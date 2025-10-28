ETV Bharat / state

ఉచితంగా కొత్త సినిమాలు చూపిస్తారు - చివరికి అంతా కాజేస్తారు

కొత్త సినిమాలు చూసేందుకు పైరసీ వెబ్​సైట్లు - డౌన్​లోడ్​ చేసి మిత్రులకు పంపే వెసులుబాటు - విడుదలకు ముందే నచ్చిన సినిమా అంటూ ఎర - ఉచితం వెనుక పైరసీ మాయగాళ్ల పన్నాగాలున్నాయంటున్న పోలీసులు

Film Piracy In Telangana : కొత్త సినిమాలను పైరసీ వెబ్​సైట్లలో చూడొచ్చు. కావాలనుకుంటే డౌన్​లోడ్​ చేసి మిత్రులకు పంపొచ్చు. విడుదలకు ముందే నచ్చిన సినిమా చూస్తున్నామని ఆనందపడతారు. అయితే ఈ ఉచితం వెనక పైరసీ మాయగాళ్ల పన్నాగాలు వేరే ఉన్నాయని పోలీసులు అంటున్నారు. ఇటీవల నగర సైబర్​క్రైమ్​ పోలీసులు వివిధ భాషల్లోని కొత్త సినిమాలను పైరసీ చేస్తున్న ముఠా గుట్టురట్టు చేసిన సంగతి తెలిసిందే.

విదేశాలకు చెందిన హ్యాకర్లు : దేశ, విదేశాలకు చెందిన హ్యాకర్లు సర్వర్లలోకి చొరబడి సమాచారం చోరీ చేస్తున్నారు. ఇదే బాటలో డిజిటల్ మీడియా సంస్థల్లోని సినిమాలు, ఓటీటీల్లోని వెబ్​సీరిస్​లను డౌన్​లోడ్​ చేసుకుంటున్నారు. వీటిని పైరసీ వెబ్​సైట్లు నిర్వహించే ముఠాలకు విక్రయించి సొమ్ము చేసుకుంటున్నారు. చైనా, సింగపూర్, మలేషియా, నైజీరియా తదితర దేశాల్లోని సైబర్ మాయగాళ్లు తమకు అనువుగా మలచుకుంటున్నారు.

మొదట్లో ఉచితం : ఆన్​లైన్ గేమింగ్, బెట్టింగ్​యాప్​ల ప్రకటనలిచ్చి పైరసీ సినిమా చూసే వారిని ఆకట్టుకుంటున్నారు. మొదట్లో ఉచితం అంటూ ఆన్​లైన్​ గేమింగ్​లోకి లాగుతున్నారు. ఆపై క్రమంగా డబ్బు వసూలు చేస్తున్నారు. ఇదే తరహాలో బెట్టింగ్​ యాప్​లలోనూ మొదట్లో పందేల్లో గెలిచారంటూ కొంత సొమ్మును సంబంధిత వ్యక్తి బ్యాంకు ఖాతాలో వేస్తున్నారు. దీంతో ఆశ కలిగి మరింత డబ్బు వేసి పందేల్లో పాల్గొనే విధంగా ఉసిగొల్పుతున్నారు. పెద్దమొత్తంలో పందెం కాసినప్పుడు దాన్ని కాజేయటం మొదటి కోణం.

వీడియోలతో సొమ్ము చేసుకుంటూ : పైరసీ సినిమాలు ఉచితమని ఆశచూపి ఈ-కామర్స్ వెబ్​సైట్లలో వస్తువులు కొనుగోలు చేయించటం మరో ఎత్తుగడ. హైదరాబాద్​కు చెందిన సాఫ్ట్​వేర్​ ఉద్యోగి అదనపు ఆదాయం కోసం తప్పటడుగులు వేశాడు. కొనుగోలుదారులను పెంచుకొని అధిక కమీషన్​ తీసుకోవాలనే ఆలోచనతో ఇలా చేస్తున్నట్లు పోలీసులు నిర్ధారించారు. నిందితుడిని అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్​కు తరలించారు. ఇతడి మార్గంలో ఎంతోమంది యువత, ఉద్యోగులు సినిమా థియేటర్లు, ఓటీటీ వేదికలపై సినిమాలను వీడియోలు తీసి సొమ్ము చేసుకుంటున్నట్టు పోలీసు అధికారి తెలిపారు.

అసలు సూత్రధారులపై గురి : సినిమా పైరసీకి డిజిటల్ ​మీడియా సంస్థల నిర్లక్ష్యం, సైబర్ భద్రతా లోపాల కారణంగానే ఇలాంటి నేరాలు జరుగుతున్నాయని పోలీసులు నిర్ధారించారు. నిర్వాహకులు తప్పిదాన్ని అంగీకరించకుండా పరస్పరం నిందారోపణలు చేసుకున్నట్లు సమాచారం. సినీ పరిశ్రమకు రూ.వేల కోట్లు నష్టం తీసుకొచ్చిన పైరసీ ముఠాల లింకులపై పోలీసులు గురిపెట్టారు.

ఒకే పేరుతో 100కు పైగా వెబ్​సైట్లు : నిందితులు కస్టడీలో వెల్లడించిన వివరాల ఆధారంతో లోతుగా దర్యాప్తు చేపట్టారు. పైరసీ వెబ్​సైట్ల నిర్వాహకులు ఒకే పేరుతో 100కు పైగా వెబ్​సైట్లను కొనుగోలు చేశారు. పోలీసులు గుర్తిస్తే మరో వెబ్​సైట్​ను అందుబాటులో ఉంచేలా ముందస్తు ఏర్పాట్లు చేసుకున్నారు.

ఐబొమ్మ (బొప్పం) వెబ్​సైట్​ కేసులో : ప్రతిస్థాయిలో ఏజెంట్లను పెట్టుకుని సూత్రధారులను గుర్తించకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు. టెక్నాలజీ సాయంతో మూలాలను గుర్తించేందుకు పోలీసులు ప్రత్యేక బృందాలను రంగంలోకి దింపారు. ఐబొమ్మ (బొప్పం) వెబ్​సైట్​ కేసులో అరెస్టయిన వారి నుంచి రాబట్టిన సమాచారం ఆధారంగా అసలు సూత్రధారులను గుర్తించే పనిలో సైబర్ క్రైమ్​ పోలీసులు నిమగ్నమయ్యారు. కొందరు అనుమానితులను అదుపులోకి తీసుకుని ప్రశ్నిస్తున్నట్లు సమాచారం.

500 సినిమాల పైరసీ - సినిమా ఇండస్ట్రీకి రూ.3,700 కోట్లు నష్టం : సీవీ ఆనంద్

విడుదలైన రోజే HD క్వాలిటీలో ఆన్​లైన్​లో - కొత్త సినిమాల పైరసీ దొంగ దొరికేశాడు

