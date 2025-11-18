ETV Bharat / state

పైరసీలతో ఏటా సినీ పరిశ్రమకు ఎంత నష్టం కలుగుతుందో తెలుసా?

టాలీవుడ్​, బాలీవుడ్​ అన్న తేడా లేకుండా సినిమా పైరసీ - ప్రపంచంలోనే ఎక్కువ నిర్మించేది భారతీయ చిత్ర పరిశ్రమ - పైరసీతో 2023లో రూ.22,400 కోట్ల నష్టం

Piracy in Tollywood Film Industry
Piracy in Tollywood Film Industry (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 18, 2025 at 12:44 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

Piracy in Tollywood Film Industry : సినిమా అంటే పేదవాడి నుంచి కోటీశ్వరుడి వరకు వినోదం పంచే అద్భుత మాధ్యమం. భారతీయులకు ఐతే సినిమా అంటే జీవితంలో ఓ భాగం. అభిమాన నటుడి సినిమా విడుదలైన రోజు పండగ రోజే. ప్రేక్షకుల అభిరుచి గమనించి కళాఖండాలు అనదగ్గ అనేక సినిమాలు రూపొందిస్తుంటారు భారతీయ దర్శక నిర్మాతలు. ఒక్క సినిమాతో నెలల తరబడి వందలాది మందికి ఉపాధి కల్పిస్తుంటారు. అయితే రోజురోజుకీ పెరిగిపోతున్న పైరసీ అనే భూతం కారణంగా ఆ రోజులు మాయం అవుతాయా అని భయపడే రోజులు వచ్చాయి. సినిమా ద్వారా నాలుగు రూపాయలు సంపాదిద్దాం అని ఆశపడే దర్శక నిర్మాతలకు మరో సినిమా తీద్దామంటే భయపడేలా పైరసీ మోసగాళ్లు చేస్తున్నారు.

పైరసీ మోసాలకు అరికట్టేదేలా? - ప్రతి ఏటా సినీ పరిశ్రమకు ఎంత నష్టం కలుగుతుందో తెలుసా? (ETV)

ఇదే క్రమంలో ముఖ్యంగా టాలీవుడ్‌కు సవాల్‌ విసురుతున్న పైరసీ వెబ్‌సైట్‌ ఐబొమ్మ, బొప్పం నిర్వాహకుడు ఇమ్మడి రవిని హైదరాబాద్‌ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఇతడి కోసం చాలాకాలంగా గాలిస్తున్న పోలీసులకు 'నన్ను పట్టుకోండి చూద్దాం' అంటూ సవాల్‌ విసరగా ఎట్టకేలకు ఆ పని చేసి కటకటాల్లోకి నెట్టారు. టాలీవుడ్‌ ప్రముఖులతో కలిసి హైదరాబాద్‌ పోలీసు కమిషనర్‌ సజ్జనార్‌ దీనికి సంబంధించి వివరాలను వెల్లడించారు.

"ఇక్కడే కాదు, దేశాన్నే కాదు ప్రపంచాన్నే పీడిస్తున్న సమస్య పైరసీ. ఈ పైరసీపై హైదరాబాద్​ పోలీసులు, టాలీవుడ్​ ఇండస్ట్రీ పెద్ద ఎత్తున ఫైట్​ చేశాయి. ఈక్రమంలోనే ఐబొమ్మ, బొప్పం టీవీ నిర్వాహకుడు, మాస్టర్​ మైండ్​ ఇమ్మడి రవిని అదుపులోకి తీసుకున్నాం. పైరసీతో టాలీవుడ్​కు నష్టాలు కలిగిస్తూ, బెట్టింగ్​ యాప్స్​ను ప్రమోట్​ చేస్తూ ప్రజల డేటాను కూడా దొంగలిస్తున్నారు. దీంతో చాలా మంది ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారు." - సజ్జనార్​, హైదరాబాద్​ సీపీ

ఇమ్మడి రవి పద్ధతులకు పోలీసులే ఆశ్చర్యం : సినిమా పైరసీ చేసేందుకు ఇమ్మడి రవి అనుసరించిన పద్ధతులను చూసి పోలీసులే ఆశ్చర్యపోయారు. మొదటి నుంచి నేర ప్రవృత్తి కల్గిన ఇతను తన మోసాల కోసం తప్పుడు పేర్లతో మహారాష్ట్రలో డ్రైవింగ్‌ లైసెన్స్‌, పాన్‌కార్డులు పొందాడు. సినీ రంగం అప్రమత్తమై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసినప్పుడు వారికి చిక్కకుండా భారత పౌరసత్వాన్ని వదిలి కరేబియన్‌ దేశం సెయింట్‌ కిట్స్‌ అండ్‌ నెవిస్‌కు పారిపోయాడు. ఫ్రాన్స్‌లో ఉంటూ వివిధ దేశాలు తిరిగాడు. అమెరికా, స్విట్జర్లాండ్‌, నెదర్లాండ్స్‌లో సర్వర్లు ఏర్పాటు చేశాడు. 110 డొమైన్స్‌ కొనుగోలు చేశాడు. ఒక వెబ్‌సైట్‌ బ్లాక్‌ చేస్తే మరో కొత్త సైట్‌ తయారు చేశాడు. ఇలా 65 మిర్రర్‌ వెబ్‌సైట్లు నిర్వహించాడు.

తన హార్డ్‌డిస్క్‌లో ఏకంగా 21వేల సినిమాలు ఉన్నాయంటే ఇమ్మడి రవి పైరసీ మోసాలు ఏ స్థాయిలో సాగాయో కళ్లకు కడుతుంది. 1972లో విడుదలైన గాడ్‌ఫాదర్‌ నుంచి ఇటీవల వచ్చిన ఓజీ వరకు అందులో ఉన్నాయి. ఇంకా ఆందోళన కల్గించే అంశం 50లక్షల మంది సబ్‌స్రైబర్ల డేటా ఇమ్మడి రవి వద్ద ఉంది. సైబర్‌ నేరగాళ్లకు అమ్ముకునేందుకే అతను ఈ డేటా సేకరించాడు. ఈ పైరసీ మోసాల ద్వారా ఇమ్మడి రవి రూ.20కోట్లు సంపాదించాడని పోలీసులు ప్రాథమికంగా తేల్చినా ఆ మొత్తం ఇంకా ఎక్కువే ఉండవచ్చని అంచనా.

అత్యధిక చిత్రాలు భారత్​నుంచే : ఇమ్మడి రవిని పోలీసులు కటకటాల్లోకి నెట్టడం సంతోషకర విషయమే అయినా టాలీవుడ్‌ సహా భారతీయ సినీ పరిశ్రమకు పైరసీ ఇంకా పెద్ద సవాల్‌గానే ఉంది. ప్రపంచంలో అత్యధిక చిత్రాలు నిర్మించేది భారతీయ చిత్ర పరిశ్రమే. ఒకప్పుడు బాలీవుడ్‌ సినిమాలకే విదేశాల్లో ఆదరణ ఉండేది. అయితే ఇటీవల కాలంలో ఈ పరిశ్రమ పరిధి విస్తరించింది. తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమ నుంచి వచ్చిన బాహుబలి, ఆర్‌.ఆర్‌.ఆర్‌, పుష్ప, పుష్ప-2 వంటి సినిమాలు పలు దేశాల్లో ప్రేక్షకులను విశేషంగా ఆకట్టుకున్నాయి. ప్రపంచ స్థాయికి ఎదిగిన భారతీయ చిత్ర పరిశ్రమ సినిమాలను అక్రమంగా రికార్డు చేసి ప్రదర్శించే పైరసీ వల్ల జరుగుతున్న ఆర్థిక నష్టం అంతా ఇంతా కాదు.

2023లో రూ.22,400 కోట్ల నష్టం : 2023లో విడుదలైన ఈవై-ఇంటర్నెట్‌ అండ్‌ మొబైల్‌ అసోసియేషన్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా నివేదిక ప్రకారమే ఆ ఒక్క ఏడాదే భారతీయ వినోద పరిశ్రమకు రూ.22,400 కోట్ల నష్టం జరిగినట్లు తేలడం ఆందోళన కల్గించే అంశమే. ఇది భారతీయ మీడియా, వినోద పరిశ్రమలోని వివిధ విభాగాల వారీగా వచ్చే ఆదాయంలో నాలుగో స్థానం. 51 శాతం మంది మీడియా వినియోగదారులు పైరేట్​ మూలాల నుంచి కంటెంట్​ యాక్సెస్​ చేస్తున్నారు. ఇందులో స్ట్రీమింగ్​ సేవలు 63 శాతం వాటా కల్గి ఉన్నట్లు అంచనా. టాలీవుడ్​కు అయితే 2024 సంవత్సరంలో పైరసీ వల్ల సుమారు రూ.3,700 కోట్ల నష్టం వాటిల్లిందని అంచనా.

విడుదలైన రోజే సినిమా ఆన్​లైన్​లో : దేశంలో చాలా ఏళ్లుగా పైరసీ భూతం చిత్ర పరిశ్రమన పట్టిపీడిస్తూనే ఉంది. గతంలో సినిమా హాళ్లలో దొంగచాటుగా పైరసీ జరిగేది. కొన్నిసార్లు థియేటర్ల యజమానుల సహకారంతో సినిమాను చిత్రీకరించి వీడియో క్యాసెట్ల రూపంలో అమ్మేవారు. తరవాత చేతిలో ఇమిడేంత చిన్నపాటి వీడియో కెమెరాలు అందుబాటులోకి రావడంతో సినిమాలను రహస్యంగా చిత్రీకరించడం, సీడీలు, డీవీడీల రూపంలో విక్రయించడం, అద్దెకివ్వడం ఓ పెద్ద దందాగా నడిచింది. ఇక స్మార్ట్‌ఫోన్లు, అంతర్జాలం జనజీవితాల్లోకి రావడంతో పైరసీ కొత్తపుంతలు తొక్కింది. స్మార్ట్‌ఫోన్లతో నేరుగా సినిమా హాళ్లలోకి తీసుకెళ్లడంతో మూవీ రికార్డింగ్ చేయడం సులువైంది. ఫలితంగా చిత్రం విడుదలైన రోజే వివిధ మాధ్యమాల్లో సినిమాలు అందుబాటులో ఉంటున్నాయి.

టొరెంట్లు, అక్రమ స్ట్రీమింగ్ వెబ్‌సైట్లు, టెలిగ్రామ్ వంటి మెసేజింగ్ యాప్‌ల ద్వారా సినిమా విడుదలైన వెంటనే హెచ్​డీ ప్రింట్లు వ్యాప్తి చేస్తున్నారు. కొందరు అత్యాధునిక కెమెరాలు, మొబైల్ ఫోన్లతో థియేటర్లలోనే సినిమాను చిత్రీకరించి పైరసీ చేస్తున్నారు. కొన్ని పైరసీ ముఠాలు ఏకంగా డిజిటల్ శాటిలైట్ ఫీడ్‌, సినిమా సర్వర్‌లను హ్యాక్ చేసి సినిమాను దొంగిలిస్తున్నాయి. ఆశ్చర్యకరంగా, ఈ పైరసీ కార్యకలాపాలకు ఆన్‌లైన్ బెట్టింగ్, గేమింగ్ యాప్‌లు నిధులు సమకూరుస్తున్నట్లు ఇటీవల పోలీసు దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. పైరసీ వెబ్‌సైట్లలో ఈ యాప్‌ల ప్రకటనల ద్వారా వారు ఆదాయం పొందుతున్నారు. పైరసీ మోసగాళ్లు భారీగానే డబ్బు సంపాదిస్తున్నా సినిమా పరిశ్రమపై ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా ఆధారపడ్డ లక్షలాది మంది భవిష్యత్తే ప్రశ్నార్థకంగా మారుతోంది.

నిర్మాతలకు పైరసీ భయం : పైరసీతో ఎదురయ్యే భారీ నష్టాల కారణంగా కొత్త సినిమాలను నిర్మించడానికి నిర్మాతలు భయపడుతున్నారు. వినూత్నమైన కథలతో, భారీ బడ్జెట్‌తో ప్రయోగాలు చేయడానికి వెనుకాడుతున్నారు. ఇది పరిశ్రమ ఎదుగుదలను తీవ్రంగా అడ్డుకుంటోంది. థియేటర్లలోనే సినిమాను పైరసీ చేస్తుండటంతో, ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లు, టెలివిజన్ ఛానెళ్లు సినిమాల డిజిటల్, శాటిలైట్ హక్కులను కొనుగోలు చేయడానికి ఆసక్తి చూపడం లేదు. ఒకవేళ కొనుగోలు చేసినా, గతంలో కంటే చాలా తక్కువ ధరకు అడుగుతున్నాయి. ఇది నిర్మాతలకు మరో పెద్ద ఆర్థిక దెబ్బ. అయితే పైరసీ ప్రభావం కేవలం ఆర్థికపరమైనదే కాదు. ఇది పరిశ్రమలోని సృజనాత్మకతను, ఉపాధి అవకాశాలను కూడా దెబ్బతీస్తుంది.

ప్రయోగాలకు వెనుకడుగు వేస్తున్న దర్శకులు : సినిమా వందల ఏళ్లుగా భారతీయ జీవన విధానంలో ఇమిడిపోయిన వినోద సాధనం. తరతరాలు గుర్తుండిపోయే నటులు, దర్శకులు, సాంకేతిక నిపుణులను భారతీయ చిత్ర పరిశ్రమ అందించింది. అలాంటి గొప్ప గుర్తింపు కల్గిన ఈ పరిశ్రమకు ఇప్పుడు పైరసీ చిత్రసీమ భవిష్యత్తునే ప్రశ్నార్థకంగా చేస్తుందా అనేంత ఆందోళన నెలకొంది. భారీ నష్టాల కారణంగా కొత్త సినిమాలను నిర్మించడానికి నిర్మాతలు ముందుకు రావడానికి భయపడుతున్నారు. వినూత్న కథలతో, భారీ బడ్జెట్‌తో ప్రయోగాలు చేయడానికి వెనుకాడుతున్నారు.

ఇది పరిశ్రమ ఎదుగుదలకు అవరోధంగా మారంది. ఎంత కఠినంగా అడ్డుకున్నా పైరసీ మోసగాళ్లు కొత్త కొత్త మార్గాల్లో సవాల్‌ విసురుతూనే ఉన్నారు. ఈ నేరాలను అడ్డుకునేందుకు చట్టాలను ఎంత కఠినతరం చేస్తున్నా అవి మోసగాళ్ల ముందు చిన్నబోతూనే ఉన్నాయి. అందువల్ల వీరి మోసాలకు అడ్డుకట్టపడాలంటే ప్రజా చైతన్యమే ముఖ్యం. పైరసీ సినిమాలను చూడకుండా థియేటర్లు, లేదా ఓటీటీలను ఆదరిస్తేనే చిత్రపరిశ్రమ బతికి బట్టకట్టేది.

భార్య హేళనతో ఐబొమ్మ వెబ్​సైట్​ డిజైన్​ - ఇమ్మడి రవి కేసు దర్యాప్తులో కీలక విషయాలు

ఛాలెంజ్ యాక్సెప్టెడ్ : ఐబొమ్మ, బప్పం టీవీ వెబ్​సైట్లు క్లోజ్​

TAGGED:

PIRACY IN FILM INDUSTRY
PIRACY IN TOLLYWOOD FILM INDUSTRY
IBOMMA MANAGER IS PIRATING MOVIES
సినిమా పరిశ్రమలో పైరసీ
PIRACY IN TOLLYWOOD FILMS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

విమానాశ్రయాన్ని తలపించేలా సికింద్రాబాద్​ రైల్వే స్టేషన్​ - మరో 13 నెలల్లో నిర్మాణం పూర్తి!

Bigg Boss 9 Telugu Day 61 Episode: ఇమ్మాన్యుయేల్​ "మూడోసారి" కెప్టెన్​ - దివ్యపై భరణి ఫైర్​ - వేరే లెవల్​గా కెప్టెన్సీ టాస్క్​!

ఆదర్శ గ్రామాలు : ఈ తండాల్లో ఒక్కో ఇంట్లో ఇద్దరు, ముగ్గురు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు

హైవేలపై క్యూ ఆర్​ కోడ్​ బోర్డులు - స్కాన్​ చేస్తే చాలు మీకు కావాల్సిన సమాచారం మీ చేతిలో

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.