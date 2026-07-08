యాదాద్రికి భక్తుల తాకిడి అధికమే - వారికి వసతులే కరవు
యాదగిరిగుట్ట ఆలయానికిి రోజూ వేల సంఖ్యలో భక్తులు - యాత్రికులకు సౌకర్యాలు కరవు - ఆలయాల పునర్నిర్మాణం మినహా మరెలాంటి వసతుల్లేకపోవడంతో యాత్రికుల అవస్థలు - ఎన్నికల హామీల్లా మారుతున్న పాలకుల మాటలు
Published : July 8, 2026 at 4:48 PM IST
Lack Of Facilities At Yadadri Temple : 'సకల సౌకర్యాలతో మరెక్కడా లేని తరహాలో యాదాద్రి పంచ నారసింహుల మహా పుణ్యక్షేత్రాన్ని అభివృద్ధి చేస్తున్నాం. తిరుమలకు దీటుగా ఆలయాన్ని తీర్చిదిద్దుతున్నాం' ఇవి గత పాలకుల మాటలు. అయితే ఇవన్నీ మాటలు మాత్రమే ఆలయాల పునర్నిర్మాణం మినహా మరెలాంటి వసతుల్లేకపోవడంతో యాత్రికులు నిత్యం అవస్థలు పడుతున్నారు. 'మాస్టర్ప్లాన్ లేకుండా చేపట్టిన క్షేత్రాభివృద్ధిలో నిర్మాణాలు అభివృద్ధికి ఆటంకంగా మారాయి' అని ప్రస్తుత పాలకులు ఆరోపణలు చేస్తున్నారు.
వెంటాడుతున్న అసౌకర్యాలు : తెలంగాణ తిరుమలగా పేరుగాంచిన పుణ్యక్షేత్రంలో నమ్మిన భక్తులు వెన్నంటి ఉండే ఆప్తుడు నారసింహుడిని సౌకర్యాల కరవు వెంటాడుతోంది. ఆలయాన్ని ఉద్దేశించి పాలకులు మాట్లేడే మాటలన్నీ ఎన్నికల హామీల్లా మారుతున్నాయి. ఈ క్షేత్రానికి రాష్ట్రం నుంచే కాకుండా అనేక ప్రాంతాల నుంచి భక్తులు తరలి వస్తారు. రాజధానికి చేరువలో ఉండటంతో వారాంతాల్లో ఆలయానికి భక్తుల తాకిడి అధికంగా ఉంటుంది. పండుగలు, పర్వదినాలు, సెలవు రోజుల్లో స్వామివారి దర్శనానికి అధిక సంఖ్యలో భక్తులు ఆలయానికి వస్తారు.
రద్దీ ఎక్కువగా ఉండే సమయాల్లో గంటల తరబడి క్యూ కాంప్లెక్స్లలో నిరీక్షిస్తుంటారు. కొండ కింద ఆధ్యాత్మిక వాడలోని రహదారులు, పార్కింగ్ ప్రాంతం, పుష్కరిణి ప్రాంగణం, వ్రత మండపం, కల్యాణ కట్ట భక్తులతో కిక్కిరిసి పోతున్నాయి. ఇలా క్షేత్రానికి రోజూ వేల సంఖ్యలో భక్తులు సందర్శిస్తూ పంచనారసింహుల ఆశీస్సులు పొందుతున్నారు.
బస చేసే అవకాశాల్లేవు : ఆలయానికి భక్తుల తాకిడి అధికంగా ఉన్నప్పటికీ వసతుల కరవు భక్త జనాన్ని ఇబ్బందులకు గురిచేస్తోంది. ప్రస్తుతం ఆలయ పరిధిలో యాత్రికులు బస చేసే అవకాశాల్లేవు. సమాచారం అందించే వ్యవస్థ కూడా కానరాదు. పట్టణంలో గుంతలమయంగా అంతర్గత రోడ్లు, విద్యుత్తు సరఫరా లోపం, కానరాని పబ్లిక్ నల్లాలతో స్థానికులతో సహా యాత్రికులకు ఎదురయ్యే సమస్యలు ఆ యాదగిరీశుడికే తెలియాలి. పునర్నిర్మితమైన ఆలయం చెంత ఒక పూట లేదా ఒక రోజు బస చేసేలా వసతులేవీ అందుబాటులో లేకపోవడం గమనార్హం.
గతమెంతో ఘనకీర్తి : గతంలో కొండపైన భక్తుల బసకు 400కు పైగా గదులు, కాటేజీలు, తలనీలాల సమర్పణకు కల్యాణ కట్ట, పుణ్యస్నానాలకు పుష్కరిణి, సత్యనారాయణస్వామి వ్రతమండపం, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు నిర్వహించేందుకు అనువుగా కళామండపం. దీనితో పాటు డార్మిటరీ హాలు ఉండేవి. క్షేత్రాభివృద్ధితో అప్పటి వసతులన్నీ కనుమరుగయ్యాయి. సౌకర్యాలు లేక భక్తులు అగచాట్లకు గురవుతున్నారు. ఆలయ ప్రాంగణంలో వసతులు కల్పించే దిశగా ప్రస్తుత ప్రభుత్వం అడుగులు వేసేందుకు కసరత్తులు చేస్తోందని ప్రభుత్వ విప్, స్థానిక ఎమ్మెల్యే బీర్ల ఆయిలయ్య వెల్లడించారు.
పెరిగిన భక్తుల సంఖ్య : శ్రీ యాదాద్రి నరసింహ స్వామివారిని దర్శించుకునేందుకు ఆలయానికి వచ్చే భక్తుల సంఖ్య గత మూడు సంవత్సరాలుగా పెరుగుతోందని ఆలయ ఈవో భవానీ శంకర్ పేర్కొన్నారు. 2024లో సుమారు కోటి, 2025లో 1.10 కోట్లు, 2026లో 1.235 కోట్ల మంది భక్తులు దర్శనం చేసుకున్నారని ఆయన వెల్లడించారు. 2023-24 సంవత్సరంలో స్వామివారిక వార్షిక ఆదాయం దాదాపు రూ.84 కోట్లు. 2024-25 సంవత్సరంలో ఆదాయం రూ.93 కోట్లు. 2025-26లో రూ.98 కోట్లుగా నమోదైందని ఆయన వెల్లడించారు. త్వరలోనే భక్తులకు అన్ని సౌకర్యాలు కల్పించేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లు ఈవో తెలిపారు.
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