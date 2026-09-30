అల్లూరి మన్యంలో 'కుసుమ' సాగు - రబీలో గిరి రైతుల రాత మార్చే కొత్త పంట
అల్లూరి జిల్లా ఏజెన్సీ ప్రాంత రైతాంగానికి వ్యవసాయ శాఖ సరికొత్త పంటను పరిచయం చేయబోతోంది. వాతావరణ పరిస్థితులను తట్టుకుని, తక్కువ నీటితో మెరుగైన లాభాలు అందించే నూనెగింజల పంట 'కుసుమ'ను గిరిపుత్రులకు పరిచయం చేస్తోంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 30, 2026 at 10:25 PM IST
Kusuma Cultivation in Alluri District : అల్లూరి జిల్లా ఏజెన్సీ ప్రాంత రైతాంగానికి వ్యవసాయ శాఖ సరికొత్త పంటను పరిచయం చేయబోతోంది. వాతావరణ పరిస్థితులను తట్టుకుని, తక్కువ నీటితో మెరుగైన లాభాలు అందించే నూనెగింజల పంట 'కుసుమ'ను గిరిపుత్రులకు పరిచయం చేస్తోంది. జిల్లా కలెక్టర్ ఆదేశాల మేరకు పైలట్ ప్రాజెక్టుగా చింతపల్లి వ్యవసాయ డివిజన్లోని మూడు మండలాల్లో ప్రయోగాత్మకంగా ఈ సాగుకు శ్రీకారం చుడుతున్నారు.
చింతపల్లి డివిజన్ పరిధిలోని కొయ్యూరు, చింతపల్లి, గూడెంకొత్తవీధి (జీకే వీధి) మండలాలను ఈ ప్రాజెక్టు కోసం ఎంపిక చేశారు. తొలిదశలో మొత్తం 100 ఎకరాల్లో కుసుమ సాగును చేపట్టనున్నారు. ఎల్నినో ప్రభావంతో కొయ్యూరు మండలంలో వరి సాగు భారీగా తగ్గడంతో, దానికి ప్రత్యామ్నాయంగా అక్కడ 50 ఎకరాలను కేటాయించారు. మిగిలిన 50 ఎకరాలను చింతపల్లి, జీకే వీధి మండలాల్లో సాగు చేయనున్నారు. జాతీయ నూనెగింజల అభివృద్ధి పథకం కింద రైతులకు అవసరమైన విత్తనాలను వ్యవసాయ శాఖ ఉచితంగా అందించనుంది. అక్టోబరు నెలాఖరు వరకు ఈ విత్తనాలను నాటుకునేందుకు అవకాశం ఉంది.
కరవును తట్టుకుని : కుసుమ పంట పూర్తిగా చల్లని, పొడి వాతావరణంలో పెరుగుతుంది. దీనికి నీటి అవసరం చాలా తక్కువ. వర్షాభావ పరిస్థితులు, తీవ్ర కరవును సైతం ఇది సమర్థవంతంగా తట్టుకుంటుంది. నీటి తడులు లేకపోయినా, ఏజెన్సీలో కురిసే మంచు, వాతావరణంలోని తేమ ఆధారంగానే దిగుబడులు ఇస్తుంది. ప్రస్తుతం అనంతపురం, మహారాష్ట్ర, మధ్యప్రదేశ్ ప్రాంతాల్లో ఈ సాగు ఎక్కువగా జరుగుతోంది. అక్కడ సాధారణంగా ఎకరాకు 3 నుంచి 5 క్వింటాళ్ల దిగుబడి వస్తుండగా, మన్యంలో ఉన్న వాతావరణ అనుకూలతలతో ఎకరాకు 5 నుంచి 7 క్వింటాళ్ల వరకు దిగుబడి వస్తుందని వ్యవసాయ అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.
పశువుల బెడదకు చెక్ : మన్యంలో గిరిజన రైతులు సాధారణంగా ఖరీఫ్లో మాత్రమే పంటలు పండిస్తారు. రబీ సీజన్ వచ్చేసరికి పశువులను స్వేచ్ఛగా వదిలేస్తుంటారు. ఆ భయంతోనే చాలామంది రైతులు రబీలో పొలాలను ఖాళీగా వదిలేస్తున్నారు. అయితే, కుసుమ పంటకు ముళ్లు ఉండటం వల్ల పశువులు, ఇతర మూగజీవాలు పొలం వైపు కన్నెత్తి కూడా చూడవు. దీంతో రబీలో పంటల రక్షణకు ఉన్న ప్రధాన ఆటంకం తొలగిపోయినట్లే. మార్కెట్లో కుసుమ నూనెకు మంచి డిమాండ్, మెరుగైన ధర పలుకుతుండటంతో గిరిజన రైతులు ఆర్థికంగా బలపడేందుకు ఈ పంట ఎంతో దోహదపడనుంది.
"గిరిజన ప్రాంతాల్లో రబీలో పశువుల బెడద వల్ల పొలాలు ఖాళీగా ఉంటున్నాయి. ముళ్లు ఉండే కుసుమ పంటను పశువులు పాడుచేయలేవు. వర్షాలు లేకపోయినా మంచు, తేమతో ఈ పంట పండుతుంది. ఎల్నినో ప్రభావంతో వరి సాగు తగ్గిన కొయ్యూరులో 50 ఎకరాలు, చింతపల్లి, జీకే వీధిలో మరో 50 ఎకరాల్లో ఈ సాగును ప్రోత్సహిస్తున్నాం. జాతీయ నూనెగింజల అభివృద్ధి పథకం ద్వారా రైతులకు సబ్సిడీపై విత్తనాలు అందిస్తున్నాం."-బీవీ తిరుమలరావు, వ్యవసాయశాఖ ఏడీ, చింతపల్లి
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