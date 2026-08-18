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పిఠాపురం ఏఈ కుటుంబం ఆత్మహత్య కేసులో ట్విస్ట్​

పిఠాపురం ఏఈ నూకరాజు కుటుంబం ఆత్మహత్య కేసులో కీలక పరిణామం, వెలుగులోకి వచ్చిన కొత్త విషయాలు - నూకరాజు వియ్యంకుడు భాస్కర్‌రెడ్డి ఫిర్యాదుతో సాధిక్‌ఖాన్‌పై సర్పవరం పీఎస్‌లో కేసు

Pithapuram AE Family Self Death Case Twist
Pithapuram AE Family Self Death Case Twist (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 18, 2026 at 12:58 PM IST

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Pithapuram AE Family Self Death Case Twist: పిఠాపురం ఏఈ నూకరాజు కుటుంబం ఆత్మహత్య కేసులో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. దీనికి సంబంధించిన కొత్త విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. నూకరాజు వియ్యంకుడు భాస్కర్‌రెడ్డి ఫిర్యాదుతో సాధిక్‌ఖాన్‌పై సర్పవరం పీఎస్‌లో కేసు నమోదయ్యింది. తన కుమారుడు జగదీశ్‌రెడ్డిని సాధిక్‌ హత్య చేశాడని భాస్కర్‌రెడ్డి ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. జులై 2న పాయిజన్ ఇంజెక్షన్ ఇచ్చి హత్య చేశాడని ఇందులో సాధిక్‌తో పాటు మరో వ్యక్తి పాత్ర ఉన్నట్లు అనుమానం ఉన్నట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు. తమ కుమారుడి మృతిపై సమగ్ర దర్యాప్తు చేయాలని, దీనిపై నిజానిజాలు తేల్చాలని పోలీసులను భాస్కర్ రెడ్డి కోరారు. సాధిక్‌ కారణంగా నూకరాజు కుటుంబం ఆత్మహత్య చేసుకుందని ఇప్పటికే కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

ఇస్లాంలోకి మారాలంటూ ఒత్తిడి: జగదీశ్‌రెడ్డి మృతిపై అనుమానాలున్నాయన్న భాస్కర్‌రెడ్డి నిన్న మనవడు కార్తికేయరెడ్డితో మాట్లాడగా విషయం తెలిసిందని అన్నారు. భాస్కర్‌రెడ్డి కోడలు సౌజన్య బండిలో పోలీసులు మూడు కవర్లు గుర్తించారు. అందులో తన భర్త జగదీశ్‌రెడ్డి మృతిపై అనుమానం వ్యక్తం చేస్తూ సాధిక్ ఖాన్ హత్య చేశాడని, తనను బెదిరించి, బ్లాక్‌మెయిల్ చేశాడని లేఖలో తెలిపింది. తన ఆస్తి, ఫోన్, ఎస్‌బీఐ లాకర్ వివరాలు సాధిక్ తీసుకున్నాడని వెల్లడించింది. అంతేకాకుండా తనను ఇస్లాం మతంలోకి మారాలని ఒత్తిడి చేసినట్లు రాసింది. తన కుటుంబాన్ని చంపుతానని సాధిక్ ఖాన్ బెదిరించాడని, అతడి వేధింపులు భరించలేక ఆత్మహత్యకు పాల్పడుతున్నామని లేఖలో ఉన్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు.

sadiq khan
సాధిక్​​ ఖాన్​ (ETV Bharat)

గాలింపు: గోదావరిలో దూకి ఆత్మహత్య చేసుకున్న ఏఈ నూకరాజు కుటుంబం కోసం సెర్చ్ ఆపరేషన్ కొనసాగుతోంది. ఆదివారం రాత్రి ఏఈ నూకరాజు, ఆయన భార్య, కుమార్తె, మనవడు గోదావరిలో దూకారు. మనవడు కార్తికేయకు ఈత రావడంతో ప్రాణాలతో బయటపడ్డాడు. సోమవారం సాయంత్రం నూకరాజు మృతదేహం లభ్యమైంది. నూకరాజు భార్య మీనా, కుమార్తె సౌజన్య కోసం గాలింపు కొనసాగుతోంది. పోలీసు, గజ ఈతగాళ్లు, SDRFకు చెందిన సుమారు 20 మంది సిబ్బంది గాలిస్తున్నారు. మరోవైపు నిందితుడు సాధిక్ ఖాన్ కోసం రాజమహేంద్రవరం, కాకినాడ పోలీసులు సంయుక్తంగా పది బృందాలతో గాలిస్తున్నారు. సాధిక్‌పై గతంలోనూ పలు ఆరోపణలు ఉన్నట్లు గుర్తించిన పోలీసులు కేసు దర్యాప్తును ముమ్మరం చేశారు.

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