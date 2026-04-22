ఆర్జీయూకేటీలో ఐఐటీ ప్రతిభ తీసుకొచ్చేలా కీలక నిర్ణయం - వీసీ, డైరెక్టర్లుగా ప్రముఖ ఐఐటీ ప్రొఫెసర్ల నియామకం
ట్రిపుల్ఐటీ విద్యార్థులకు అంతర్జాతీయ విద్య అందించాలనే లక్ష్యం - ఆర్జీయూకేటీ వీసీగా మద్దాలి లక్ష్మీనారాయణరావు నియామకం - శ్రీకాకుళం ట్రిపుల్ఐటీ క్యాంపస్ డైరెక్టర్గా గిరిధర్ నియామకం - ఆర్కేవ్యాలీ డైరెక్టర్గా గడ్డం విజయ ప్రకాశ్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 22, 2026 at 11:54 AM IST
Key Decision At RGUKT To Attract IIT-Caliber Talent: రాజీవ్గాంధీ విజ్ఞాన, సాంకేతిక విశ్వవిద్యాలయానికి I.I.T ప్రతిభను తీసుకొచ్చే కీలక నిర్ణయంతో ఉన్నత విద్యా రంగంలో కొత్తదిశ కనిపిస్తోంది. వైస్ ఛాన్స్లర్, డైరెక్టర్లుగా ప్రముఖ ఐఐటీ ప్రొఫెసర్ల నియామకం ద్వారా నాణ్యమైన బోధనకు బలం చేకూరనుంది. ట్రిపుల్ఐటీ విద్యార్థులకు అంతర్జాతీయ స్థాయి విద్య అందించాలనే లక్ష్యానికి ఇది బలమైన అడుగుగా మారనుంది
IIT ప్రొఫెసర్ల నియామకం : RGUKT వైస్ ఛాన్స్లర్, శ్రీకాకుళం, RKవ్యాలీ ట్రిపుల్ఐటీ డైరెక్టర్లుగా IITలకు చెందిన ప్రొఫెసర్లను ప్రభుత్వం నియమించింది. ఈ మేరకు ఇన్ఛార్జ్ ఛాన్స్లర్ కొత్త మధుమూర్తి ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. పదో తరగతి తర్వాత మెరికల్లాంటి పిల్లల్ని తీసుకొని ఆరేళ్లపాటు ఇంటిగ్రేటెడ్ ఇంజినీరింగ్ కోర్సును ట్రిపుల్ఐటీల్లో నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ విద్యార్థులకు నాణ్యమైన విద్యను అందించేందుకు ప్రభుత్వం IIT ప్రొఫెసర్లను నియమించింది.
అనుభవగ్యులైన ప్రొఫెసర్లు : RGUKT వైస్ ఛాన్స్లర్గా IIT కాన్పూర్కు చెందిన రసాయనశాస్త్ర ప్రొఫెసర్ మద్దాలి లక్ష్మీనారాయణరావును నియమించారు. 22 ఏళ్ల బోధన అనుభవం ఉన్న లక్ష్మీనారాయణ IIT కాన్పూర్లో 2003 నుంచి పని చేస్తున్నారు. USV ఛైర్ ప్రొఫెసర్గా మూడేళ్లు పని చేశారు. వివిధ కోర్సుల బోధనలో ప్రతిభకుగాను IIT కాన్పూర్ అకడమిక్ సెనేట్ ఛైర్మన్ నుంచి ప్రశంసా పత్రాలు అందుకున్నారు.
బోధన, పరిశోధనల్లో ఎక్సలెన్స్ అవార్డు : శ్రీకాకుళం ట్రిపుల్ఐటీ క్యాంపస్ డైరెక్టర్గా IIT హైదరాబాద్లోని కెమికల్ ఇంజినీరింగ్ విభాగం సీనియర్ ప్రొఫెసర్ గిరిధర్ మద్రాస్ను నియమించారు. సహాయ, సీనియర్ ప్రొఫెసర్గా 27ఏళ్ల అనుభవం ఉన్న గిరిధర్ జేసీ బోస్ నేషనల్ ఫెలోషిప్- 2015-20ను అందుకున్నారు. షాంఘై ర్యాంకింగ్స్ 2015-19 ప్రకారం కెమికల్ ఇంజినీరింగ్లో అగ్రశేణి వంద మంది శాస్త్రవేత్తల్లో ఈయన ఒకరుగా ఉన్నారు. ప్రతిష్ఠాత్మక శాంతి స్వరూప్ భట్నాగర్ పురస్కారాన్ని 2009లో అందుకున్నారు. బోధన, పరిశోధనల్లో ఉత్తమ ప్రతిభకు IISC ఎక్సలెన్స్ అవార్డు-2015ను అందుకున్నారు
కొన్ని నియామకాలు ఇంకా బ్యాలెన్స్ : RK వ్యాలీ డైరెక్టర్గా IIT దిల్లీలోని భౌతికశాస్త్ర ప్రొఫెసర్ గడ్డం విజయ ప్రకాశ్ను నియమించారు. ఈయన UKIERI, రాయల్ సొసైటీ-UK, INFM-యూకే పరిశోధన పురస్కారాలు IIT దిల్లీ నుంచి హై ఇంపాక్ట్ రీసెర్చ్ అవార్డు అందుకున్నారు. IIT దిల్లీలో DST, FIST అల్ట్రాఫాస్ట్ ఆప్టిక్స్ ల్యాబ్ స్థాపనలో విజయ ప్రకాశ్ కీలక పాత్ర పోషించారు. వీరందరూ మూడేళ్లపాటు ఈ పదవుల్లో కొనసాగుతారు. ఒంగోలు, నూజివీడు ప్రాంగణాలకు సైతం డైరెక్టర్లను నియమించాల్సి ఉంది.
కమిటీని పునర్ వ్యవస్థీకరణ : సాంకేతిక విద్య, శిక్షణ మండలి కమిటీని పునర్ వ్యవస్తీకరిస్తూ ఉన్నత విద్యాశాఖ కార్యదర్శి కోన శశిధర్ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. మండలి కమిటీ ఛైర్మన్గా ఉన్నత విద్యా కమిషనర్ను నియమించారు. వైస్ ఛైర్మన్గా నైపుణ్యాభివృద్ధి, ఉపాధి, శిక్షణ కమిషనర్, కన్వీనర్గా బోర్డు కార్యదర్శిని నియమించారు. సభ్యులు, ప్రత్యేక ఆహ్వానితులుగా 9మందిని నియమించారు. సాంకేతిక విద్యను ఉన్నత విద్యలో విలీనం చేయడంతో కమిటీని పునర్ వ్యవస్థీకరించారు.
