తెలంగాణ మినీ 'మాల్దీవులు' రా రమ్మంటోంది - న్యూ ఇయర్​కు హాయిగా అలా వెళ్లి రండి!

భద్రాద్రి జిల్లాలో పర్యాటక ప్రాంతాలకు పెరుగుతున్న ఆదరణ - పర్యాటకులను మంత్రముగ్ధులను చేస్తున్న కిన్నెరసాని అందాలు, పులిగుండాల, కనకగిరి గుట్టలు - ముక్కోటి ఏకాదశి మహోత్సవాలకు ముస్తాబవుతున్న భద్రాచలం

Best Tourist Places in Bhadradri kothagudem Dist
Best Tourist Places in Bhadradri kothagudem Dist (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 20, 2025 at 10:32 AM IST

3 Min Read
Best Tourist Places in Bhadradri kothagudem Dist : ఆదివారం వస్తుందంటే చాలు చాలా మంది వీకెండ్​ ట్రిప్​ ఫ్లాన్ చేస్తుంటారు. వారంలో కనీసం ఆ ఒక్కరోజైనా ప్రకృతికి దగ్గరగా ఉంటూ మనసును ప్రశాంతంగా ఉంచుకోవాలని చూస్తారు. హైదరాబాద్​ నగరంలోనే ఉన్న పర్యాటక ప్రదేశాలకు వెళ్లాలని ఉన్నప్పటికీ, ట్రాఫిక్ రణగొణుల మధ్య వెళ్లాలనే మూడ్ కాస్తా మారిపోతుంది. అందుకే చాలా మంది నగరానికి దూరంగా వెళ్లి వీకెండ్​ను ఎంజాయ్ చేయాలని ప్లాన్ చేసుకుంటారు. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో ఉన్న ప్రముఖ పర్యాటక ప్రాంతాల వివరాలు? వాటి ప్రత్యేకతలు తెలుసుకుందాం.

దక్షిణ అయోధ్యగా విరాజిల్లుతున్నటువంటి భద్రాచలం పుణ్యక్షేత్రం ముక్కోటి ఏకాదశి మహోత్సవాలకు ముస్తాబవుతోంది. డిసెంబర్‌ 29వ తేదీన కనువిందు చేసే తెప్పోత్సవం, 30వ తేదీన అత్యంత పవిత్రమైన ఉత్తర ద్వార దర్శనం కోసం రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి పెద్దఎత్తున భక్తులు తరలిరానున్నారు. భద్రాద్రి రామయ్య దర్శనానికి వచ్చే భక్తులకు ఆధ్యాత్మిక అనుభూతితో పాటు పర్యాటకంగా ఆకట్టుకునే ప్రాంతాలు భద్రాద్రి జిల్లాలో కొలువై ఉన్నాయి.

భద్రాచలంలోని సందర్శనీయ ప్రాంతాలు : భద్రాచలం పట్టణం నుంచి 35కిలోమీటర్ల దూరంలో గోదావరి నది తీరాన వెలిసిన పర్ణశాల రామాయణ కావ్యాన్ని వీక్షకుల కళ్లముందుంచే ఒక అద్భుత దృశ్యం. సీతాదేవి స్నానమాచరించి తన నారచీరలను ఆరవేసిన గుర్తులు ఇక్కడి రాళ్లపై ఇప్పటికీ సందర్శకులకు దర్శనమిస్తాయి. పర్ణశాల వద్ద గోదావరి నదిలో భక్తులు బోటింగ్‌ చేస్తూ ప్రకృతి అందాలను తనివితీరా వీక్షించవచ్చు. పర్ణశాల సమీపంలో ఉన్న ‘గుండాల’ వద్ద భూమిలో నుంచి వేడినీరు ఉబికి రావటం ఒక ప్రకృతి వింత అనిచెప్పవచ్చు. భక్తులు ఇక్కడ స్నానం చేయటాన్ని పరమ పవిత్రంగా భావిస్తారు.

అరుదైన జంతుజాలాలకు వేదిక ‘పులిగుండాల’ : చుట్టూ పచ్చని అడవులు, జంతువులు, అరుదైన పక్షిజాతులు, ఔషధ గుణాలు కలిగిన మొక్కలు ఇలా ప్రకృతి అందాలకు కేరాఫ్​ అడ్రస్​గా మారాయి. ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలో ఉన్న కనకగిరి గుట్టలు, పులిగుండాల అటవీప్రాంతం. ఇక్కడ ఎకో టూరిజం అభివృద్ధి పనులు శరవేగంగా సాగుతున్నాయి. పర్యాటకులు కనకగిరి కొండ వ్యూ పాయింట్‌ ద్వారా ప్రకృతి అందాలు పర్యాటకులను విశేషంగా ఆకర్షిస్తున్నాయి.

కనువిందు చేసే కిన్నెరసాని అందాలు : దట్టమైన అడవులు, ఎత్తైన కొండల మధ్య నిర్మించిన కిన్నెరసాని ప్రాజెక్టు పర్యాటకులను మంత్రముగ్ధులను చేస్తోంది. పర్యాటకశాఖ ఈ ప్రాంతంలో బోటింగ్‌ సదుపాయాన్ని కల్పిస్తోంది. నీలిరంగు నీటిపై పడవలో ప్రయాణిస్తూ చుట్టూ ఉన్న కొండలను చూస్తుంటే పర్యాటకులకు ఏదో తెలియని ప్రశాంతత కలుగుతుంది. జీవితంలో సరికొత్త అనుభూతి కలిగిస్తుంది.

Best Tourist Places in Bhadradri kothagudem Dist
కిన్నెరసానిలో బోటు షికారు చేస్తున్న పర్యాటకులు (EENADU)

ప్రాజెక్టు మధ్యలో అక్కడక్కడ కనిపించే చిన్నచిన్న దీవులు ప్రకృతి ప్రేమికులకు పసందైన విందును అందిస్తాయి. జింకల పార్కు కిన్నెరసాని పర్యటనలో పిల్లలు, పెద్దలను సమానంగా ఆకట్టుకునే మరో ప్రదేశం. ఇక్కడ వందల సంఖ్యలో జింకలు సహజసిద్ధమైన వాతావరణంలో హాయిగా విహరిస్తుంటాయి. ఆ దృశ్యాలు ఎంతో చూడచక్కగా ఉంటాయి. అద్దాలమేడ, కాటేజీల నుంచి ప్రాజెక్టును వీక్షించటం ద్వారా పర్యాటకులు మధురానుభూతి పొందవచ్చు. జీవితంలో ఓ మరపురాని మధుర అనుభూతిగా మార్చుకోవచ్చు. పైన వివరించిన వాటితో పాటు మరికొన్ని సందర్శనీయ ప్రాంతాలు కూడా ఉన్నాయి. వాటి వివరాలు మీకోసం.

మరిన్ని చూడదగిన ప్రాంతాలు :

  • దుమ్ముగూడెం మండలంలోని బొజ్జిగుప్పలో ఆదివాసీ ఆవాసాలు, పంటపొలాలు, ఆహార అలవాట్లను పరిశీలించవచ్చు. పర్యాటకుల కోసం ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా క్యాంప్‌ ఫైర్, రేలా నృత్య ప్రదర్శనలు ఉండనున్నాయి.
  • భద్రాచలంలో గిరిజన మ్యూజియం మరింత ఆకర్షణగా నిలుస్తుంది. ముక్కోటి వేడుకలకు తరలివచ్చే భక్తులు ఆదివాసీ గిరిజనుల సంప్రదాయాలను తెలుసుకునేందుకు ఇదో చక్కని వేదిక.
  • భద్రాచలం గోదావరి గట్టుపైన సెల్ఫీ పాయింట్‌ ద్వారా గోదావరి నది అందాలను కెమెరాల్లో బంధించవచ్చు.

