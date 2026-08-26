పిఠాపురంలో ఆలయాల అభివృద్ధి - పవన్ కల్యాణ్ చొరవతో వేగంగా పనులు
పిఠాపురం నియోజకవర్గంలో ఆలయాల అభివృద్ధి పనులు వేగంగా జరుగుతున్నట్లు వెల్లడించిన ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ కార్యాలయం - పవన్ పర్యవేక్షణలో కీలక దశకు చేరుకున్న అభివృద్ధి పనులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 26, 2026 at 8:35 PM IST
Pithapuram Temples Development : పిఠాపురం నియోజకవర్గంలో ఆలయాల అభివృద్ధి పనులు వేగంగా జరుగుతున్నట్లు ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ కార్యాలయం వెల్లడించింది. చారిత్రక, ఆధ్యాత్మిక వారసత్వాన్ని కాపాడుతూ, ఆ వైభవాన్ని భవిష్యత్ తరాలకు మరింత ఘనంగా అందించాలనే లక్ష్యంతో పవన్ చొరవ తీసుకొని ఆలయాల అభివృద్ధి, భజన మందిరాల నిర్మాణం, కళ్యాణ మండపాల ఏర్పాటు కోసం రూ. 30.66 కోట్ల నిధులను మంజూరు చేశారు. పవన్ పర్యవేక్షణలో ఈ అభివృద్ధి పనులు కీలక దశకు చేరుకున్నట్లు ప్రకటించింది.
రూ.17.06 కోట్ల నిధులతో : ఆధ్యాత్మికత కొలువైన క్షేత్రంలో అభివృద్ధి ఉండాలి. చరిత్ర ఉన్న చోట పరిరక్షణ ఉండాలి. సంస్కృతి ఉన్న చోట అది మరింత శోభిల్లాలి అనేది ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ సంకల్పం. తాను ప్రాతినిథ్యం వహిస్తున్న పిఠాపురం నియోజకవర్గంలోని 24 ప్రముఖ దేవాలయాల అభివృద్ధి కోసం రూ.17.06 కోట్ల నిధులను కేటాయించారు. ఈ నిధులతో ఆలయాల నిర్మాణం, పునరుద్ధరణ, మరమ్మతులతో పాటు భక్తులకు అవసరమైన మౌలిక వసతుల కల్పన పనులు జరుగుతున్నాయి. గొల్లప్రోలు సీతారామస్వామి ఆలయంలో ప్రాకార మండపం నిర్మాణం తుది దశకు చేరింది. కొత్తపల్లిలోని జగన్నాథ, సత్యనారాయణ స్వామి ఆలయాల్లో ధ్వజస్తంభాల ప్రతిష్ఠాపన పనులు పూర్తయ్యాయి. పిఠాపురం కొత్తపల్లి వీధిలోని వేణుగోపాలస్వామి ఆలయంలో అర్చకుల క్వార్టర్ల స్లాబ్ పనులు పూర్తయ్యాయి.
ఆధ్యాత్మిక పిఠాపురానికి అభివృద్ధి వెలుగులు— Deputy CMO, Andhra Pradesh (@APDeputyCMO) August 26, 2026
•ఉప ముఖ్యమంత్రి శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి ప్రత్యేక చొరవతో రూ.30.66 కోట్లు నిధులు కేటాయింపు
•24 దేవాలయాల పునరుద్ధరణకు రూ.17.06 కోట్లు
•టీటీడీ కల్యాణ మండపానికి రూ.2 కోట్లు
•48 భజన మందిరాలకు రూ.11.60 కోట్లు
•లక్షలాది భక్తులకు… pic.twitter.com/TJHVPlIMDP
శతాబ్దాల ఘన చరిత్ర కలిగిన పుణ్యక్షేత్రాలు : శ్రీ కుంతీ మాధవస్వామి ఆలయంలో కాలక్షేప మండపం, రామకృష్ణాపూర్ సూర్యనారాయణ స్వామి ఆలయంలో రాజగోపురం నిర్మాణ పనులు కొనసాగుతున్నాయి. కుక్కుటేశ్వర స్వామి ఆలయానికి రూ.5 కోట్లు, శ్రీ పాద శ్రీ వల్లభ దేవస్థానానికి రూ.2 కోట్లతో అభివృద్ధి పనులు మొదలు కానున్నాయి. పునరుద్ధరణ జరుగుతున్న ఆలయాల్లో శతాబ్దాల ఘన చరిత్ర కలిగిన పుణ్యక్షేత్రాలు ఉన్నాయి. పంచ మాధవ క్షేత్రాల్లో ఒకటిగా ప్రసిద్ధి చెందిన 10వ శతాబ్దం నాటి శ్రీ కుంతీమాధవ స్వామి ఆలయంతోపాటు, పిఠాపురం రాజుల కాలం నాటి దేవాలయాలు ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా రూపు మార్చుకుంటున్నాయి. కీలకమైన ఆలయాల్లో భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఆధునీకరణ పనులు చేపడుతున్నారు.
ఆధ్యాత్మిక వారసత్వ పరిరక్షణ : పాడా (పిఠాపురం ఏరియా డెవలప్మెంట్ అథారిటీ ) ఆధ్వర్యంలో పిఠాపురంలోని టీటీడీ కళ్యాణ మండపాన్ని ఆధునిక వసతులతో పునర్నిర్మించారు. ఇదే స్ఫూర్తితో ప్రస్తుతం యు.కొత్తపల్లి మండలంలోని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం కళ్యాణ మండపం నిర్మాణానికి రూ.2 కోట్లు కేటాయించారు. వివాహాలు, ధార్మిక కార్యక్రమాలకు అనువుగా ఆధునిక వసతులతో ఈ కల్యాణ మండపాన్ని నిర్మించనున్నారు. మొత్తంగా రూ.30.66 కోట్లతో చేపడుతున్న ఈ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు పిఠాపురం ఆధ్యాత్మిక వారసత్వ పరిరక్షణతోపాటు ఆలయాల ఆధునికీకరణ, భక్తులకు మెరుగైన సౌకర్యాల ఏర్పాటుకు ఉపయోగపడతాయని ఉపముఖ్యమంత్రి కార్యాలయం వెల్లడించింది.
తొలి దశలో 48 భజన మందిరాల నిర్మాణం : కాకినాడ జిల్లావ్యాప్తంగా ఆధ్యాత్మిక వాతావరణాన్ని పెంపొందించడంతో పాటు, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ధార్మిక, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలను ప్రోత్సహించే లక్ష్యంతో 419 భజన మందిరాలను పునర్నిర్మించేందుకు చర్యలు చేపట్టారు. ఇందులో భాగంగా పిఠాపురం నియోజకవర్గంలో తొలి దశలో 48 భజన మందిరాల నిర్మాణానికి రూ.11.60 కోట్ల నిధులు మంజూరయ్యాయి. ఈ భజన మందిరాలు కేవలం భక్తి కార్యక్రమాలకే పరిమితం కాకుండా భజనలు, ఆధ్యాత్మిక సమావేశాలు, స్థానిక సాంస్కృతిక వేడుకలు, గ్రామస్థాయి ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలకు ఉపయోగపడేలా అభివృద్ధి చేస్తున్నట్లు పవన్ కార్యాలయం వివరించింది.
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