాటి చారిత్రక కట్టడం చార్మినార్, 90వ దశకం చివరలో నిర్మించిన హైటెక్‌సిటీలోని సైబర్‌ టవర్స్‌ గురించే ఇప్పటికీ మాట్లాడుకుంటాం. కొండాపూర్‌లో ఒక ఐటీ పార్క్‌ కొంత భిన్నంగా ఉంటుంది తప్ప ఆర్కిటెక్చర్‌ పరంగా ఆ స్థాయిలో ఇంకో భవనం కన్పించడం లేదు.

ల్యాండ్‌మార్క్‌గా నిలిచిపోయే టవర్లు : గృహ నిర్మాణాల అంశంలో పరిమితులు ఉన్నాయి. దీంతో వాణిజ్య భవనాల్లో ల్యాండ్‌మార్క్‌గా నిలిచిపోయే టవర్లు నిర్మించడానికి బిల్డర్లు ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్నారు. దీనికోసం వ్యూహాత్మకంగా ఎంతో ప్రాముఖ్యత కల్గిన రాయదుర్గం, కోకాపేట వంటి ప్రాంతాలను ఎంపిక చేసుకొంటున్నారు.

హైదరాబాద్‌లో కమర్షియల్‌ రియల్‌ ఎస్టేట్‌కు డిమాండ్‌ ఉండటంతో ప్రీమియం గ్రేడ్‌-ఏ ఆఫీస్‌ స్పేస్‌ కోసం ప్రభుత్వం ఇటీవల వేలం నిర్వహించింది. దీనిలో కొందరు బిల్డర్లు రికార్డు స్థాయి ధరల్లో భూములు కొనుగోలు చేశారు. ఎకరానికి గరిష్ఠంగా రూ.237 కోట్ల వరకు వెచ్చించి భూములను సొంతం చేసుకున్నారు. ఇక్కడ కట్టే భవనాలపై నగరవాసులే కాకుండా తోటి బిల్డర్లు సైతం ఉత్సుకతతో ఎదురుచూస్తున్నారు. ఎలాంటి నిర్మాణాలు ఇక్కడ రానున్నాయోనని ఆసక్తిగా గమనిస్తున్నారు. ఈ భూములను వేలంలో సొంత చేసుకున్న బిల్డర్లు సైతం సిగ్నేచర్‌ టవర్ల నిర్మాణం కోసం అంతర్జాతీయ స్థాయి ఆర్కిటెక్ట్‌లను సంప్రదిస్తున్నారు.

"రాయదుర్గంలో మేం వేలంలో కొనుగోలు చేసిన 5.09 ఎకరాల భూమిలో విలక్షణమైన, భారీ లగ్జరీ టవర్‌ అభివృద్ధి చేయనున్నాం. యూ ఆకారంలో ఒక సిగ్నేచర్‌ టవర్‌ నిర్మిస్తాం. 145 మీటర్ల ఎత్తుతో 30 అంతస్తులతో 20 లక్షల చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో రూపొందిస్తాం" - బి.సుబ్బారెడ్డి, వంశీరాం బిల్డర్స్‌ సీఎండీ

అన్నీ ఒకేచోట ఉండేలా వాణిజ్య భవనాల నిర్మాణం : గతంలో కార్యాలయాలు అనేకం ఐటీ స్పేస్‌ ప్రాంతానికే పరిమితం అయ్యేవి. ఇప్పుడు వీటితోపాటు రిటైల్, ఆతిథ్య విభాగాలు ఒకేచోట ఉండేలా వాణిజ్య భవనాల నిర్మించేలా బహుళజాతి సంస్థలు ఆసక్తి కనబరుస్తున్నాయి. రాయదుర్గంలోని నాలెడ్జ్‌ సిటీ ఇందుకు ఉదాహరణ. ఐటీ పార్కుకు దగ్గరలోనే పెద్ద సంఖ్యలో రెస్టారెంట్లు, ఫుడ్‌కోర్టులు, వినోద కేంద్రాలు ఉన్నాయి. పని రోజుల్లోనే కాకుండా సెలవు రోజుల్లోనూ ఇక్కడ సందడి వాతావరణం కనిపిస్తుంది. నగరంలోని ఫైనాన్షియల్​ డిస్ట్రిక్ట్​ ప్రాంతంలో కార్యాలయాల పైఅంతస్తుల్లో హోటల్స్​ వంటివి ఉన్నాయి. కొత్తగా వచ్చే వాణిజ్య భవనాలను ఈ విధంగా సమ్మిళితంగా నిర్మిస్తున్నారు. ఫలితంగా సంస్థాగత మదుపర్లు, జీసీసీలు, హాస్పిటాలిటీ ఆపరేటర్ల నుంచి ఆదరణ లభిస్తుందని డెవలపర్లు భావిస్తున్నారు.

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హైదరాబాద్​ ల్యాండ్‌మార్క్‌గా టవర్లు
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